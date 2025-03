Chanel dará los votos de España en el Eurovisión de Melody

53 días. Este el tiempo que queda para que Melody defienda Esa diva en Eurovisión. La hará en el St. Jakobshalle Arena de Basiela el 17 de mayo, una fecha en la que demostrará si su elección en el Benidorm Fest fue acertada. Por ahora, las apuestas no le auguran un buen resultado: la colocan en el puesto 29. No obstante, aún hay tiempo para esmaltar una propuesta que, pese a su nueva producción, más internacional, aún sigue sin encantar a Europa. Mientras tanto, RTVE sigue limando detalles de cara a la LXIX edición del festival. Este martes, ha anunciado que Chanel dará los votos de España en Suiza.

"Fue un camino precioso. Es algo que voy a recordar para siempre, ya lo dije al final de la actuación", ha comentado en la rueda de prensa organizada por el RTVE. La artista devolvió a España a un pódio que no visitaba desde 1995, cuando Anabel Conde quedó segunda con Vuelve conmigo. Lo hizo de la mano de SloMo, la canción que ganó la primera edición del Benidorm Fest. "Si pudiera, le diría a aquella Chanel que lo está haciendo bien. Estaba enferma ese día, pero centrada gracias a mi gente. Le di el ingrediente de disfrutarlo porque es algo que se sólo se vive una vez en la vida", ha añadido. Recibió 459 votos, la puntuación más alta jamás recibida por España en Eurovisión.

El pasado 13 de marzo, Melody presentó una versión actualizada de Esa diva. Llegó tras semanas de críticas, en pleno debate sobre si resultaba adecuada o no para el concurso. El análisis que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA publicó entonces subrayó el esfuerzo realizado, pero no el resultado obtenido: "Sólo gustará a los hinchas de la artista: querían darle garra, pero se han pasado de frenada. Es tal el batiburrillo de arreglos que, por increíble que parezca, ojo, la original parece hasta buena. Al menos, no sonaba a maqueta de Gloria Trevi. Pese al intento por camuflar el tufillo a 2009, la nueva Esa diva podría abrir el Caribe Mix de entonces. Salvará la papeleta en Eurovisión porque Melody es buena, un animal escénico, pero el tema la lastrará".

¿Opción ganadora?

No es una opción ganadora. Y RTVE lo sabe, de lo contrario no hubiese tocado la producción musical, la dirección artística y la puesta en escena. De haber contando con un pack perfecto, como el de Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, se hubiera mantenido. Y no ha sido así. “El objetivo es llegar al gran público con una versión más internacional. Para ello, se han potenciado al máximo los elementos identificativos de la canción”, explicó la corporación en un comunicado. Se ha optado por no respetar la candidatura votada por el público y el jurado en el Benidorm Fest. Y eso dice mucho.

La nueva producción ha corrido a cargo de Red Triangle Records, el sello de Rick Parkhouse y George Tizzard que está detrás de Green Day, Bastille, David Gueta, Camila Cabello y Rauw Alejandro. Se grabó a finales de febrero, en su estudio de Reino Unido. Y, a primera escucha, al menos, dista bastante de estos nombres. Aunque, bueno, dada la cantidad de efectos incorporados, alguna referencia habrá. ¿Suena épica? Sí. ¿Efectiva? No. Incluso ha perdido el sello de Melody, tan pomposo y rimbombante. La incógnita es si podrá repetir la hazaña del Benidorm Fest en un certamen donde la nostalgia no es un factor determinante. Si aquí ganó fue gracias a quien no superó que Eurovisión se le escapara hace 16 años.