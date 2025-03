El espíritu de la Belle Époque y de la Generación del 27 reviven en el restaurante y el club de un Palace renovado

Año y medio se ha pasado el Hotel Palace enfrascado en las renovaciones necesarias para recuperar el esplendor que tuvo y que durante décadas le convirtió en el hotel de referencia de Madrid. El proceso de actualización comenzó en junio de 2023 y llega a su fin la semana entrante, cuando invitados y autoridades acudan a una reapertura que en realidad no es tal, porque el hotel en ningún momento ha parado de manera total sus actividades. Se ha remozado la fachada, lo que ha permitido recuperar colores y detalles ornamentales originales de su fundación que la mella del tiempo y sucesivas reformas habían ido sepultando, y se han reformado también, por fases para poder seguir recibiendo clientes, las habitaciones y las zonas comunes. Estas últimas es lo primero que ha podido visitar la prensa.

El hotel ha subido un escalón más en la pirámide del lujo, pasando de portar la etiqueta Westin a pertenecer a The Luxury Collection, siempre dentro del macrogrupo hotelero Marriott. Madrid, nueva tierra prometida de los grandes capitales mundiales, se está llenando de establecimientos de gran lujo, y una referencia tan emblemática como esta no podía perder el paso. La nueva andadura, que el alcalde inaugurará oficialmente dentro de unos días, ha arrancado ya por su apartado gastronómico, que comprende el restaurante La Cúpula y el 27 Club. Si otros hoteles de esta categoría apostaron por actualizarse con una propuesta más contemporánea, el Palace, un edificio cargado de historia, ha preferido volver al pasado. Aquí se alojaron cuando pasaron por Madrid Pablo Picasso, Einstein o Madame Curie, su restaurante lo frecuentaba Julio Camba y en el club no era raro encontrarse alguna tertulia con los miembros de la Generación del 27. Así que es el espíritu de esa época de gloria, el de cuando se inauguró (en 1912) y dio sus primeros pasos, lo que se busca revivir ahora.

Si uno tiene buena memoria y es de los que se fija en los detalles, se dará cuenta, al entrar en el hotel por la puerta de la Carrera de San Jerónimo, de que algo falta en la zona de la recepción: una célebre lámpara art déco en forma de palmera que ahora ha sido trasladada a la zona (y al restaurante) que antes se conocía como La Rotonda y ahora como La Cúpula, porque debajo de esta se aloja. Precisamente de esa espectacular estructura compuesta por láminas de cristal de diferentes colores que también han sido restauradas, pieza a pieza, durante la renovación, cuelga esta joya vintage que sustituye a la lámpara de araña que había antes. Y justo debajo, donde en otro tiempo se situaba un asiento circular, está lo más llamativo de este espacio común renovado: una barra de mármol en forma de isla en la que no faltan las ostras o las latas de caviar en exposición.

El tartar de zanahoria de La Cúpula, el nuevo restaurante del Hotel Palace. / Cedida

Los responsables del hotel quieren que esta zona esté llena de vida, que haya trasiego de clientes pero sobre todo de locales, y de ahí lo de organizar un espacio central en el que la gente esté fundamentalmente de pie o sentada en mesas bajas con pequeños sillones y pufs. Apurando una carta informal en la que, aparte de los lujos mencionados, se pueden encontrar tapas como las inevitables croquetas de jamón y bacalao (exquisitas, eso sí), anchoas con mantequilla de algas o dos de los bocados de moda en todas partes: el bikini, aquí de jamón ibérico, o las gildas, que se presentan aromatizadas con un punto cítrico. En el apartado líquido y estando donde estamos, lo pertinente sería pedirse un cóctel (hay un Beautiful Dora que rinde homenaje a Dora Maar, la artista y pareja de Picasso) o una (o varias) copas de champagne, con buena selección de Perrir Jouet y otras etiquetas.

En un círculo más alejado se disponen las mesas más formales, en un espacio muy abierto que permite varias cosas: intimidad en la conversación propia, porque las distancias son adecuadas; circulación sin dificultades, lo que ayuda a ese movimiento que se busca, y que el ambiente sea relajado, porque no todo sucede en la mesa, sino que pasan cosas alrededor. La decoración la firma el estudio de Lázaro Rosa-Violán, aquí más contenido de lo habitual aunque la intención sea la de lucir la exuberancia propia de la Belle Époque y los años de entreguerras. Un objetivo logrado, aunque lo estaría todavía más con un punto menos de luz. Hay unas cuantas palmeras (las plantas, no los árboles) repartidas por toda el espacio, entre alguna pareja de columnas se ha encajado un arco dorado de reminiscencias antiguas, y cuelgan unas bonitas lámparas verdes en forma de bulbos gigantes que tienen algo del Shangai sofisticado de hace cien años.

