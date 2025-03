José Teruel, biógrafo de Carmen Martín Gaite: "Ella seguiría escribiendo sobre incomunicación en tiempos de superabundancia de comunicación"

Decía Carmen Martín Gaite que nada es nuevo bajo el sol, que todo depende de los puntos de observación, que lo nuevo es el enfoque con el que se mire. José Teruel lo sabe bien, por eso el profesor piensa que, aunque cumpliría los cien este año, la autora continuaría escribiendo sobre los mismos temas. A principios de este año y en el marco del centenario de su nacimiento, Teruel ganó el Premio Comillas con Carmen Martín Gaite. Una biografía. El jurado valoró entonces la "minuciosa reconstrucción" de la vida de una de las voces en lengua española más importantes del siglo XX. Publicada el pasado 12 de marzo por Tusquets, el autor ha presentado la obra esta mañana en el Instituto Cervantes de Madrid.

No es la primera vez que Teruel se acerca a Martín Gaite. Antes de ganar el premio había publicado las obras completas de la autora en Galaxia Gutenberg y fue el editor de los volúmenes de Siruela que recogen sus conferencias (De viva voz). Además, editó su poesía -que, aunque no es mucha, es esencial para comprender los temas sobre los que escribía la autora- en A rachas, sus artículos en Tirando del hilo, los relatos en Todos los cuentos y una selección de su narrativa en Páginas escondidas. Además, será comisario de una exposición sobre la escritora prevista para el próximo otoño en la Biblioteca Nacional, todavía en el marco del centenario de su nacimiento.

José Teruel durante el montaje de una exposición sobre Carmen Martín Gaite. / EFE / BLANCA MÍL

Esta biografía, según cuenta Teruel, contiene una cantidad ingente de documentación inédita o poco conocida en la que se incluyen cartas, cuadernos de apuntes, notas y observaciones además de todo lo aportado por familiares y amigos que conocieron bien a la autora. El resultado es un retrato de una escritora que abrió puertas y allanó el terreno a las mujeres que vendrían después de ella. También es el relato de una existencia volcada en la escritura y marcada por el dolor, como el que le produjo la muerte de sus dos hijos a edades tempranas o la complejidad de su relación con Sánchez Ferlosio. “Su relación con Rafael ha sido de lo más difícil de resolver en esta biografía. Era un tema del que teníamos muy poca información. Afortunadamente, pude acceder a su archivo personal en la Biblioteca Nacional”, asegura el biógrafo.

Las historias de las casas, Marta y la RAE

Dividida en once capítulos, la biografía va un paso más allá de la vida de Martín Gaite. Su autor confiesa que, aun así, hay muchas cosas que ha dejado fuera, que le hubiera gustado hablar más en profundidad de las características de su escritura porque "al final, la faceta de profesor siempre está ahí". Sin embargo, lo que hace es narrar desde la interpretación de la voz de la autora, desde su correspondencia -parte fundamental en el proceso de documentación que hizo el biógrafo- y desde la manera que tenía de comprender la vida y, por ende, la escritura, que eran la misma cosa para ella: "Antes de la Historia con mayúscula están las historias, las historias de las casas y la comunicación de los afectos, fundamentales en la escritura de Carmiña. Además, era muy monotemática, seguiría escribiendo sobre eso. Hoy, seguiría escribiendo sobre incomunicación en tiempos de superabundancia de comunicación”.

Para Teruel, la autora nacida en Salamanca y afincada en Madrid sigue siendo una referencia para generaciones más jóvenes de escritores y lectores. "Ella era muy consciente siempre de a qué público se dirigía. La comunicación de los afectos y las historias de las casas son temas que nos siguen afectando a todos, pero, además, ella escribía sobre el conflicto y las relaciones intergeneracionales, donde creo que tuvo mucha influencia su hija Marta". Marta Sánchez Martín falleció en 1985 a los 29 años, y siempre se la incluye en el grupo de hijos que murieron por el sida y la heroína en los ochenta, un tema del que se habló poco, según cuenta Teruel. En la obra de Martín Gaite, Sánchez Martín supuso un toque de modernidad: "Las preguntas de Marta eran las de mi generación, las de los hijos de los llamados niños de la guerra, y son preguntas que Gaite quería contestar".

Cuando su hija fallece, la autora se encerró durante un tiempo en su piso para, después, reaparecer de la mano de la escritura. Cuenta Teruel que por aquel entonces Víctor García de la Concha le insistía para entrar como académica en la Real Academia Española. Fueron cinco los noes que la escritora le dio a la RAE, cuestión que García de la Concha sitió como una derrota personal: "Ella le dijo a Víctor que después de la muerte de su hija había conseguido volver a escribir y meterse de lleno en su escritura, no necesitaba entrar en la RAE porque no sentía que tuviese nada que hacer allí. Ella pensaba que aquel era un lugar para filólogos, no para escritores, porque estos tenían que estar escribiendo. Decía también hay que saber decir que no, porque si no te pueden llegar a nombrar ministro".

Teruel quería escribir una biografía histórica y rigurosa, pero también amena y legible: “Para acercarme a esa categoría de experiencia y no a una sarta informativa, necesitaba los archivos y también tenía que narrar, sacar la voz de los documentos y añadirles mi voz de intérprete, de cronista veraz, nada olímpico, riguroso, y sumarle la voz de ella”, dice. Al final, ha escrito la biografía de referencia -quizás porque faltaba- para quien, como él, quiera acercarse a la autora.