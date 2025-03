Después del arte, la danza o el teatro, ahora los tebeos toman Matadero: Madrid tendrá su primera Feria del Cómic a finales de marzo

Más signos del buen momento que vive el cómic español, esta vez en lo que toca a su célula madrileña: la capital tendrá, desde este año, su propia feria dedicada a la historieta. Después de las optimistas cifras anunciadas por el sector en los últimos meses, o de la participación reciente de España como país invitado en el Festival de Angoulema, el más importante evento del sector en Europa, creadores, editoriales y libreros tienen ante sí una nueva cita en la que encontrarse con su público, difundir su mensaje y darle un nuevo empujón a las ventas: la celebración de la I Feria del Cómic de Madrid en Matadero entre los próximos 27 y 30 de marzo. Una cita "popular" pero que espera estar "a la altura de su tejido de librerías especializadas", defendían este martes, durante su presentación, sus organizadores.

A lo largo de cuatro días, el público podrá disfrutar de encuentros con autores y autoras, talleres, mesas redondas, podcasts y programas de radio especializados en directo (Radio 3 se ocupará de darle cobertura), además de la proyección de diferentes películas vinculadas con el medio en Cineteca. Por Matadero pasarán nombres importantes de la viñeta y la ilustración como Paco Roca, Carla Berrocal, Albert Monteys, Laura Pérez Granel, Víctor Coyote, Ana Penyas o Teresa Valero, entre otros muchos, además del norteamericano Craig Thompson, autor de títulos fundamentales como Blankets o Raíces de ginseng. Uno de los platos fuertes será la conversación inaugural que Elisa McCausland, comisaria de la feria, y la periodista Pepa Blanes mantendrán con Richard McGuire, diseñador gráfico estadounidense y colaborador de The New Yorker del que a continuación se podrá ver la adaptación al cine de su obra Here, estrenada hace pocos meses y que ha dirigido Robert Zemeckis con Tom Hanks y Robin Wright como protagonistas.

Habrá también, como corresponde, una feria comercial en la que participarán 36 casetas de librerías madrileñas, tanto especializadas (clásicos de la ciudad como Generación X o El Coleccionista, por ejemplo) como generalistas. No habrá casetas de editoriales porque, según la organización, no estaba así contemplado en la propuesta original de esta feria, aunque tampoco se descarta que las pueda haber en próximas ediciones. En cualquier caso, los sellos estarán representados por las librerías especializadas en sus estands: cada uno de esos puestos contará con un espacio común para libros de diferentes procedencias y otro consagrado solamente al material del sello en cuestión. Muchas de las editoriales más populares o reconocidas (Astiberri, Bruguera, Norma Editorial, Reservoir Books, Planeta Cómic, Salamandra Graphic...) estarán representadas, aunque también hay ausencias importantes.

Casa, ciudad, metaversos

Las actividades que se sucederán durante la feria ha sido organizadas en torno a tres grandes ejes que comandarán, cada uno, una jornada diferente después de la inaugural, y que explicaba su comisaria, Elisa McCausland, crítica de cómic e investigadora de cultura popular que el año pasado publicaba el fundamental y enciclopédico tomo Viñetaria: historia universal de las autoras de cómic. "'La casa' tiene que ver con todo lo que se está trabajando en el mundo del cómic desde la autoría y también desde la investigación; 'La ciudad', con ese Madrid como ciudad de cómic y con el cómic en relación con todo lo que tiene que ver ya no solo con el tejido urbanístico, sino con cómo se plantea esas narrativas como medio expresivo [...]. Y 'Los multiversos' es básicamente todo el potencial de relaciones con otros, de ahí la programación que tenemos en Cineteca, donde autoras de cómic y directoras de cine se darán la mano".

Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Gobierno de Cultura del Ayuntamiento, principal institución colaboradora y que pone a disposición de la Feria del Cómic las instalaciones en las que se celebrará, saludaba una iniciativa que se ha organizado "en tiempo absolutamente récord; cuando todo el mundo nos decía: 'Es imposible no vais a poder'. Bueno, pues al final sí que se puede". Y que responde a la realidad de una ciudad en la que, señalaba, "tenemos autores de cómic muy conocidos, de gran calidad, y existen también muchas librerías y editoriales especializadas, pero se echaba de menos una feria que les diera apoyo". Esta convocatoria viene a sustentar sobre todo, como se ha dicho, al tejido de librerías, y de hecho está organizada por la Asociación de Librerías de Madrid en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Por ahora nace más modesta que el gran evento de referencia para el sector en España, el Salón del Cómic de Barcelona, que se celebrará una semana después y que en su última edición recibió a 110.000 vistantes.

Quienes acudan a Matadero en los días de la feria podrán toparse, entre otras actividades, con mesas redondas como Arquitecturas gráficas, en la que paticiparán Paco Roca, Ana Penyas y Candela Sierra; El Madrid de los tebeos, que contará con Javier Olivares (autor del cartel de la Feria), Santiago García, Carla Berrocal, y Víctor Coyote, o Los espacios del mañana, donde charlarán Albert Monteys, Darío Adanti y Carmen B. Mikelarena. A Craig Thompson le entrevistará Ana Merino, escritora y teórica de cómic, ganadora del Premio Nadal en 2020. El propio Adanti guiará el taller sobre cómic, ecología y futuros Ecotopía, y entre la variada oferta habrá otro dedicado a Francisco Ibáñez que lleva por título Mortadelos y Filemones, con un spin-off infantil, Mi primer Mortadelo. También se podrá asistir en directo a emisiones como el podcast El sótano de Radio Belgrado o el programa especializado de Radio 3 Territorio 9. En Cineteca, películas como Pollo con ciruelas o El profesor Marston y la Mujer Maravilla contarán con coloquio posterior.

También habrá un espacio profesional, en el que se debatirá, explica McCausland, "sobre algo que no difiere especialmente del tejido literario, y que tiene que ver con nuestro ecosistema del cómic. Lo que se publica y lo que se paga por el trabajo hecho. Y también todo lo que se reedita o se traduce. Y desde luego, ahí el manga tiene mucho que ver". Por ahora, el cómic de origen o inspiración nipona apenas aparece en el programa, pero está claro que, como una parte importante de las ventas que se producen en España, tendrá su lugar destacado en las casetas.