Nuno Matos, chef ejecutivo del Palace. / Cedida

El pianista que toca entre el restaurante y el club se convierte a cierta hora en un trío de jazz muy afinado compuesto por piano, guitarra y contrabajo que borda piezas como Les feuilles mortes y un repertorio de clásicos bien elegidos que van más allá de lo de siempre. La decoración permite pensar que si se le sumaran una batería, un saxo y un clarinete, por ejemplo, podría empezar a sonar swing y montarse de repente una juerga muy Babylon Berlin. Pero no se pretende llegar tan lejos, que hay que dejar a la gente cenar tranquila y entregarse a la buena mesa.

Así como su eterno rival de la otra orilla del Paseo del Prado, el Mandarin Oriental Ritz, eligió para comandar su cocina a un chef de éxito y con mucha personalidad que llegaba cargado de estrellas, aquí han apostado por otro tipo de perfil: el portugués Nuno Matos es un cocinero curtido en hoteles de ultralujo como los resorts Six Senses que aquí se encarga de interpretar el legado del Palace con platos esencialmente clásicos. La carta arranca con una sección de crudos con propuestas como el tartar de zanahoria con naranja (16€), el de atún rojo (36€) o un carpaccio de wagyu que se sirve con chalotas y queso manchego (32€). Los entrantes son esencialmente vegetales, con clásicos como la ensalada Waldorf (19€) o la ensaladilla rusa con cangrejo real (33€), además de un pulpo con ajoblanco de piñones que se sirve frío (25€). Quizá demasiado frío.

Lámina con notas y dibujos de Federico García Lorca, en el 27 Club del Hotel Palace. / Cedida

En los principales hay pastas (tagliatelle con alcaparras, almendras, limón y parmesano, 33€), pescados como la corvina salvaje con arroz cremoso (37€) y un bacalao -que para eso su chef es portugués- con all i pebre (35€), o carnes como un magret de pato con puré de zanahoria (37€). También disponen de opciones para compartir: el solomillo Wellington del Palace (76€ para dos personas), otro autohomenaje a su historia, o un bogavante a la brasa (185€). El final dulce incluye un bonito carro de postres que se pasea por las mesas ofreciendo una selección de tartas. La bodega, con unas 250 referencias, crece respecto a la etapa anterior y juega en diferentes campos, aunque un 65% de sus vinos, según el somelier Gustavo García, curtido en el Ritz los últimos años, son nacionales.

Pero lo líquido tiene su propio refugio en el hotel, y está unos pasos más allá, en un escenario que cambia las paredes blancas y los grandes tapices por los paneles de madera y la luz baja. El 27 Club es un homenaje a la Generación del 27, y desde el hotel tienen planes de organizar aquí pequeños eventos culturales y contar con embajadores del ámbito artístico que le devuelvan ese carácter que tuvo alguna vez, cuando en sus sillones uno se podía encontrar con Dalí, con Buñuel o con Lorca (una lámina con notas y dibujos del poeta da fe de ello), con Gary Grant o con Ava Gardner, incluso con Orson Welles saboreando un puro y quién sabe si un whisky japonés.

Negronis del 27 Club del Palace. / Cedida

Aquí es donde la coctelería despliega todo su poder, con una carta larga que juega con la historia: hay propuestas pre-Prohibición (1880-1918) y otras de la época de la Ley Seca (1919-1932). Entre las primeras, un Dali Cobbler que homenajea a esos cócteles con jerez que triunfaron en los EEUU desde mediados del XIX, y que aquí se preparara con amontillado y maraschino. De las segundas tiene gracia el bautizado Un americano en el Prado, y que es una especie de Negroni. Hay varios negronis más para elegir (el 'madrileño' lleva un vermú local), igual que hay varios Old Fashioned o varios Margaritas. Y luego todos los clásicos y contemporáneos que imaginamos, del Bloody Mary al Paloma, del Hemingway Daiquiri al Pornstar Martini, además de algunas opciones sin alcohol. Los precios de los alcohólicos empiezan en los 18€ de un Spritz y acaban en los 22€ de un 1912 John Collins. Su jefe de barra, Francesco Mazzocca, viene de Amazónico, así que sabe lo útiles que son las clientelas internacionales y los bolsillos desahogados para poder experimentar con sus propuestas. Porque aquí, aún con su aroma a biblioteca de club de caballeros y su homenaje al arte y la literatura, a lo que se viene es a beber. Y esta parte toca cuidarla al extremo, porque las espadas (las copas), en el Madrid de ahora, están muy altas.