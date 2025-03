Tras décadas en desuso, el mítico Pabellón de los Hexágonos de la Casa de Campo reabre para exhibir la obra de Pol Taburet

En 1958, los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún diseñaron el conocido como Pabellón de los Hexágonos, un icono de la arquitectura modular conformado por 130 hexágonos, sostenidos por otros tantos pilares de metal, a través de los cuales se canaliza el agua de lluvia. Una estructura que se completaba con paramentos de ladrillo y ventanales de aluminio, que contribuían a que el espacio resultara, además de diáfano, luminoso.

Un año más tarde, finalizada la Exposición Universal de Bruselas para la que fue proyectado y en la que obtuvo el Premio de Arquitectura aventajando así al mismísimo Atomium, el pabellón fue desmontado y trasladado a la Casa de Campo. En su nueva ubicación, el edificio pasó a formar parte del resto de pabellones que, durante la dictadura, acogieron las tradicionales ferias del campo y, una vez llegada la democracia, otro tipo de eventos. Por ejemplo, las fiestas del Partido Comunista de España.

A pesar de su importancia arquitectónica y cultural, durante las últimas décadas el pabellón de los hexágonos estuvo en desuso a consecuencia del grave deterioro, provocado por la desidia de unas autoridades municipales que habían descuidado su mantenimiento hasta el punto de colocarlo al borde de la ruina. En 2023, sin embargo, se iniciaron las obras de rehabilitación del recinto que, debido a su extensión, nada menos que 3.020 metros cuadrados, ha tenido que ser ejecutada por fases. Si bien la fecha estimada para la conclusión de la obra es 2027, en la actualidad ya es posible disfrutar de parte del pabellón. Concretamente de la entrada principal, el atrio y una de las galerías, que acaba de reabrir sus puertas con una exposición a la altura del edificio.

La exposición en cuestión es Oh, si os pudiera escuchar / Oh, If Only I Could Listen, una muestra del artista francés Pol Taburet (París, 1997), compuesta por diez lienzos de gran formato, bocetos, dibujos preparatorios y una serie de litografías. Estas obras, las primeras que el joven artista ha realizado con esta técnica en su carrera, cuentan además con el añadido de haber sido estampadas en la Imprenta Municipal-Artes del Libro, situada en el número 15 de la calle Concepción Jerónima.

Un retrado del artista parisino Pol Taburet. / ZELINDA ZANICHELLI

Pinturas entre la vida y la muerte

Comisariada por Hans Ulrich Obrist —director artístico de la Serpentine Gallery de Londres— y producida por Isabela Mora, Oh, si os pudiera escuchar / Oh, If Only I Could Listen es fruto de la colaboración entre la Fundación Sandretto Re Rebaudengo y el Ayuntamiento de Madrid. Una colaboración que sigue la senda iniciada en 2017, con la apertura de la sede madrileña de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, que se suma a la de Turín.

Oh, si os pudiera escuchar / Oh, If Only I Could Listen, la quinta exposición de Pol Taburet sufragada por la Fundación Sandretto Re Rebaudengo, es uno de las grandes citas artísticas de la temporada. Inaugurada la víspera del inicio de ARCO y abierta hasta el 20 de abril, la exposición acerca al público madrileño la obra de uno de los artistas más destacados de la escena actual. Un título que Taburet ha conseguido gracias a una técnica muy particular, en la que se combina el uso de los acrílicos con pincel, las texturas y el aerógrafo, y unos motivos en los que hay referencias a sus ancestros caribeños, a la cultura haitiana y a diferentes religiones sincréticas como el vudú.

Una de las obras expuestas en la muestra. / CEDIDA

En esta ocasión, además, el autor presenta una gama cromática inusual en su obra. En concreto, una paleta más oscura, en la que abundan los ocres en lugar de los habituales verdes, rojos y amarillos que, en opinión de Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, refleja la influencia que las visitas al Museo del Prado, la obra de Goya, y muy especialmente las pinturas negras, han tenido en la creación de esta muestra.

El propio Pol Taburet, que durante su estancia en Madrid cumplió los 28 años, desgranó visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas algunos aspectos de sus pinturas. Por ejemplo, su vínculo con el paso entre la vida y la muerte o el significado de algunas de las figuras antropomórficas o animalizadas que aparecen en sus lienzos y que calificó de "criaturas mágicas en constante transformación". Por último, también valoró muy positivamente el espacio expositivo que, en esta ocasión, no ha sido un mero contenedor sino un elemento a tener en cuenta a la hora de desarrollar las pinturas.

"Para activar este espacio, Taburet se ha inspirado en parte en una instalación realizada por Pierre Soulages en la que suspendía sus cuadros de cables para que parecieran flotar libremente en el espacio", decía el comisario Hans Ulrich Obrist que, a continuación, explicaba cómo Taburet había utilizado "las columnas del Pabellón para conseguir un efecto similar de flotación, combinando las pinturas con una experiencia artística total para los visitantes", lo que incluye una pieza sonora creada por Juan Manuel Artero expresamente para la ocasión y un catálogo en edición bilingüe Castellano-Inglés, con textos de Ben Okri, Juliette Lecorne, Matthieu Peck y Guillaume Blanc-Marianne.