Karla Sofía Gascón: "Soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique"

Un linchamiento que no sólo buscaba destruirla como actriz, también como persona. Era su momento: Emilia Pérez la había coronado en el Festival de Cannes meses antes de su nominación a los Oscar. El mundo observaba ojiplático un ascenso meteórico que, además, he aquí la clave, traía consigo una revolución: la de una mujer trans conquistando el cine. El brillo se esfumó en horas, tras desvelarse los tuits racistas y xenófobos que publicó entre 2019 y 2024. La cancelación fue inmediata. “Lo digo ya: soy menos racista que Gandhi y menos de Vox que Echenique”, subraya. Hoy, serena, un poco nerviosa, presenta Lo que queda de mí (Almuzara), un libro en el que repasa su trayectoria pero que no reconoce como una biografía al uso. A veces, baja la mirada. No tiene que ser fácil enfrentarse a la prensa que la condenó, pero ahí está: poniendo la cara que tantas veces le han partido.

"A mi no me tiene que perdonar nadie nada, a no ser que sea alguien que se sienta aludido por las cosas que he hecho. Si es así, que venga y me lo explique. He visto una hipocresía tremenda de gente que salía a criticar algo haciendo lo mismo que juzgaba. He visto a muchas personas hablando de mí sin conocerme", relata Karla Sofía. En su libro, que verá la luz el 25 de marzo, la intérprete desmenuza una carrera que arrancó en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Pasó por títulos tan populares en España como Hospital Central, Canguros, Al salir de clase, Herederos y El súper. Sin embargo, su popularidad se disparó en México tras participar en la telenovela Corazón salvaje. Allí protagonizó Nosotros los nobles, de Gary Alazraki, la película más taquillera de la historia del país. A la que siguió un puñado de proyectos de gran repercusión.

Ahora bien, el terremoto llegó con Emilia Pérez : el narcomusical de Jacques Audiard cuenta la historia de Juan Manitas del Monte, el jefe de un cartel que transiciona para dejar el negocio y convertirse en quien siempre soñó. "Me gustaría saber qué dijeron ciertas personas que me criticaron tras los atentados del 11M. Yo solo he comentado noticias y no voy a permitir que nadie diga que blanqueo el nazismo. Si lo hubiera intentado explicar durante la vorágine, habría sido imposible. No quería dar de comer a este odio. Cuando alguien tiene una idea de ti, da igual lo que hagas", apunta. La actriz tenía planificado relanzar Karsia, una actualización del texto que en 2018. No fue el único revés: Netflix vetó su presencia en la promoción del filme en Estados Unidos. De hecho, no acudió a la gala de los Goya. Fue tal el revuelo causado que no le quedó otra que desaparecer.

"Está la cosa para ir a cualquier país árabe. Plena invasión programada de Occidente mientras expulsan a los infieles", escribió en Twitter. Tampoco se libró la Academia de sus comentarios: "No sabía si estaba viendo una manifestación Black Lives Matter o el 8M. Aparte, ha sido una gala fea. Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo". Son dos de los mensajes que fulminaron sus posibilidades de hacerse con la estatuilla que, en España, atesoran 18 personas. “Aquellas palabras podían ser no justas con ciertas personas. A los musulmanes les respeto, pero no al terrorismo ni los fanatismos. Por desgracia, en España hemos tenido problemas con estas cuestiones. Y tú como ciudadano reaccionas a ellos. Igual que lo han hecho los demás conmigo", reconoce Karla Sofía, que valora especialmente el apoyo recibido por la profesión durante las últimas semanas.

Contra la extrema derecha

“Parece que no importa lo que hiciera, sólo su último mensaje”, dijo Emma Vilarasau en la alfombra roja de los Goya. A lo que María Rodríguez Soto añadió: “Los tuits son horribles, pero el presidente de Estados Unidos los hace y no pasa nada”. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca le preocupa: su odio hacia las personas trans ha puesto en vilo a un colectivo relegado a los márgenes. Aunque desconoce qué pasó con ella, no tiene duda de que seguirá luchando con uñas y dientes: “Tengo muchas teorías sobre lo que ha pasado. Nadie lo sabrá nunca en realidad, pero lograron sacarme de la ecuación. Qué curioso que no hayan sacado las cosas que dije sobre la extrema derecha o la iglesia católica. Desde hace tiempo, tomé la decisión de no agradar a nadie. Y lo que he hecho es todo lo contrario". E insiste: "Me siento la enemiga número 1 de una parte de la socieda que me odia sólo por existir".

Lo que queda de mí no es una biografía al uso: "Hay momentos de ficción, por lo que le toca al lector averiguar qué es verdad y qué no. No hay ningún nombre que sea real. Mi historia personal es complicada, no escarmiento. La vida siempre me pone en los mismos sitios para que siga aprendiendo". Reconoce que escribirlo no fue un proceso fácil, con momentos en los que ni siquiera podía seguir. Se centra en la etapa de su vida en la que llevó a cabo su transición. "Un momento difícil en el que, como ahora, me encontré en una situación complicada. Todo se derrumbó a mi alrededor". Con este libro, ya ha escrito tres y está trabajando en el cuarto. No deja que nadie lo haga por ella: "Es maravilloso. Le pongo pasión y no me gusta recrearme en lo que hay alrededor, me gusta ser directa".