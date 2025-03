Qué hacer en Madrid esta semana: Teatralia para toda la familia, danza con las musas de la mano de Ellas Crean, una inmersión digital en el océano...

Un año más, Madrid se convierte durante esta semana en la ciudad internacional del arte. De entre todas las ferias que se pueden visitar estos días en la capital -desde las veteranas como ARCOmadrid o Art Madrid, hasta otras como Just Mad o UVNT Art Fair que ponen el foco en el arte emergente y alternativo-, Hybrid Art Fair merece especial mención por lo raro -en su acepción de inhabitual, curioso- de su formato. Y es que para visitar esta feria deben recorrerse las 43 habitaciones de un hotel boutique que ocupa un edificio neoclásico del XIX en el barrio de las Salesas, el Petit Palace Santa Bárbara . En su novena edición, que permanecerá abierta hasta el domingo, la feria contará con la participación de 43 expositores provenientes de doce países y más de 200 artistas , y promete una experiencia aún más inmersiva que otros años atrás con nuevos programas de intervenciones, performances y actividades. Entre ellas, el taller Arte en familia: crea, construye y conecta con Criaturas Infinitas (el domingo a las 11 h), un ciclo de charlas con profesionales o una serie de instalaciones efímeras, interactivas y sensoriales. Centrado principalmente en propuestas experimentales y en aquellos lenguajes que nos llegan con las nuevas generaciones, esta es también una feria donde no hace falta exprimir la Visa para hacerse con alguna de las obras que cuelgan de sus estands, siendo también la más recomendada del itinerario madrileño para aquellos que quieran iniciarse en el coleccionismo de arte o, sencillamente, darse un capricho.

Ciencia, tecnología, arte y creatividad se unen en la nueva propuesta de Espacio Fundación Telefónica, una exposición inmersiva que pretende alertar a sus visitantes de la necesidad de preservar el equilibrio entre el ser humano, los ecosistemas y el resto de especies que conviven en este planeta, el único que tenemos. Titulada Ecos del océano y comisariada por el escritor y pensador José Luis de Vicente, pionero en nuestro país en explorar las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología, la muestra gira en torno en una pieza principal: SeeingEchoes in the Mind of the Whale(Viendo ecos en la mente de la ballena), una instalación audiovisual en gran formato creada por el colectivo de artistas digitales Marshmallow Laser Feastm, que invita al espectador a reflexionar sobre la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y la importancia de los océanos para la regulación del sistema climático. Formada por doce grandes pantallas, la obra se compone de imágenes generadas con tecnologías de IA y grabaciones de campo de especies marinas resultantes de una investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya que estudia la contaminación acústica de los océanos y el impacto sobre las ballenas y otros cetáceos. Una instalación que, más que una celebración de los nuevos formatos en el arte, puede ser leída como una llamada a la empatía.