Melody, más clichés a Eurovisión: la nueva versión de 'Esa diva' es aún peor que la original

Pobre diva. Desde que Melody ganó el Benidorm Fest, RTVE se ha empeñado en mejorar una canción que no está a la altura de su intérprete. Da igual cómo la maquillen, sigue sonando trasnochada. La nueva versión que, este jueves, tras un mes de críticas, el ente ha presentado sólo gustará a los hinchas de la artista: querían darle garra, pero se han pasado de frenada. Es tal el batiburrillo de arreglos que, por increíble que parezca, ojo, la original parece hasta buena. Al menos, no sonaba a maqueta de Gloria Trevi. Pese al intento por camuflar el tufillo a 2009, la nueva Esa diva podría abrir el Caribe Mix de entonces. Salvará la papeleta en Eurovisión porque Melody es buena, un animal escénico, pero el tema la lastrará.

Si todo va bien, en función de lo que hagan Serbia, Polonia y Georgia, podremos optar a un puesto decente. No obstante, no nos engañemos: no es una opción ganadora. Y RTVE lo sabe, de lo contrario no hubiese tocado la producción musical, la dirección artística y la puesta en escena. De haber contando con un pack perfecto, como el de Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, se hubiera mantenido. Y no ha sido así. “El objetivo es llegar al gran público con una versión más internacional. Para ello, se han potenciado al máximo los elementos identificativos de la canción”, explica la corporación en un comunicado. Se ha optado por no respetar la candidatura votada por el público y el jurado en el Benidorm Fest. Y eso dice mucho.

Melody representará a España en Eurovisión el 17 de mayo. / VALERO RIOJA | RTVE

El tema resulta tan irrelevante como Teenage Life (Reino Unido, 2006), Hero (Suecia, 2008) y Breathe (Montenegro, 2022). Eso sí, quien la oiga sabrá que es España la que está detrás: no faltan las castañuelas ni los zapateos, no vaya a ser que se nos olvide algún cliché. El 17 de mayo viajará a Suiza sin despertar ningún interés en Europa. Así lo han reflejado las casas de apuestas: desde que levantó el Micrófono de Bronce, se ha situado en el puesto 35 de 37. Y no parece que el revamp vaya a dispararla. Al cierre de este artículo, Esa diva se sitúa en la posición 31. La incógnita es si, en dos meses, podrá repetir la hazaña del Benidorm Fest en un certamen donde la nostalgia no es un factor determinante. Si aquí ganó fue gracias a quien no superó que Eurovisión se le escapara hace 16 años.

La nueva producción ha corrido a cargo de Red Triangle Records, el sello de Rick Parkhouse y George Tizzard que está detrás de Green Day, Bastille, David Gueta, Camila Cabello y Rauw Alejandro. Se grabó a finales de febrero, en su estudio de Reino Unido. Y, a primera escucha, al menos, dista bastante de estos nombres. Aunque, bueno, dada la cantidad de efectos incorporados, alguna referencia habrá. ¿Suena épica? Sí. ¿Efectiva? No. Incluso ha perdido el sello de Melody, tan pomposo y rimbombante. Coronada en España, el reto es vengar el puesto 22 de Nebulossa. Pese al delirio que provocaron, María y Mark no convencieron al Viejo Continente. ¿Quedará mejor? Está difícil.

Sobran estímulos

Tampoco la escenografía se salvó de la sangría. A lo largo de su actuación, la cantante bajó de un columpio, se tiró al suelo, hizo piruetas, interactuó con los bailarines, movió la coleta… Y todo ello sin una lógica clara teniendo en cuenta el mensaje que quería transmitir. Para organizar este caos se ha contratado a Mario Ruiz: colaborador habitual de David Bisbal, Aitana, Manuel Carrasco, Fangoria y Pablo Alborán, suyo es el número de apertura de Eurovision Junior 2024. Además, se ha encargado a Mónica Peña y Alex Bullón la coreografía y la dirección de movimiento. “Su enfoque aportará más dinamismo y frescura a la candidatura […]. Su experiencia internacional y su conocimiento de las tendencias actuales refuerzan la propuesta”, recoge la nota de prensa.

El equipo de baile lo completan Vicky Gómez, Ana Cosa, Marc Montojo e Iván Matías Urquiaga, cada uno con una prolífica trayectoria a sus espaldas. Finalmente, Maxi Gilbert ha diseñado una nueva iluminación. Ha trabajado en los Veranos de la Villa, Los 40 Music Awards y El Prado, aportando su granito de arena en conciertos de Amaral, Alejandro Sanz y Extremoduro, entre otros. Demasiados cambios para un proyecto al que ya le sobraban estímulos. Habrá qué ver cómo queda el montaje final. Quizá, sorprenda. Ella tiene tablas de sobra. Ahora bien, si Melody quería brillar, morralla debía quitar. Todo lo contrario a lo que han hecho: en esta nueva Esa diva hay más ruido, más foco, más estruendo… Lo que no habrá será más votos.