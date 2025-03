Karla Sofía Gascón se lleva el premio de la Unión de Actores y lamenta su "inquisición": "Más amor y menos odio"

Karla Sofía Gascón ha recibido este lunes el Premio a Mejor Actriz en Producción Internacional por 'Emilia Pérez' en los galardones que ha entregado la Unión de Actores y Actrices en el Teatro Circo Price de Madrid, y ha pedido "más amor y menos odio" y ha lamentado que a "algunas personas" les hubiera gustado verla en los Oscar quemándose en un árbol "como en la Inquisición".

"Hace cinco años hacía funciones en México donde solo acudía una persona, y ya entonces en las redes sociales me insultaban. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición. Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión. No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es 'La Guerra de las Galaxias', siempre he luchado contra el lado oscuro. También contra el lado oscuro de mi misma que he logrado vencer", ha afirmado al recoger el galardón. Un discurso que ha concluido pidiendo acabar con el "lado oscuro" de cada uno para que haya "más amor y menos odio".

Al inicio de sus palabras, la actriz, visiblemente emocionada, ha asegurado que una buena actriz "no se hace en las escuelas" sino "viviendo. "El arte viene de la imperfección del ser humano", ha subrayado. Karla Sofía Gascón ha reconocido que quería ser un ejemplo de superación, pero ha pedido disculpas por "no haberlo podido ser" de la manera que le habría gustado.

"Os juro que voy a seguir luchando por ello. Voy a seguir dando lo mejor de mí, porque amo mi trabajo, porque creo que hacemos lo más bonito que podemos hacer en este mundo, llevar la vida de unas personas a otras para que todos evolucionemos. Para despedirme, deciros que la fuerza nos acompaña en todos estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir. Y que empecemos por nosotros mismos, acabando con ese lado oscuro que tenemos dentro", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que una buena actuación se consigue no pensando en uno mismo para dar lo mejor, sino en que se pueda hacer que el actor que tiene enfrente "haga el mejor trabajo de sus vidas". "Eso es lo que yo he intentado en esta película y creo que lo hemos conseguido. Quiero dedicar el premio a todos vosotros, porque tengo aquí muchísimos compañeros y compañeras que os he visto crecer a mi lado y dejaros la piel y el alma en los teatros y en el casting, actuando por todos los sitios", ha recordado.

La Unión de Actores y Actrices de España cerró la temporada de premios del cine, la televisión y teatro del país con reconocimientos a Javier Bardem, Candela Peña, Aitana Sánchez-Gijón, Eduard Fernández o Carolina Yuste, además de la restitución de Gascón.

En las categorías de televisión relucieron 'Yo, adicto' y 'Querer', en tanto que en teatro se consagró 'La madre', obra protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón.

Televisión: dos series y dos grandes nombres

'Yo, adicto' ha llegado al final de la temporada de premios en plena forma al llevarse sendos premios los trabajos de Oriol Pla, mejor protagonista, y de Marina Salas, mejor actriz secundaria.

Otra serie que desde su estreno no se ha apeado del carro de los premios ha sido 'Querer', que ha sumado dos reconocimientos, el de la mejor actriz de reparto para Elisabet Gelabert, quien denunció "el genocidio" en Gaza y pidió que Israel quede fuera de los circuitos de la cultura y del deporte, y el de mejor actor secundario para Pedro Casablanc.

Candela Peña fue el primer gran nombre de la interpretación nacional en llevarse premio, el de mejor actriz protagonista en televisión por 'El caso Asunta'. No asistió a la gala y en su lugar recogió el galardón Tristán Ulloa, compañero en la serie.

Dio paso a otro gran nombre, también otra gran ausencia, la de Javier Bardem, mejor actor en una producción internacional, en concreto la serie 'Monstruos'.

Jorge Usón, por 'Las abogadas', fue el ganador del mejor actor de reparto en una serie.

'El 47', una noche exitosa más

Pepe Lorente inició el repertorio de premios de la gala por 'La estrella azul', que no para de darle alegrías. Ya logró el Goya al mejor actor revelación.

Acto seguido, subió al escenario, convertido en una pista de baile, 'dj' incluido, Zoe Bonafonte por su papel en 'El 47'. La mejor actriz revelación en cine reveló que este lunes es su cumpleaños y la asistencia le brindó el cántico del cumpleaños feliz.

Anticipó los premios, por sus papeles en la misma película, de Carlos Cuevas y Clara Segura, coronando una noche exitosa más de esta historia sobre la lucha de migrantes andaluces y extremeños por una vivienda digna y por condiciones decentes en el barrio barcelonés de Torre Baró, en los 70.

Como era de esperar, Eduard Fernández obtuvo el premio al mejor actor protagonista por 'Marco', aunque es también el protagonista de 'El 47'.

En los premios de cine, Esther Isla y Patrick Criado también ganaron por 'Soy Nevenka' y 'La virgen roja', respectivamente.

Dentro de las categorías de teatro fueron premiados Fran Cantos ('El alcalde de Zalamea'), Júlia Roch ('La madre'), Eva Isanta ('Las que gritan'), Alberto Amarilla ('Lorca por Saura'), Jan Buxaderas ('The book of Mormon') y Aitana Sánchez-Gijón.

Noche de reivindicaciones

Fue la de esta noche una gala de reivindicaciones, entre ellas la lucha contra las violencias machistas, que tuvo premio, además, porque el 'Pilar Bardem', que entrega la Unión a organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres, recayó en el servicio telefónico 016.

No cesaron los mensajes. Carolina Yuste pidió que no aumente el gasto militar en España, en tanto que Eduard Fernández denunció que en Estados Unidos gobierne ahora "un payaso".

Ana Belén, premio a toda una vida en la gala, una de las grandes protagonistas del evento, recordó las huelgas de los actores y actrices españoles hace 50 años, génesis de la lucha por la dignificación de la profesión (pidieron un día libre a la semana).

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, fue el representante del Gobierno en la ceremonia.