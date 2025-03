¿Qué pasa con el IVA del arte por el que protestan las galerías?

El mercado artístico español ocupa un lugar destacado a nivel global, aunque lleva ya unos cuantos años estancado en la misma posición: en 2012 se colocó en séptimo lugar junto a Japón y por detrás de Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania. Ese mismo año, la economista Clare McAndrew analizaba por primera vez las particularidades del mercado de arte en España, poniendo las cifras que lo situaban en el tablero mundial y que se han mantenido inamovibles en los análisis periódicos que ha venido realizando desde entonces: España representa un 1% del mercado artístico mundial, que el año pasado situaba su facturación en algo más de 60.000 millones de euros, según el informe Art Market Report elaborado anualmente por Art Basel y UBS.

Una de las grandes preocupaciones del sector de las galerías es el hecho de que en España el IVA aplicable en la venta de obras de arte es del 21%, cuando en otros países como Francia o Reino Unido está alrededor del 5 y el 6%. Esta disparidad en las tasas impositivas plantea ciertos riesgos para el mercado español, ya que los países que las tienen más reducidas se han convertido en opciones más atractivas para coleccionistas e inversores de arte. Afecta también a la organización de ferias internacionales como ARCO, donde la diferencia puede hacer que un comprador se decante por adquirir obra en galerías no españolas. De ahí el apagón que han llevado a cabo las galerías españolas presentes en IFEMA este miércoles, y con el que querían marcar la diferencia que las separa de las de otros países.

10% si vende el artista, 21% si vende la galería

La subida del tipo general del IVA al 21% en 2012, el que se les aplica a ellas, tuvo un impacto importante en las galerías españolas. Desde el sector llevan años reivindicando que se adopte un IVA reducido de entre el 5% y el 10%, como es el caso de otros países, y que, además, se equipare con el IVA que se aplica cuando la transacción se realiza directamente entre artista y comprador, sin galería de por medio, que es del 10%. Según expertos del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, una medida así facilitaría el acceso al arte a públicos más amplios y, además, impulsaría el empleo y la apertura de nuevas galerías.

Ateniendo a las peticiones del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Ernest Urtasun se reunía con ellos el año pasado. El ministro de Cultura se mostraba a favor de rebajar el IVA en las transacciones artísticas españolas, una medida "extremadamente positiva", como declaraba en rueda de prensa después de la reunión. Sin embargo, esta reducción depende del Ministerio de Hacienda: "En estos momentos, no tenemos para la compra de arte contemporáneo un IVA reducido como tienen otros países de la Unión Europea. Y les he traslado que soy sensible a esta reivindicación y el compromiso de este ministerio para ver con Hacienda cómo podemos avanzar en esa dirección", explicaba Urtasun entonces.

Esto podría haber cambiado con una normativa europea que aparecía en 2024, la Directiva 2022/542. Esta regla permitía a los países europeos reducir el IVA en las transacciones artísticas a un mínimo del 5%, un intento de armonizar este mercado de tal forma que un coleccionista no encuentre grandes diferencias de IVA a la hora de comprar en Europa. Sin embargo, cada país podía decidir de qué manera acogerse a ella: Francia y Alemania han aprovechado para reducirlo (a un 5,5% y un 7-8%) mientras que otros como Países Bajos han aprovechado para subirlo a un 21%. España, por ahora, ha decidido no incluir la venta de arte en el grupo de productos a los que aplica esta reducción, manteniendo el IVA en el 21%.