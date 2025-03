Ira Sachs, invitado de honor del Americana Film Fest: "El cine dejó de ser sexy por culpa del capitalismo"

En un momento en el que el Gobierno de Estados Unidos ha declarado la guerra a las políticas de diversidad, equidad e inclusión, tiene sentido que el mundo de la cultura busque consuelo y orientación en la obra de los artistas que llevan años desafiando las restricciones que impone la censura política o económica y ampliando los límites de lo que puede ser mostrado o expresado. Una de esas voces a las que conviene prestar atención es la de Ira Sachs (Memphis, 1965), cineasta independiente establecido en Nueva York y autor de una celebrada filmografía que, entre otras virtudes, destaca por su sensibilidad y su audacia a la hora de representar la condición LGTBIQ+. Sachs es estos días objeto de una retrospectiva en la Filmoteca de Catalunya que, en el marco de la duodécima edición del festival Americana Film Fest, recuperará sus ocho primeras películas, desde The Delta (1996) hasta Passages (2023).

Retrato de un triángulo amoroso marcado por el desequilibrio, Passages es un filme complejo pero también indiscutiblemente sexy, una cualidad que escasea mucho en el cine contemporáneo. "El cine dejó de ser sexy por culpa del capitalismo -asegura Sachs con divertida rotundidad-. La globalización, la necesidad de vender las películas a otros mercados, condicionó mucho lo que podía o no mostrarse. Y, por otro lado, debes tener en cuenta que el cine no solo responde a los condicionantes económicos sino también a los condicionantes culturales, y, en el caso de Hollywood, hablamos de las limitaciones culturales propias de un país que ha elegido presidente a Donald Trump".

Cómo responder a Trump

Al director de Verano en Brooklyn (2016) no hay que tirarle de la lengua ni mucho ni poco para que hable del actual inquilino de la Casa Blanca y de la "oscuridad" en que su victoria ha sumido a la cultura y la sociedad estadounidenses. "Todavía estamos buscando las formas de responder -señala Sachs-. A nivel personal, yo tengo que comprometerme a ser valiente, a no tener miedo y a seguir creando imágenes que desafíen lo que está permitido. De hecho, ahora estoy trabajando en una película que me va a dar esa oportunidad, porque la historia transcurre también en una época de horror, a finales de los años 80, en pleno corazón de la epidemia de sida, cuando la gente estaba muriendo y también estaba follando".

Ese nuevo proyecto, apunta, estará probablemente a punto en verano, antes de que su última película hasta la fecha, Peter Hujar’s day, se estrene en España (cosa que sucederá en otoño). Se trata de la recreación de una larga conversación que el ya fallecido fotógrafo estadounidense Peter Hujar (interpretado por Ben Whishaw) y la escritora Linda Rosenkrantz (Rebecca Hall) mantuvieron en diciembre de 1974. No parece, pues, que la buena aceptación de Passages haya empujado a Sachs a buscar un camino más comercial. "Desde el punto de vista estratégico, lo mejor para mi carrera es hacer algo bueno, y eso es lo que he intentado. En esa conversación que he tratado de convertir en película se habla de cosas que son muy importantes para mí y, por tanto, creo que también pueden ser importantes para otras personas. Esa ya es una motivación suficiente. Al fin y al cabo, no soy un director comercial y nunca lo seré".

La 12ª edición del Americana Film Fest se inaugura este martes con la proyección de In the summers, de Alessandra Lacorazza, la película que el año pasado ganó el Gran Premio del Jurado del festival Sundance (el mismo galardón que Sachs conquistó en 2005 con Forty shades of blue), y hasta el domingo 16 ofrecerá 42 largometrajes y 22 cortometrajes.