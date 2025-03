'A Complete Unknown' y el siempre socorrido (y oscarizable) género del 'biopic'

Por fin se ha estrenado en España A complete unknown, el biopic sobre Bob Dylan protagonizado por Timothe Chálamet del que veníamos escuchando maravillas desde hace casi un año, justo a tiempo para aprovechar el tirón de taquilla de la proximidad de los Oscar, para los que está multinominado. Coincide en cartelera con Maria Callas, el biopic sobre la soprano protagonizado por Angelina Jolie, que si bien solo ha conseguido una nominación a mejor Fotografía, ha tenido un recorrido de festivales más que positivo.

Parece que estemos en un día de la marmota de premios, porque hace un año se estrenaban, con vistas a los premios, Oppenheimer (el biopic sobre el inventor de la bomba atómica protagonizado por Cilliam Murphy) y Maestro (sobre el compositor y director de orquesta Leonard Bernstein protagonizado por Bradley Cooper). De hecho la frase “biopic sobre y protagonizado por” se ha convertido en un lugar común en los últimos años.

Un siglo para la Historia

En concreto, en lo que va de siglo, del total de premios a mejor actor de la Academia de Hollywood, once han sido para personajes históricos, con 14 nominaciones; y para las actrices, 9 las ganadoras y 18 las nominadas. Entre estas últimas estaban las que hacían de Tammy Fae Baker, Lucille Ball, Diana de Gales, Jackie Kennedy, Billie Holiday, Judy Garland, Florence Foster Jenkins, Julia Child, Margaret Thatcher, Edith Piaf o Isabel II de Inglaterra. Y eso en películas consideradas, publicitadas y distribuidas como biopics porque ¿a qué categoría pertenece Monster, que le consiguió un premio de la Academia a Charlize Theron y está basada en la vida real de una asesina múltiple?

Esta claro que 'Personaje Real en un biopic es una de las subcategorías con más posibilidades para conseguir un Oscar para un actor junto con 'Personaje con discapacidad física' o 'Miembro de la realeza británica'. Si consigues combinar dos de estas en un solo rol (Eddie Redmayne haciendo de Stephen Hawking o Helen Mirren de Isabel II) el éxito está prácticamente asegurado.

El biopic (literalmente biographical picture film) es un término aceptado por la RAE y que se define como “Película biográfica. Género cinematográfico al que pertenecen los biopics”. Tan acertada definición, acuñada por Arturo Perez Reverte y sus compañeros académicos, no termina de aclarar la diferencia entre una película que trate sobre personajes y hechos históricos (Argo, de 2012, y la crisis de los rehenes en Teheran) o que narre la vida, más o menos al completo, de un personaje real y sus peripecias vitales (El discurso del rey sobre la ascensión al trono de Jorge VI de Inglaterra).

Pero lo que está de moda son las películas centradas en un personaje histórico, que recogen, más o menos, sus andanzas biográficas, y no tanto en las películas basadas en hechos reales.

Si seguimos utilizando los premios de la Academia como indicador o sistema de medición nos encontramos con que ya en los años 30 triunfaban los biopics, como los dedicados al empresario teatral Florenz Ziegfield o al escritor francés Emile Zola, pero estos decayeron en las décadas siguientes. No vuelven a aparecer entre los ganadores de los premios hasta los 60 (Lawrence de Arabia) o los 70 (Patton). En los 80 se hacen muy habituales y a partir de los 2000 destacan por el gran número de nominaciones que consiguen. Aunque a Hollywood siempre le ha gustado narrar un ejemplo edificante tomado de la vida real (hay una película sobre la vida e inventos de Thomas Alva Edison de 1940 protagonizada por Mickey Rooney que cuesta tomársela en serio hoy en día) parece que, recientemente, han tomado un mayor espacio, tanto físico como simbólico, dentro del cine norteamericano.

Analizando algunos de los biopics de los últimos años podemos comenzar a descubrir un modelo o un patrón que se repite en todos ellos. Esto tiene más sentido si recordamos que una de las leyes de Hollywood es que, si algo funciona, es mejor repetirlo una y otra vez hasta gastar la formula. Asi, encontramos que Bohemian Rapsody, Judy, Lincoln, The Imitation Game, Amy, The Danish Girl, Rocketman, Mank, The Eyes of Tammy Fay u Oppenheimer comparten una serie de temas y preocupaciones comunes:

-La película se basa en un personaje real que, o bien es poco conocido por el público actual (el guionista de los años 40 Herman J. Mankiewicz en Mank) o bien, es famosísimo pero se le va a mostrar desde un punto de vista nuevo o diferente (Elton John y sus conflictivos inicios en Rocketman).

-El centro de la trama se localiza en un Episodio Fundamental (Capote y la escritura de A sangre fría, Judy Garland y su concierto de Londres) que concita la tensión dramática de la película. No interesa contar la vida al completo de alguien, que es algo largo, caro y difícil de contar y de entender en un máximo de dos horas de metraje.

