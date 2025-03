La película 'Anora' ya está en las plataformas de streaming: dónde ver la gran ganadora de los Premios Oscar 2025

Después de un fin de semana marcado por la gala de los Premios Oscar 2025, los galardones ya tienen dueños. Mejor película, mejor actor y actriz, mejor director y, por supuesto, el que premia a la mejor trama de una película, ya están en manos de los ganadores.

La película Anora ha sido la gran revelación este año. La cinta se ha llevado los premios a mejor película, guion, director, montaje y actriz protagonista. La historia de una stripper y trabajadora sexual a la que un día le cambia la vida ha calado en la audiencia, que quedaba enganchada a la producción al observar lo que tenía que luchar la protagonista para evitar que el resto del mundo le arrebatara su nueva vida.

Era, sin lugar a dudas, una comedia negra tan divertida como trágica que, en el fondo, demostraba el gran potencial de Mikey Madison en el futuro de Hollywood. Anora se proclamaba como la mayor ganadora frente a competidores como Emilia Pérez, Wicked, The Brutalist o La Sustancia, grandes producciones que cumplían con todos los pronósticos para triunfar en la gala.

A pesar de que la noche estuvo marcada por la alegría de aquellos que se hacían con uno de los premios, los fans del cine tenían otra duda en mente: ¿cuándo se podrán ver las películas en las plataformas streaming? Claro que la mayoría de ellas se pueden disfrutar desde el cine, pero no hay nada como la comodidad del hogar para hacer una crítica pausadamente.

¿Dónde se puede ver Anora?

Anora ha dado la sorpresa en los Oscar 2025, y es por eso que miles de personas están buscando las plataformas en las que la pueden ver. El sórdido remake de Pretty Woman se ha impuesto a una infinidad de filmes favoritos a la estatuilla y, por eso, la audiencia quiere dar su propio veredicto tras verla.

Ahora, Anora no es para todo el mundo. Su humor negro, el sexo, la violencia y sus personajes complejos hacen que la película no sea apta para todos los públicos. Puede ser tan divertida como trágica y, aunque no te guste, será una de esas cintas que vivirá en tu memoria durante mucho tiempo.

Si quieres juzgarla por ti mismo, ha de saber que está disponible solo en compra en plataformas como Apple TV, Rakuten y Prime Video. Además, llegará en forma de alquiler el 6 de marzo a Filmin con el precio más barato: 4,99 euros.

Si eres de esas personas que no puede esperar a ver la película, la tienes disponible en todos los cines. Por el contrario, si prefieres hacer la crítica desde la comodidad de tu casa, has de saber que, de momento, no tendrá ninguna ventaja para tu bolsillo: tendrás que pagar por ella.