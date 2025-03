Qué hacer en Madrid esta semana: el ballet multimedia de Lucía de Lacarra y Matthew Golding, cine en familia en el CA2M, festival Bee Week...

Por segundo año, el Festival de Cine Fantástico Europeo Sombra , con sede principal en Murcia, expande su programación a Madrid con una selección de películas, premieres y encuentros con grandes figuras del género. Las proyecciones tendrán lugar en la Sala Berlanga y la sala Artistic Metropol , cuyos espacios se llenarán entre los días 16 y 22 de marzo de terror, serie B y mucha fantasía. La programación incluye la esperada puesta de largo de Kiko Prada , Historias de Halloween, que se estrena estos días en Madrid tras su paso por Sitges. También se proyectará The Curse of the Necklace, del chileno Juan Pablo Arias Muñoz ; y Anatema, la nueva apuesta de terror de Jimina Sabadú producida por Álex de la Iglesia . Desde Austria llega una de las mayores sorpresas de este año, El baño del diablo, la gran triunfadora de Sitges que, seguro, hará pasar un mal rato a más de uno -en el buen sentido para los amantes del terror- con una historia de folk horror de esas que dejan poso. El festival también explorará el thriller con Night Call, de Michiel Blanchart , así como el cine asiático con Twilight of the Warriors: Walled In, un brutal noir hongkonés. Además, habrá talleres, mesas redondas y secciones especiales como Cooming Soon, donde se presentarán futuros proyectos del género.

Después de casi diez años de actividad, Porridge Radio se despiden. Y lo hacen con un EP, el titulado The Machine Starts to Sing; un disco de cuatro cortes donde el cuarteto de Brighton vuelve a regalarnos un puñado de minutos cargados de nostalgia millennial y crisis existenciales en forma de canciones, y que vuelve a hacer gala de ese perfecto equilibrio entre la calma chicha y la rabia contenida que lleva una década enamorando a sus fans. “Ugly as the day you were born / Pulled screaming from your mother’s womb / I guess you lost your comfort then / I don’t think you’ll find comfort soon” canta Dana Margolin en la canción más alegre de su trabajo de despedida. Imaginen el resto. Pero antes de irse para siempre, los artífices de temas tan redondos como Hits o God of Everything Else, traerán de paseo por Madrid su sadcore en un concierto que tendrá lugar el próximo miércoles día 29 en la sala Copérnico. Será esta o nunca. Al menos, por ahora.