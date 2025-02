Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Sí, su apellido es difícil de pronunciar. Pero no se olvide de su nombre: Klara tiene entre manos una de las canciones más pegajosas del Melodifestivalen, la preselección sueca para Eurovisión. Entre ABBA y Maja Ivarsson se mueve On And On And On, un pelotazo noventero que, gracias a una sofisticada producción, bien chiclosa, bien ácida, es imposible quitarse de la cabeza. Si gana, tiene asegurado un gran puesto en Europa. ¿La nueva Loreen? Aún mejor.