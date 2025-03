Los osos, depredadores naturales de los fanáticos neoliberales

Desde su fundación en el siglo XVIII, los habitantes de la localidad estadounidense de Grafton (New Hampshire) han sido menos tolerantes que sus compatriotas a la hora de aceptar las instituciones o figuras de autoridad. De esta forma, lo que comenzó como una lucha de liberación contra la opresión de la Corona británica, continuó con la oposición a las pretensiones impositivas de los recién creados Estados Unidos. Lejos de mitigarse con el paso del tiempo, ese espíritu antiautoritario fue creciendo, hasta convertir a Grafton en una suerte de tierra prometida para aquellos que desean vivir fuera de los límites del Gobierno. Por eso, cuando un grupo de fanáticos neoliberales decidió poner en marcha el Proyecto Free Town para tomar el control de una ciudad y establecer en ella una sociedad sin Estado, la elegida fue Grafton.

Una vez asentados en dicho lugar, ese grupo de fanáticos neoliberales comenzaron a participar en las decisiones municipales. Ente otras cosas, redujeron o directamente eliminaron la financiación pública de la biblioteca, la escuela, el cuerpo de bomberos, el servicio de recogida de basuras y derogaron las normativas relativas a la caza. De hecho, incluso pusieron sobre la mesa debates relacionados con si la prohibición del canibalismo era una vulneración a la libertad del individuo o si traficar con drogas y no escolarizar a los hijos eran derechos que estaban siendo vulnerados con los correspondientes vetos legales.

"Me llamó la atención cómo presentaron este tipo de ejemplos extremos de su filosofía sin intentar hacerlos más aceptables para cualquier persona promedio. Creo que se debió al hecho de que, dentro de sus círculos sociales, la fetichización de un cierto tipo de libertad se ha normalizado tanto, que cualquier resultado de este principio, por absurdo que sea, se ha normalizado. De hecho, me da la impresión de que, si hubiera un debate sobre si, por ejemplo, las leyes contra la pedofilia son un obstáculo para la libertad, esta gente estará encantada de defender ese argumento», explica Matthew Hongoltz-Hetling, autor de Un libertario se encuentra con un oso.

Matthew Hongoltz-Hetling, autor de 'Un libertario se encuentra con un oso'. / Cedida

Recién publicado en España por Capitan Swing, este ensayo relata la evolución de esa pretendida Arcadia neoliberal en la que las bajadas de impuestos y el recorte de servicios públicos básicos provocaron que los incendios se multiplicasen, que las basuras no se recogieran, que la población de osos creciera sin control y que, para saciar su hambre, decidieran acercarse a las casas para alimentarse de esos desperdicios con el peligro que eso conllevaba.

"Para muchos de estos libertarios económicos, parte del atractivo de su ideología radica en que fomenta una fantasía machista común: proteger la propiedad y a los seres queridos de las amenazas externas mediante el uso de la violencia. Para ellos, los días de la pre-civilización permitieron un ejercicio más perfecto de esa experiencia, cosa que es, por supuesto, una tontería. La calidad de vida de nuestros antepasados 'libres' era verdaderamente espantosa, como demuestran las altas tasas de mortalidad provocadas, entre otras cosas, porque esas personas tenían que enfrentarse solas a amenazas primarias como osos, incendios, violencia o enfermedades. Por supuesto que algunos de ellos salían ilesos de esas situaciones, pero la gran mayoría de nosotros en situaciones semejantes, moriríamos o quedaríamos mutilados" explica Hongoltz-Hetling, que destaca cómo, atrapados en su propia burbuja de fantasía, los ciudadanos de Grafton vivieron las noticias de los incendios o de las amenazas de oso como una especie de desafío romantizado que debía ser superado por individuos aguerridos. Al menos, hasta que les tocó sufrirlo personalmente.

Ciudad sin ley

Sin impuestos, el coche patrulla de la policía local de Grafton era una destartalada cafetera que nunca estaba operativo porque se pasaba semanas en el taller. Por su parte, el cuerpo de bomberos estaba formado por voluntarios no remunerados, que no siempre estaban disponibles ni podían cubrir todas las alertas que les llegaban. Por último, los osos, libres de cualquier tipo de control, no solo buscaban comida en las basuras sino que, aprovechando el viaje, se zampaban las mascotas de los vecinos y, llegado el caso, a algún vecino también.

Lo más curioso de toda la historia, por no decir lo más preocupante, es que tras el fracaso del Proyecto Ciudad Libre, los defensores del liberalismo económico no dejaron de lado el individualismo para optar por la vida en comunidad, sino que decidieron trasladarse a pueblos cercanos como Keene, en los que todavía funcionaban los servicios públicos para disfrutar de ellos antes de volver a eliminarlos.

"Los libertarios económicos causan estragos dondequiera que van. Ahora incluso han iniciado una campaña política a nivel estatal que busca que New Hampshire se separe de los Estados Unidos. Para ellos, el remedio siempre es más libertad y nunca aceptarán la responsabilidad de sus fracasos en Grafton. De hecho, llegué a pensar que, cuando concluyera el Proyecto Ciudad Libre, el lugar se recuperaría aumentando sus impuestos e invirtiendo en su comunidad. Lamentablemente, ha sucedido lo contrario. Ha habido algunos momentos positivos gracias a los esfuerzos cívicos de ciertas personas que se preocupan por la ciudad, pero en su mayor parte, se han producido aún más recortes presupuestarios", comenta Hongoltz-Hetling, que lamenta que las decisiones egoístas de esos fanáticos no les afecten únicamente a ellos.

Contenedores de basura especiales antiosos como los que hay en algunos pueblos americanos. / Wikipedia

"¡Ojalá los osos y los otros males sociales desatados por los libertarios pudieran crear problemas únicamente a quienes han hecho que se descontrolasen! Lamentablemente, los osos, las enfermedades, la falta de atención médica, etcétera, afectarán a aquellas víctimas inocentes que son menos capaces de defenderse en un mundo brutal de competencia desleal. Me temo que la carga de hacer que estas personas rindan cuentas recaiga sobre aquellos de nosotros que creemos en el poder de la comunidad y la democracia".

Según las investigaciones de Hongoltz-Hetling recogidas en Un libertario se encuentra con un oso, conseguir que el número de estos animales volviera a cifras de 2013, momento en el que todo se desbordó, conllevaría una década de trabajo. Hoy en día, superado ese plazo de tiempo con holgura, es imposible saber si el objetivo se ha cumplido o no: además de eliminar los métodos que controlaban la proliferación de los osos, los fanáticos neoliberales también han recortado los medios empleados por los organismos que los contabilizaban.

"Esa estadística es responsabilidad del Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire que, debido a las restricciones presupuestarias impuestas por los libertarios y sus aliados republicanos, fiscalmente conservadores, se ha vuelto menos eficaz —explica Hongoltz-Hetling—. Por esta razón no se puede hacer un censo anual de osos y, aunque no tengo datos concretos sobre Grafton, las cifras más recientes disponibles sugieren que la población de osos en todo el estado sigue creciendo. En 2022, por ejemplo, había aumentado en 6.300 ejemplares y, aunque la población desearía que ese número descendiera, las políticas libertarias han provocado que Estado no sea capaz de lograrlo", señala el autor, que finaliza con una de las lecciones que arroja la experiencia del Proyecto Ciudad Libre: "La gente puede acatar todas las leyes y, aun así, ser una amenaza perniciosa para la sociedad. En esos casos, el gobierno federal no tiene capacidad para impedir que la gente viva en los bosques, votando en contra de sus propios intereses y aumentando los riesgos en su comunidad".