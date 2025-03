Basket of Nean, el 'Banksy español' del que ya apenas queda huella en Madrid: "No desvelaré nunca quién soy"

Nadie sabe quién está detrás de Basket of Nean. Sin embargo, su obra es de sobra conocida en Madrid. No ocupan gran espacio, ya que suelen localizarse en las esquinas de los edificios. Un poco altas, para que sólo las descubran quienes levanten la mirada. Desde que empezó a alicatarlas, paso a paso, gracias a un estilo inconfundible, se han ido integrando en el paisaje capitalino. Ocho años después, sus dibujos pixelados están empezando a desaparecer: el Ayuntamiento ha decidido eliminarlos, dejando desnudas las paredes que acogieron sus recreaciones de Fernando Simón, Vincent Van Gogh y Homer Simpson, entre otros. Las teselas han desaparecido, pero el Banksy español no se ha amedrentado. “El arte urbano es ilegal y así debe continuar. Si no, sería otra cosa. Es imprescindible porque da otro aspecto a la ciudad y hace reflexionar a quienes lo observan”, dice. Ya está planificando su próxima intervención.

La primera tuvo lugar en la calle Augusto Figueroa, con el personaje del comecocos pidiendo silencio. Más tarde llegaron las reinterpretaciones de La joven de la perla, Muchacha en la ventana y Las meninas. Había banderas, animales, tarjetas… Mosaicos que, como los objetos tallados por el Consistorio en bancos y vallas, a la altura del tobillo, daban personalidad a Madrid. Pero, ojo, sólo han sobrevivido los segundos. “Me crié en Alcorcón, una de las cunas del graffiti en Europa. Conforme fui haciéndome mayor, me topé con el arte urbano. A través de André Saraiva, me encontré con Invader, mi principal referencia. De ahí mi gusto por el pixel art. Además, siempre tendía a simplificar mi logo para que fuera reconocible. ¿Y qué hay más sencillo que un píxel?”, relata Nean, que arrancó su carrera en 2017. Todo su trabajo está inspirado en los juegos de arcade, con el imaginario de pac-man presente.

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado la obra 'Muchacha en la ventana' de la calle Santa Isabel. / ALBA VIGARAY

“Me gusta buscar sitios en los que podrían encajar mis ideas. A veces, el propio lugar te inspira por cómo es el entorno. Otras, ocurre al revés: realizo un diseño y, a posteriori, localizo un espacio acorde. Estudio mucho cada ciudad”, sostiene. Cuenta con 300 creaciones diseminadas por Sidney, Vigo, Montreal, Nueva York, Barcelona… Y, en cada caso, dedica un tiempo considerable a analizar el mapa en profundidad: “Cada artista tiene su propio código a la hora de intervenir. Intento respetar ciertas fachadas para no romper la estética, aunque no me queda otra a veces. Normalmente, evito casas históricas”. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con la consejería de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid para conocer los motivos detrás de su eliminación. Tras insistir en tres ocasiones, su argumento es escueto: “Cualquier elemento no permitido en la normativa es retirado”.

Nadie le ha visto nunca

Se desconoce dónde reside Nean en la actualidad. Nadie le ha visto. De hecho, esta entrevista se realiza a través del correo electrónico para proteger su identidad: “Mantengo el anonimato porque no quiero que se desvíe el foco hacia mi persona. Prefiero que se hable de mi obra. Asimismo, lo hago por una cuestión legal. No creo que desvele nunca quién soy”. Por ello, actúa de noche, cuando las calles están desiertas. En la oscuridad, saca el ejemplar que ha realizado y, en un par de horas, tesela a tesela, lo finiquita. “De momento, salvo alguna excepción puntual, ninguna persona me ha identificado. Suelo ir vestido normal, no me pongo nada para ocultarme. De lo contrario, llamaría más la atención”, añade. Sus últimas piezas pueden contemplarse en La Panartería, una galería situada en el barrio de Lavapiés especializada en arte contemporáneo.

Una de las últimas intervenciones realizada por Basket of Nean. / CEDIDA

La obra que dedicó a Fernando Simón ha sido una de las que más furor causó. Sobre todo, en redes sociales, donde numerosas personas la compartieron durante la pandemia de covid-19. Lo homenajeó por la sensatez con la que gestionó la crisis: “Lo viví con agobio y estrés por lo que supuso. Jamás busqué aquella repercusión. Para mí, era una pieza más”. Por último, ¿qué le parece que le llamen el Banksy español? “Si bien me hace gracia, no me gusta. Somos diferentes. Él es un artista urbano consolidado, probablemente el mejor de hoy. Un referente. Es un honor que me relacionen con él, pero estoy a años luz de llegar a una mínima parte suya”. Pese al último revés, seguirá creando. Sólo queda descubrir su próxima huella.