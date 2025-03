Rels B: El artista español más escuchado del mundo asalta Madrid

Rels B, conocido también como Skinny Flakk, se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música urbana en español. Con una carrera forjada de manera independiente y una conexión única con su audiencia, el mallorquín sigue conquistando escenarios en todo el mundo. Este sábado y domingo, 1 y 2 de marzo, el Movistar Arena recibirá al artista español más escuchado del mundo con dos conciertos sold out que forman parte de una gira internacional que pasará la próxima semana por Barcelona y los meses siguientes por Latinoamérica y Estados Unidos. Desde sus inicios independientes hasta convertirse en un icono generacional, su carrera es una historia de perseverancia, talento y autenticidad.

Hablar de Rels B es hacerlo de un fenómeno de los que se acaban haciendo películas. Nacido en 1993 en Mallorca, creció en un entorno modesto. Desde muy joven encontró en la música una vía de escape y, sobre todo, una forma de expresión sincera. Comenzó componiendo en su habitación, grabando con equipos precarios, pero siempre con una visión clara: construir una carrera larga, no un éxito efímero.

Su enfoque DIY (Do It Yourself, hazlo tú mismo) ha sido clave en su éxito. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Rels B no firmó con grandes discográficas ni se rindió al marketing prefabricado. Apostó por su independencia creativa y económica, construyendo su marca desde cero. Esa autenticidad ha sido su mayor fortaleza y le ha permitido conectar de forma genuina con millones de seguidores en todo el mundo.

Su crecimiento ha sido orgánico, impulsado por la calidad de sus producciones y la honestidad de sus letras. Desde sus primeros trabajos, como Change Or Die (2014), hasta su último álbum, A New Star (1 9 9 3), ha demostrado ser un narrador honesto, capaz de convertir sus vivencias en poesía urbana. Sus letras hablan de amor, desamor, sueños y fracasos, sin caer en estereotipos ni poses artificiales. Esa sinceridad brutal lo ha convertido en un referente generacional, un artista con el que sus fans se identifican y crecen a su lado.

Un palmarés de leyenda

Rels B ha acumulado cifras y logros que marcan un antes y un después en la música urbana en nuestro idioma. Con más de mil millones de reproducciones en Spotify y YouTube, ha batido récords que lo posicionan como el artista español más escuchado en el extranjero. Sus canciones A Mí, cómo dormiste? o Me olvidé de los 2 se han convertido en himnos globales, sonando en radios y playlists de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Pero su éxito ha trascendido el streaming. En los últimos años, Rels B ha conquistado escenarios míticos que antes eran impensables para un artista español independiente. Triunfó en Nueva York con un concierto inolvidable que lo consolidó como uno de los artistas internacionales más relevantes del momento. Y también hizo historia en el Foro Sol de México, uno de los recintos más importantes de Latinoamérica, ante más de 60.000 personas.

A New Star (1 9 9 3), su trabajo más reciente, no es solo un álbum, es una declaración de intenciones. En él, Rels B explora sus raíces, reflexiona sobre su trayectoria y mira al futuro con la certeza de que su estrella sigue en ascenso. La producción, cuidada al detalle por el propio artista, demuestra su talento multifacético: canta, compone y produce, rompiendo el molde del típico ídolo urbano.

El disco es un viaje sonoro en el que el mallorquín experimenta con R&B, rap y reguetón, sin perder su esencia melódica y sincera. Cada tema es una fotografía íntima de sus emociones, sus vivencias y sus sueños. Con letras que navegan entre la nostalgia y la esperanza, Rels B ha logrado conectar con una generación que se ve reflejada en sus canciones.

Rels B ha sabido mantenerse cercano y auténtico. A diferencia de otros artistas, no ha construido una imagen prefabricada. Es Daniel Heredia, el chico de barrio que nunca dejó de serlo, aunque ahora viaje en jets privados y llene estadios en todo el mundo. Sus letras hablan de amor, desamor, sueños y fracasos, con una honestidad brutal que ha conquistado a millones de seguidores que ven en él un ejemplo de lucha y perseverancia.