El despegue galáctico de Paul Thin, el artista que estaba por encima de OT: "Ya no solo me preocupa mi trabajo, también tengo que pagar el alquiler"

Paul Thin descuelga el teléfono, se pone a cantar La vuelta al mundo de Willy Fog y se parte de risa. “Son 80 días, son…”, dice la canción, la favorita del artista de Granada cuando era un niño. Cuenta a este diario que fue una de las primeras letras que aprendió y que no podía parar de cantarla. Pero, antes de eso, ya tenía cierta predilección por la música: “No tenía ni dos años y ya me pasaba el día cantando. Todavía no sabía hablar pero tarareaba y me inventaba palabras”. La música siempre ha estado en su vida, desde las clases de canto y lenguaje musical a las que empezó a ir con tres años y desde los primeros escenarios que pisó, los de fin de curso de la escuela de música, donde solo estaban el piano y él.

Ha llovido desde entonces. Ahora, Pablo Delgado confiesa que de lo que más hace en su día a día es jugar a videojuegos -su favorito es The Last of Us II- y que le hubiese encantado ser el compositor de Freedom, de George Michael. También que empezó a estudiar Comunicación Audiovisual, pero lo dejó para dedicarse en cuerpo y alma a la música. Una sueño que alcanzó en Operación Triunfo 2023, donde quedó segundo.

El artista arranca su gira en Madrid. / CEDIDA

Tras la gira junto a sus compañeros, el cantante empieza este jueves 13 y viernes 14 de marzo un nuevo tour en solitario. El primer concierto será en La Sala del Movistar Arena, en Madrid, y presentará Reboot, su primer disco en solitario. Cuenta que este álbum es una continuación directa de un epé que lanzó hace unos meses, Spawnpoint. En él se planteaba un futuro cyberpunk donde se utilizaba un asistente neuronal que se rompe y, por ese motivo, tienen que apagar al artista. Reboot narra cómo es este reinicio: “Para volver a ser yo tienen que volverme a encender, pero haciendo el cambio de Pablo a Paul”. Vuelve a la vida de forma diferente, haciendo un cambio laboral y artístico pero, sobre todo, personal.

P. Más de una vez ha dicho que le gustan las mezclas. ¿Qué géneros explora en Reboot?

R. Es una pregunta que me cuesta responder bastante, porque hay temas de rap, temas más pop... Pero en general es un álbum que mezcla un poco la electrónica con los ritmos latinos más actuales. Es algo alternativo, más experimental.

P. En X publica frikiboots, una serie de curiosidades sobre el proceso creativo del disco. Además de la composición, ¿hasta qué punto se implica en la producción de este disco?

R. Me gusta mucho la parte de creación, es lo que más disfruto a la hora de hacer música: esa primera parte de crear, de las ideas y de volvernos locos haciendo música. Esta vez he estado en la producción de todos los temas. Todas las canciones del álbum han sido coproducidas por mí junto a Enry-K, Kiddo, Gio y Lex. He estado con otro productor todas las semanas.

P. ¿Qué ha sido lo que más ha costado a la hora de crear el álbum?

R. Encontrar el punto común. Todas estas canciones se van moviendo por zonas diferentes a nivel musical y a nivel sonoro, entonces el mayor reto estaba en que tuviese un sentido, que cuando se escuche el álbum se note que las canciones forman parte del mismo proyecto. Temas como Quién o Fiebre Del Oro en un principio no tienen nada que ver, pero se ha intentado conseguir que todo tuviese un sentido sonoro. Ha sido lo más complicado, pero también lo que más he disfrutado. El reto de la producción, de cómo encontrar el sonido, el punto común… He estado horas en el estudio escuchando música y buscando referencias para aprender a hacer lo que quería. Ha sido lo más guay.

P. ¿Cuáles encontró?

R. Encontré un montón. Al ser tan distintas las canciones del álbum, ha hecho falta escuchar mucha música muy diferente. Pero quien siempre está presente en todo lo que hago es Alan Parsons: lo que hizo con Pink Floyd en The Dark Side Of The Moon ha sido una gran referencia. También hay mucho de Tyler, The Creator, Kendrick Lamar y Rosalía. El punto común está ahí, en ese tipo de artista que ha experimentado con su propio sonido, que era lo que yo quería hacer.

P. Sus fans le asocian a Pablo Alborán, en redes hay comentarios como: "Cuando escucho a Paul Thin cierro los ojos y parece que estoy escuchando a Pablo Alborán". ¿Hay algo suyo en Reboot?

R. Es algo que el público me dice siempre. Creo que es por el timbre y el deje a la hora de cantar, por el acento también. Él es de Málaga, yo de Granada… Por ahí va la cosa, algo hay. La verdad es que es un pedazo de halago, porque Pablo Alborán tiene una de las voces más bonitas de este país.

P. En Vértigo hay un verso que dice: "Ahora que veo de cerca la cima, no sé si reconozco a Pablo". ¿Hay mucha diferencia entre Pablo y Paul Thin?

R. Cada día la veo menos. Creo que al principio, hace año y medio, sí lo notaba más. Pero no era una diferencia para mí, sino para la gente, porque cada uno me veía de manera diferente. Al final, la gente que me conoce como Paul no ha conocido mis vertientes más personales. En su momento, esto fue algo que me daba bastante miedo: me preocupaba dejar de verme a mí mismo como me veía cuando era pequeño. No quería olvidarme ni hacer tal punto y aparte en mi vida que se me fuese de las manos.

Me preocupaba dejar de verme a mí mismo como me veía cuando era pequeño. No quería olvidarme ni hacer tal punto y aparte en mi vida que se me fuese de las manos"

P. ¿Y entre el Paul Thin de ahora y el que apareció en Operación Triunfo?

R. La mayor diferencia es la madurez. Al haber vivido tantas cosas en tan poco tiempo, he acabado viendo todo desde un punto de vista externo. Pero no solo es el Paul del programa hasta ahora, sino el Pablo que estaba hace dos años viviendo con sus padres y que iba a la facultad como cualquier otro. Ya no solo tengo que estar pendiente de mi propio trabajo, ahora también tengo que preocuparme por pagar el alquiler y las facturas. Ha sido una madurez a nivel laboral y artístico, pero especialmente a nivel personal.

P. En la Academia hizo puestas en escena que impactaron bastante, hasta entonces no se habían visto cosas así en el programa. ¿Qué viene con este disco?

R. Una de las cosas que me gustan es el storytelling. Me encanta llevarlo al escenario. Igual que experimento con los sonidos, experimento con la puesta en escena, con los visuales, con la forma de mostrar las cosas encima del escenario. Veremos algo así.

P. ¿Y cómo se plantean los conciertos?

R. Están planteados como una experiencia muy inmersiva, que sea un momento de pararse y disfrutar, como el que va a ver una obra de teatro. Creo que los shows pueden funcionar.