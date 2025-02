Qué hacer en Madrid esta semana: el Carnaval del Círculo, Proust y el arte en el Thyssen, Cecile McLorin Salvant en concierto...

Conocido a raíz de sus colaboraciones con Four Tet , Omar Souleyman ya era toda una celebridad desde mucho antes, cuando iba tocando de boda en boda en Hassake, su ciudad natal. Lo contagioso de su música -en la que fusiona el dabke siriopalestino con bases electrónicas capaces de levantar a un muerto- hizo que rápidamente su sonido saltara de esta localidad del noroeste de Siria al resto del mundo, paseando su particular aproximación al tecno por los festivales más granados de la vanguardia sonora . De Glastonbury al Pitchfork de París pasando por el Sónar. Este viernes, el artífice de Warni Warni y de los remixes más bailongos publicados por Björk en las últimas décadas, regresa a España para presentar su último trabajo, Erbil, creado en colaboración con su teclista de siempre, Hasan Jamo Alo, y con el que rinde homenaje a la ciudad iraquí del mismo nombre que le ofreció cobijo y consuelo después de ser encarcelado en Turquía por su supuesta afiliación a los partidos de liberación kurdos. No se nos ocurre mejor forma de estrenar el fin de semana que dejándose las suelas en uno de los conciertos que, vaticinamos desde ya, será uno de los más divertidos y bailongos de este fin del invierno.

Dónde : Copérnico The Club (C. Fernández de los Ríos, 67)

El malagueño Carlos Aires es uno de los nombres que resuenan con más fuerza en el circuito del arte madrileño, tanto que es fácil cruzarse con varias de sus piezas en las distintas ferias que conforman la gran semana del arte de la capital. Estos días, la reconocida galería Sabrina Amrani presenta en su sede de Carabanchel su segunda exposición individual en el espacio de título Blind; una muestra en la que este artista mutidisciplinar experto en diseccionar los claroscuros de la sociedad explora el efecto de la metralleta de información de la era del scroll y otras representaciones de poder. En la obra que da nombre a la exposición, un ritmo de luz y oscuridad marca los tiempos de su visionado. Así, cada cuatro minutos las luces se apagan y sumergen al espectador en una oscuridad total, dando lugar a un vacío que invita a reflexionar sobre aquello que vemos y que no vemos, sobre el acto de la percepción y la imposibilidad de apartar la mirada . A esta pieza se suman otras, algunas en gran formato, en las que Aires medita sobre los males del capitalismo y grandes temas como la violencia, la muerte o el duelo a partir de la experiencia personal y cercana, con referencias que van desde la canción de la banda Hercules and Love Affair titulada como la muestra o la poesía de Rainer Maria Rilke.

A las puertas de la semana del arte de Madrid, cuando la ciudad se convierte en un gran museo itinerante con ferias como ARCOmadrid , Art Madrid , JustMad , Hybrid Art Fair o UVNT , la Cineteca nos tiene preparado un ciclo que no puede venir más a cuento en estos días del año. El museo imaginario es el nombre de este programa que, a través de diez sesiones, pretende arrojar varias reflexiones acerca de los numerosos idilios entre el mundo del celuloide y los museos , en títulos donde este espacio es representado como un lugar clave en la trama, ya sea desde una óptica social, crítica o simplemente lúdica. El ciclo está formado por el trío de documentales Van Gogh, Guernica y Paul Gauguin, de Alain Resnais ; el también documental National Gallery, de Frederick Wiseman , y ficciones en las que el museo emerge como elemento clave, como son Vértigo o El arca rusa. Se suman a estos las obras de tintes experimentales Une visite au Louvre, de Danièle Huillet y El gran museo, de Johannes Holzhausen ; ambos sobre los mecanismos de representación y conservación de la institución museística. El resto de proyecciones son Museo, de Alonso Ruizpalacios ; La restauración, de David M. Mateo ; y El vuelo del globo rojo, de Hou Hsiao-Hsien . Por supuesto, no podía faltar Banda aparte, de Godard , cuya secuencia grabada en los pasillos del Louvre será siempre recordada como una de las más icónicas de la historia del cine.

El 4 de marzo se inaugura en Madrid Oh, si os pudiera escuchar / Oh, If Only I Could Listen, la primera exposición del artista parisino Pol Taburet en España, coincidiendo con la estancia del artista en Madrid, donde trabaja actualmente en su primera serie de litografías en la Imprenta Municipal. Con una clara predilección en lo formal por la obra de Francis Bacon, Taburet construye su identidad propia a través de una técnica en la que incorpora el uso de aerógrafo a la pintura tradicional, así como mediante un referencial que va desde sus orígenes caribeños y los sistemas de creencias de esta región hasta motivos de la pinturaclásica y elementos de la iconografía contemporánea. Comisariada por el crítico suizo Hans Ulrich Obrist, director de Proyectos Internacionales en la mítica Serpentine Gallery de Londres, la muestra presenta más de diez pinturas, además de dibujos y bocetos, que exploran criaturas mágicas en transformación, y donde se funden lo femenino, lo masculino, lo animal y lo extraterrestre. Realizadas ex profeso para el Pabellón de los Hexágonos, las obras expuestas nacieron como resultado de las constantes visitas de Taburet al Prado, y más concretamente, de su estudio de las Pinturas Negras de Goya. Orquestada por la Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid, la exposición permanecerá abierta hasta el 20 de abril en el peculiar pabellón de la Casa de Campo galardonado con la Medalla de Oro en la Exposición Universal de Bruselas de 1958.