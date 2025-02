Vanessa Montfort gana el Premio Primavera con una novela sobre la primera asesina en serie de la historia

De los 1.221 manuscritos presentados, La Toffana de Vanesa Montfort (Barcelona, 1975) se ha alzado con el Premio Primavera de Novela 2025, según el fallo del jurado hecho público este viernes. El libro, de trama criminal, sigue la vida de Giulia Toffana, un personaje que existió en la Roma del siglo XVII. Fue científica y artífice de un crimen planificado, se rebeló contra el Estado de Roma y es considerada por muchos la primera asesina en serie de la historia. En esta ficción que firma Montfort, el personaje "hace dudar al lector sobre si sus acciones son de naturaleza puramente criminal o suponen un acto de justicia", comentaba durante la presentación del premio la presidenta del jurado, Carme Riera. Cada lector podrá sacar sus propias conclusiones a partir del próximo 9 de abril, fecha de publicación de la novela.

Es la segunda vez que Giulia Toffana aparece en el mundo de la ficción, y las dos veces lo ha hecho de la mano de Montfort, primero en una obra de teatro que se estrenó en el Teatro de La Abadía en 2022 y ahora en formato novela: "A pesar de dedicarme a las palabras, ahora no tengo ninguna", decía la autora al hacerse público su nombre. La catalana ha construido una novela en la que mezcla los personajes con otros que no existieron "pero que son verosímiles", como ella misma afirma, y una trama que reflexiona sobre el papel de la mujer, la familia y los peligros de la venganza y la violencia institucional en una época de especial persecución hacia las mujeres. Llega en "un momento de cambio de ciclo" para ella, como aseguraba: "Esta primavera se cumplen 20 años desde que comencé a publicar y también celebro mis 50 primaveras. No hay mejor regalo que ganar el Premio Primavera de Novela", decía.

El galardón, dotado con 100.000 euros, garantiza que la ganadora será publicada en exclusiva por la editorial Espasa, del grupo Planeta, organizadora del certamen. En palabras del jurado, presidido por Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Nativel Preciado y David Cebrián, La Toffana puede considerarse una novela histórica por seguir los pasos de "un personaje que existió, que fue muy importante, que vivió en Palermo primero, después en Roma y que es la inventora de un veneno que todavía ahora no sabemos de qué está compuesto, pero que usaban las mujeres para matar a sus maridos". Pero también es un thriller "que se resuelve perfectamente y cuyos componentes están maravillosamente jugados", como recalcaba Riera.

"'¡Se han llevado a la Toffana! ¡Libertad para la Toffana!', gritaban las mujeres por las calles de la Roma del papado. Todos los barrios se habían echado a la calle. Era febrero de 1658, y la boticaria, junto a otras compañeras, estaba siendo escoltada por la guardia del Santo Oficio para ser interrogada tras abandonar la protección de los muros del convento que las refugiaba", dicen las primeras líneas publicadas por la editorial sobre la novela. En ella, se narra la historia de la inventora de un veneno que se comercializaba entre mujeres y que estas utilizaban para infinidad de cuestiones: aumentar su propia fertilidad, tranquilizar a sus maridos y, en caso extremo, matarlos. Los motivos que tenían las mujeres de la época para utilizarlo eran variados, según asegura Montfort, que ha pasado dos años investigando sobre la sustancia y documentándose sobre su creadora. Lo adquirían para asesinar a sus maridos antes de que las matasen a ellas, para enviudar porque tenían amantes y el cónyuge se convertía en un estorbo, o, simplemente, porque se dedicaban a comercializar con él para ayudar a sus vecinas y, de paso, ganar algo de dinero.