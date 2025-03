Funambulista, el visionario que hizo un 'hit' a Ricky Martin... pero se lo quedó y arrasó: "Quiero que los indies me descubran"

En el tiempo que está leyendo estas líneas Diego Cantero podría escribirle una canción. Así que sonría un poquito. Coloque bien su pelo. Y pellizque sus mejillas. Dado su empeño en descifrar el planeta que le rodea, quién sabe si usted podría protagonizar su próximo sencillo. Lleva 25 años haciendo del presente su particular amuleto: sabe dónde buscar, cómo mirar. Y, claro, a veces, es inevitable verse reflejado en letras que tanta vida acumulan. Suyas son Me inventaré, Quiero que vuelva, Bendita mi suerte, Ya verás y Demasiado buena, cinco oportunidades de celebrarse en cuerpo y alma. Pues, si algo lleva por bandera, ojo, es la autenticidad. Y ahí no hay corazón que salga ileso.

En 180º ha prometido dejar huella: su último proyecto es un tríptico del que, por ahora, a falta de dos más, sólo se ha desprendido el primer volumen. De nuevo, lo encarna usted. Preste atención. Tal vez el siguiente lleve su nombre. Funambulista lo presenta este viernes en Live Las Ventas de Madrid.

Diego Cantero inició en 2009 una nueva etapa como alma de Funambulista. / ALBA VIGARAY

P. ¿Por qué este giro tan brusco?

R. No es un cambio pretendido, sino encontrado. Tras 15 años tocando con mi banda, este verano, por cuestiones familiares, se vieron obligados a dejarla. Me vi solo, teniendo que montar una desde cero. Sigo componiendo en mi casa, por lo que la esencia es la misma. Es posible que el público sólo note cierta evolución en el sonido, pero para mí ha sido un salto enorme.

P. Levantó su sello en 2020, ¿qué precio tiene la libertad?

R. Saber que no todas las horas están destinadas a la creación, pues una parte esencial la destinas a burocracias. Desde entonces, la responsabilidad mayor es con los temas. Quería hacerlos llegar de la mejor manera posible y, para ello, debía implicarme en aspectos que no son artísticos.

P. Sacó tres elepés con Sony, ¿qué le ha dado la independencia que una multinacional no?

R. Cuando nos encerraron durante la pandemia, me di cuenta de que no era dueño de mis canciones. El que paga el máster es el que tiene la propiedad. Así que comencé a darle vueltas a la cabeza. Quiero tomar el mando y arriesgarme. Por fortuna, pude formar equipo con gente maravillosa que he conocido a lo largo de mi carrera. He ido derribando barreras. En ocasiones, consigues más cosas en tu pequeña parcela que en otros lugares.

P. ¿Tiene sentido seguir editando discos físicos?

R. No lo sé, me lo planteo a menudo. Cuando lance los tres volúmenes, no sé qué haré. Si bien mis compañeros suelen regalarme los suyos, no tengo dónde ponerlos. Los fans los compran para acercarse un poco más al artista, por lo que tienes que currártelos. Una caja jewel con las letras escritas no es suficiente.

P. Ya tiene grabadas las próximas canciones. ¿No le da miedo que envejezcan antes de que vean la luz?

R. Claramente. De hecho, algunas ya están caducando. Y me jode. No son ellas, soy yo. Es una sensación mía. La vida sigue y la película ha cambiado en ciertos aspectos que ya no son como los reflejé entonces. Además, estoy en una época creativa buena. Y, claro, lo nuevo siempre me arrastra.

Funambulista acaba de lanzar '180º. Vol. 1', la primera entrega de su nuevo proyecto. / ALBA VIGARAY

P. ¿Suele dudar de sus canciones?

R. Siempre. Este oficio es 99% frustración. Sobre todo, porque los temas no salen cuando quieres. Y, cuando lo hacen, a mí me convencen, pero desconoces si al resto también. Cuadrar con el público es difícil, cada persona tiene su camino. Sólo me siento tranquilo cuando miro atrás y veo que no me he bajado de los escenarios.

P. ¿Repetirse es uno de sus mayores miedos?

R. Sí. Hace dos veranos pasé un etapa en la que no me gustaba lo que componía. Recuerdo que venía del pelotazo de Me gusta la vida y, ocho meses después, estaba haciendo un refrito que no molaba. Quería salir de ahí porque aquello no era arte, sino llenar la nevera.

P. La escribió para Ricky Martin, ¿qué pasó?

R. Estaban buscando repertorio para su nuevo álbum y me pusieron en contacto con su equipo. La escribí por la mañana y la mandé por la noche. Me comentaron que les cuadraba y, al día siguiente, les dije que me la quedaba yo. Lo vi claro. Fue un traje que me puse de casualidad y que jamás pensé que me quedaría bien. Me quité prejuicios.

P. Con el paso del tiempo, ¿las opiniones afectan menos?

R. No me dan igual. Sin embargo, eso no quita que me sienta libre. Hago lo que considero oportuno y luego rezo para que coincida con el momento vital del oyente. Me importan porque de eso depende que coman mis críos. No obstante, procuro que estos pensamientos no afecten al proceso creativo.

P. Quiere adentrarse en festivales, ¿no es demasiado mainstream?

R. Soy demasiado indie para el mainstream y demasiado mainstream para el indie. He tenido la suerte de sonar en la radio durante años y, actualmente, toco madera, sigo ahí. Pero quiero entrar en el mundo de los festivales. El indie es radical: quiere exclusividad, escuchar música que conozcan él y su primo el auténtico. Mi lucha es que descubran la mía, aunque la charcutera de su barrio sepa quien soy.

P. En la era del urbano, ¿la palabra se ha devaluado?

R. Sí, en la capacidad de comunicarse en general. No sólo hablo de la música, sino de tener una conversación sin 7.830 coletillas. Estamos dando muy masticado el chicle ya. Ahora se consume más música que nunca y no es que la gente haya bajado el listón, lo que la amamos seguimos ahí. Habría que mirar quién paga una plataforma y quién no, quizá el top 50 viral cambie.