-Catarsis y epifanía: hay una clara predilección por la narración de tipo“ascension-caída-redención”

-Fijar al personaje con un solo hecho histórico para poder enfatizar todas las características que le adornan y fomentar el relato de superación que significa su vida (Queen y el concierto de Wembley, el partido de Venus Williams contra Arantxa Sánchez Vicario, Churchill y su discurso sobre Dunquerque).

Podemos aplicar esta plantilla a casi todos los biopics actuales y veremos cómo se repite el modelo. En el caso reciente de A Complete Unknown, se narran los inicios del joven Dylan y su ascenso a la fama del folk para culminar en el infame concierto eléctrico de Newport, donde se pone de manifiesto su ansia de libertad creativa por encima de modas, convenciones y productoras discográficas. Dentro de los términos del retrato clásico a esto es a lo que se llama 'La forja de un héroe'.

'A Complete Unknown'. / Cedida

El género que lo tiene todo

Sobre el papel, el biopic tiene para las productoras muchas virtudes: es un vehículo privilegiado para los actores, aúna las funciones de espectáculo con la moraleja o lección moral y abre la puerta a una re-explotacion económica del producto (reediciones de música y libros, merchandising, recuperación de su carrera…). Esto último es fundamental en un mundo, como el actual, en el que la película está producida por una empresa que forma parte de un conglomerado que también hace música, series de TV, posee marcas de lujo o resorts turísticos en Jamaica.

Para los actores tienen un atractivo y un valor especial, ya que les permite pasar de los blockbusters que dan dinero a los proyectos 'de calidad' que dan premios, sin el engorroso intermedio de las películas de arte y ensayo, mal pagadas y con poco atractivo para el público mayoritario. Es una manera de demostrar que eres más que una cara o un cuerpo bonito, pero sin perder el mercado masivo. Pueden salir de su registro habitual (Tom Holland va a pasar de Spiderman a Fred Astaire en un salto), les obliga a aprender habilidades nuevas (cantar o tocar instrumentos musicales) que son muy valoradas en las campañas publicitarias, a hablar con nuevos registros y acentos y, sobre todo, lo más deseado por un actor de éxito que quiere que le tomen en serio: salir feo o, en el mejor de los casos, si tienen mucha suerte, llevar una prótesis facial.

El público por su parte obtiene una especie de paquete completo con la entrada del cine: una película de calidad, bien hecha, con moraleja pero que no hace pensar demasiado. El mensaje está claro y envuelto en valores técnicos (fotografía, ambientación, vestuario, decorados) que gustan a grandes y pequeños.

Pero sobre todo son la solución al problema que más acucia a los estudios americanos en la época de los multiversos y los superhéroes: cómo conseguir enganchar al público para que vuelva a pagar la entrada maximizando las posibilidades de un tema y minimizando los riesgos económicos que significa cada nueva producción.

O lo que es lo mismo: ¿por qué a un productor le es más fácil contar la historia de Candy Darling y no la de una mujer transexual actual pero desconocida?

Personajes históricos vitamina

En realidad los biopics tienen más que ver con los manuales de auto ayuda que con la Historia. Nos muestran la peripecia del protagonista en busca del éxito y pasan por todas las vicisitudes propias de cualquier ciudadano de a pie pero, en su caso, acaba triunfando. Cada vez que vemos a un cantante famoso drogarse hasta las trancas, tener problemas con sus familias o parejas, sentirse incomprendido por su entorno o sus jefes y, aun así, seguir adelante y triunfar, nos vemos a nosotros mismos en un espejo aumentado pero factible. Nos están diciendo que si queremos y nos esforzamos, lo conseguiremos. En las promociones se repiten términos conocidos como historia inspiradora, modelo de conducta, ejemplo, testimonio...

Los biopics son role models que han existido de verdad y los hay a millares. Sólo tienen que juntarse un guionista y un productor para elegir el que tiene más posibilidades de desarrollar un merchandising que sea aprovechable. Los conflictos vitales por los que pase ya se buscarán luego. Después de todo, a qué artista o político o rey de Inglaterra no le ha ocurrido algo más o menos frustrante y ha conseguido salir adelante gracias a su perseverancia y fuerza de voluntad.

Cada biopic es a la vez una película nueva y un remake de otra en la que cambiamos a un personaje histórico por otro. Pero, a diferencia de las sucesivas entregas de Los Vengadores en las que se mantienen los protagonistas pero cambia el malvado extraterrestre que quiere conquistar la Tierra, aquí cambian las caras pero se mantiene la misma historia de superación. El decorado, la época, la profesión, pueden ser otras. El argumento se mantiene idéntico.

Es cierto que en algunos casos los procesos de homogeneización a veces han llegado demasiado lejos. Cuando se trata de personajes homosexuales, por ejemplo, se hace necesaria una sublimación para poder colocar el producto entre los mercados y espectadores homófobos. Así, Cole Porter o Alan Turing resultaron ser dos auténticos machotes en sus respectivos biopics, independientemente de que en la vida real destacaran por estar muy fuera del armario el primero y fuera condenado por delitos sexuales el segundo. El tema drogas y disipación también ha sido convenientemente pasado por alto en la película sobre el líder de Queen en unas cuantas escenas tan borrosas como equívocas. Al igual que los blockbusters, los biopics son para toda la familia.

