Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Este sábado es 8M y día de reivindicaciones serias, pero la jornada puede acabar con una sonrisa de oreja a oreja viendo en directo a Hidrogenesse en la sala But, una fiesta mayor de las de no perderse. El dúo catalán se ha convertido en un clásico no ya de nuestro indie, sino de nuestra música pop en general, gracias a hits como este Disfraz de Tigre que encierra todos los ingredientes que los han hecho grandiosos: la cosmología pop, la intelectualidad sutil y antipedante, el humor entre absurdo y surrealista y esa finísima manera de hacer reír sin abandonar el rictus serio. Un poco Biedermeier, como dirían ellos.