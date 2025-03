Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

XTC crearon un himno new wave, los a menudo denostados Nouvelle Vague hicieron una bonita versión en clave lounge y ahora Caliza, uno de los más grandes talentos musicales que rondan por la escena madrileña, se ha marcado una excepcional aproximación al clásico Making Plans for Nigel que ella dedica a su amigo Nacho. La excelente producción envuelve una crónica urbana que aterriza muy bien en la ciudad, porque se cuenta, por ejemplo, que el futuro laboral del muchacho está en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?