Benedict Cumberbatch, como Alan Turing en 'Descifrando Enigma'. / Cedida

Actualmente se encuentran en distintos estados de preparación producciones sobre Britney Spears, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Janis Joplin, Fred Astaire, Linda Rodstand, los Beatles, Bruce Lee, Anthony Bourdain, Otis Redding, Dione Warwick, Steve Harvey (un señor muy popular en la televisión americana que nadie conoce en Europa pero cuya biografía regalará nuestras pantallas y plataformas), Martin Luther King, Queen Latifah, Richard Simmons, Elon Musk, James Balwin, Candy Darling, Nat King Cole…

Es evidente que los músicos son especialmente agradecidos para sufrir este tipo de tratamiento porque ya pertenecen al imaginario colectivo, no hay que presentarlos desde la nada y tienen un catálogo musical que se puede revitalizar y monetizar con la excusa de la película. Nuevos y jóvenes mercados para los éxitos de siempre. En el caso de los cantantes de hip hop, además, poseen un acceso privilegiado al mercado afroamericano.

A favor del 'biopic'

Con todo el problema de saturación del mercado y de repetición de la misma fórmula no hay que olvidar que el género tiene una larga tradición dentro de la historia del cine y que se han hecho biopics muy buenos. Aquí van unos cuantos:

Lawrence de Arabia (David Lean, 1962), la película más admirada por los directores proteicos (Nolan, Spielberg) es una historia sobre colonialismo, racismo y desclasamiento que redefinió el concepto de la épica en el cine y que ha tenido una enorme influencia posterior. Si Steven vuelve a copiar la escena de la aparición de Omar Sharif o el recurso grúa + música, David debería empezar a pedirle royalties desde la tumba.

Andrei Ruvlev (Andrei Tarkovski, 1966): sí, el maestro del cine ruso también sucumbió al biopic y nada menos que con la historia de un pintor de iconos en la Rusia tardomedieval. El Fra Angelico de la estepa, para entendernos. Lo cierto es que es una película extraordinariamente bella y una de las mejores meditaciones sobre lo que significa el arte y ser un artista en sociedad.

El 'Andréi Rubliev' de Tarkovski. / ARCHIVO

Toro Salvaje (Martin Scorsese, 1980). No nos solemos acordar de que la obra fundamental de Scorsese es la biografía del boxeador Jake LaMotta. A Martin le encantan los personajes moralmente ambiguos, con la mano suelta, y los constructores de la sociedad americana (como volvería a hacer con Howard Hughes en El aviador) y con esta película culinaria sus increíbles años 70. Volverá al cine histórico en muchas ocasiones pero al biopic solo con Kundun (1997), sobre el Dalai Lama, que es una cosa que es mejor olvidar.

El ultimo emperador (Bernardo Bertolucci, 1987) es el biopic definitivo: la vida de Pu yi, el ultimo emperador chino, desde la infancia hasta la vejez. Un derroche de saber narrar una historia, con fotografía de Storaro y música de Sakamoto, con escenas íntimas y coreografías multitudinarias. Parecía raro viniendo de un señor que hacía películas políticas o sobre traumas familiares pero, en definitiva, esta también va de eso.

Ábrete de orejas (Stephen Frears, 1987): un año antes de comerse el mundo y la taquilla con Las amistades peligrosas, Frears retrata la vida del pionero queer y autor teatral Joe Orton y de su pareja y asesino Kenneth Halliwell. Divertida, provocadora, crítica con la sociedad de su época y a la vez su reflejo, descarada, brillante… La película es como el propio Orton, digna de verse.

Ed Wood (Tim Burton, 1994): la obra maestra de Burton es el biopic de otro director de cine, el peor de la historia según afirmaban sus propias campañas publicitarias, adicto al alcohol y aficionado al travestismo y a los jerséis de angora. Patetismo, crueldad, ternura y afición al camp a partes iguales en una película tan divertida como triste.

I’m not there (Todd Haynes, 2007): antes de A Complete Unknown ya habían contado la vida de Bob Dylan en la que Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger o Ben Whishaw se turnan para encarnar las distintas personalidades del cantante a lo largo de su carrera. Haynes, que es más conocido por sus melodramas, vuelve aqui a su tema favorito, los músicos, después de contar la vida de Karen Carpenter con muñecas Barbie y la de David Bowie sin poder usar ni su nombre ni su musica. Una genialidad.

A Quiet Passion (Terence Davies, 2016): ¿Quién dijo que no iba a ser interesante la vida de una poetisa solterona que se pasa 30 años sin salir de su casa? ¿Quién dijo miedo? Un director especializado en los mundos privados e íntimos consiguió hacer de la vida de Emily Dickison una epopeya apasionante.