La versión 'pirata' de Spotify Premium deja de funcionar: "Es un mal día para la clase obrera"

La APK de Spotify Premium, más conocida como 'el Spotify pirata', ha dejado de funcionar este lunes. Este paquete ilegal para el sistema operativo Android era utilizado hasta hoy por miles de personas para poder escuchar música sin publicidad y sin límite de saltos de canción a canción. Según han expresado los usuarios en redes sociales, desde esta mañana la versión habitual ha dejado de prestar servicio. Pese a los esfuerzos de muchos de ellos por instalar otras versiones, ninguna de ellas funciona como debería.

Spotify parece haber logrado asestar un duro golpe a la piratería, en un nuevo intento de forzar a los consumidores a pagar su servicio premium. Así pues, estamos ante un lunes negro para todos esos amantes de la música que tratan, a través de cualquier medio, de disfrutar de este ocio de la forma más libre posible.

Los usuarios reaccionan en las redes: "Día de luto mundial"

La noticia ha caído como un jarro de agua fría para miles de personas. Pagar los once euros mensuales que cuesta la versión premium de Spotify no está al alcance de todos los bolsillos, razón por la que este paquete ilegal resultaba todo un bálsamo para los amantes de la música. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, con multitud de usuarios llorando la pérdida de uno de los pilares de la piratería. Está por ver si la desaparición de esta versión es definitiva o si los 'piratas' de Internet logran otro medio para gozar libremente de la música.

han tirado el apk de Spotify premium, me he descargado 5 versiones diferentes, y ninguna ha funcionado, es el final de la vida tal y como la conocimos, no hay vuelta atrás...... pic.twitter.com/Whw5xswAko — victor 🌋🦖 (@victoorbur) March 3, 2025

Me han chapado el spotify pirata pic.twitter.com/CY62AHnTv8 — Ska Baby 💐🪂 (@SkaBabyr) March 3, 2025

El spotify pirata no funciona, es la perdicion de los pobres. (Yo) — Mosaky (@Mosaky1) March 3, 2025

Han tirado todas las apk de Spotify Premium y me he tenido que duchar escuchando un anuncio de "Clínica Baviera" a toda polla de fondo pic.twitter.com/3s5YKuWHCh — 𝕬𝖑𝖊𝖝 (@Aleeex1921) March 3, 2025

¿Qué es una APK y para qué sirve?

Las siglas APK responden a los términos Android Application Package. En resumen, es un archivo ejecutable que contiene los datos necesarios para instalar y hacer funcionar una aplicación de forma alternativa a la oficial. Es decir, de forma 'pirata' sin pagar ningún tipo de suscripción. Al descargarla, eso sí, nos abrimos a la posibilidad de infectar nuestro móvil con algún malware o virus. Pero son muchas las personas que están dispuestas a correr este riesgo.