Porridge Radio se despiden en la cúspide de su carrera: "Es el momento correcto de decir adiós"

Porridge Radio nunca ha sido una banda fácil de clasificar. En una escena indie británica repleta de propuestas inofensivas o calculadas al milímetro, el grupo liderado por Dana Margolin lleva diez años abriéndose paso con una intensidad emocional difícil de ignorar. Su música nunca ha buscado la comodidad ni la perfección, sino transmitir la sensación de algo al borde del colapso, como una confesión a punto de explotar. Ahora, con su gira de despedida ya en marcha y en su paso por España (17 de marzo en Barcelona, 18 en Zaragoza, 19 en la sala Copérnico de Madrid y 23 en San Sebastián), la banda avanza hacia su final definitivo. Se van porque sienten que ha llegado el momento.

En los últimos días, las primeras fechas de la gira han transcurrido con la misma energía que ha definido al grupo desde sus inicios. En Reino Unido, los conciertos en Bristol y Manchester agotaron entradas, y en Londres ofrecieron un setlist que repasó toda su trayectoria, desde los primeros discos hasta el nuevo EP que publicarán la próxima semana. En los próximos días, el tour continuará por otras ciudades europeas antes de llegar a Francia y Alemania, con paradas en París, Berlín y Hamburgo, donde ya se han colgado varios carteles de sold out. La expectación es máxima y quienes los han seguido durante años parecen decididos a no perderse la última oportunidad de verlos en directo.

"Es el momento adecuado para decir adiós"

En conversación telefónica con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, su líder y cantante Dana Margolin deja claro que la decisión de separarse no ha venido acompañada de dudas o crisis internas. "Me siento bien. Es el momento correcto", dice con firmeza. No hay cansancio, ni disputas, ni una necesidad de escapar de algo que se ha vuelto monótono. No en vano, ella siempre ha sostenido que la suya era "la mejor banda del mundo". "Creo que es la sensación adecuada. Siento que estoy haciendo lo correcto. Esta banda ha sido increíble. Ha sido lo mejor que podría haber hecho en los últimos diez años. Soy afortunada, estoy muy feliz. Pero también siento que es el momento de seguir adelante. Es una de esas cosas en las que llegas al final de algo y simplemente lo sabes".

Porridge Radio actúan esta semana en diferentes ciuades españolas. / Steve Gullick

Cuando se le pregunta si el último disco, Clouds in the Sky They Will Always Be There For Me, el mejor de una carrera plagada de buenos momentos, ha tenido algo que ver, si existía la sensación de que quizás no podrían superar lo conseguido, Margolin niega cualquier relación entre ambos hechos. "No, no tiene nada que ver. Amo ese disco, pero esta es una decisión separada". El fin de la banda no responde, pues, a la necesidad de dar un paso atrás tras un gran éxito ni a la sensación de haber alcanzado un punto insuperable. "No hay una razón concreta. Es algo que sentimos. Hemos hecho esto durante mucho tiempo y ha sido increíble, pero hay momentos en los que sabes que algo tiene que terminar".

Hemos hecho esto durante mucho tiempo y ha sido increíble, pero hay momentos en los que sabes que algo tiene que terminar"

Antes de Clouds in the Sky They Will Always Be There For Me, Porridge Radio se habían labrado una reputación como renovadores de un pop-rock británico que ellos proponen desacomplejado y a pecho descubierto que ha ido creciendo a través de un puñado de discos en los que la banda siempre ha mostrado un afán de ir a más y de un buen número de hits a su manera que quedan como legado de una formación que siempre ha buscado su propio camino.

Esta naturalidad con la que afronta el final se extiende también a la gira de despedida, lejos de cualquier tono melancólico o forzado. "No tengo sentimientos encontrados. Estoy muy feliz. Amo tocar en directo, viajar, estar de gira. Es difícil, pero también es muy divertido y satisfactorio. Me encanta tocar estas canciones en directo y visitar estos lugares. Cada noche me siento contenta de que sea nuestro último concierto en ese sitio. Me alegra que estemos cerrando este ciclo de una manera adecuada, que estemos viendo a nuestro público y tocando estas canciones por última vez. Es realmente especial".

Un disco final y un EP como despedida

Antes de su disolución, Porridge Radio ha publicado el EP The Machine Starts to Sing, que salió el 21 de febrero y que, según la propia banda, es tan importante como su último álbum. Margolin explica que todas las canciones fueron grabadas en la misma sesión de su anterior disco y que, en realidad, formaban parte de un solo cuerpo de trabajo. "Grabamos las 15 canciones en una sola sesión. Fueron concebidas como un solo cuerpo de trabajo, pensadas para formar un álbum. Pero había demasiadas canciones".

El single Don’t Want to Dance, que encabeza el EP, representa esa cohesión con su último disco: guitarras hipnóticas, un estribillo obsesivo y una sensación de tensión emocional que parece a punto de estallar. No hay un adiós melancólico, sino una despedida con la misma energía con la que han trabajado todos estos años.

El último viaje

Cada concierto de esta gira es diferente. No hay una estructura rígida ni un setlist inamovible. "Tocamos mucho del último álbum y del nuevo EP. Pero cambiamos el setlist cada noche. Algunas veces incluimos canciones más antiguas, otras nos concentramos más en lo reciente. Nos gusta que cada concierto sea diferente y siga el estado de ánimo del momento".

Como cuenta, el público que asiste a estos conciertos no necesariamente es el mismo que los descubrió con Every Bad en 2020, ni siquiera el que se enganchó con Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky. En cada parada de la gira hay fans de todas las épocas, algunos que han crecido con la banda y otros que acaban de encontrarlos. Margolin admite que cada noche siente que está ante un público nuevo, aunque muchos de los rostros ya le resulten familiares. "Es bonito ver que la gente sigue ahí, que hay personas que han venido a varios conciertos. Es una de las razones por las que sentimos que esta gira es importante, porque podemos despedirnos bien".

Cuando se le pregunta si tiene algún arrepentimiento tras una década al frente de la banda, su respuesta es clara. "No me arrepiento de nada, porque no creo que sea útil verlo así. Puedo ver errores, decisiones que podrían haber sido distintas, pero en su momento no había otra manera de hacerlo. Todo tenía que suceder como sucedió". Ese zen, esa paz en la ruptura se complementa con una impresionante capacidad de disfrutar del presente. Al pedirle que elija un solo momento de estos diez años con Porridge Radio, tampoco duda: "Ahora. Este momento". El futuro, el qué vendrá después, no le preocupa. Está demasiado ocupada viviendo todo esto.

Mientras la banda encara su tramo final en directo, la sensación de que su legado está asegurado se refuerza en cada concierto. Los vídeos que circulan en redes muestran a Margolin completamente entregada en el escenario, con una energía que no sugiere agotamiento, sino la voluntad de cerrar esta etapa con la intensidad que siempre les ha caracterizado. Después de sus fechas en la península, la banda tiene todavía un largo recorrido por toda Europa que incluye la temporada de festivales de verano.

"No es algo triste", insiste Margolin. "Es simplemente lo que tiene que ser". La banda se despide sin aspavientos, con la misma convicción con la que hicieron todo hasta ahora. Se acerca el final, pero todavía quedan unas cuantas noches para rendirles homenaje. Cada acorde que suene en esta gira será un fragmento de su historia, una despedida de cada ciudad y de cada público que les ha acompañado.