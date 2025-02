Kate Hudson busca los focos como heroína de telecomedia en Netflix

Una nueva jugada (Netflix, estreno este jueves) no es tan, tan nueva: esta telecomedia deportiva se inspira libremente en la vida de Jeanie Buss, la presidenta de Los Angeles Lakers, un personaje al que vimos no hace mucho interpretado por Hadley Robinson en Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers. Si llama la atención, es sobre todo como vehículo para el lucimiento de Kate Hudson, actriz carismática y natural que tuvo su momento de gloria comercial en los dosmil con una ristra de comedias románticas y que, desde entonces, ha luchado un poco en vano por recuperar su lugar bajo los focos.

Kate Hudson llega a la 82ª ceremonia anual de los Premios Globos de Oro en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills. / EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

¿Será está serie, cocreación de Mindy Kaling, su plataforma de vuelta al estrellato? Ella lo espera y lo da todo en el papel de Isla Gordon, una verdadera sabia del baloncesto desde su más tierna infancia, aunque su padre ("un cabrón sexista") nunca hiciera mucho caso a sus comentarios sobre los mejores movimientos para la empresa familiar, una ficticia franquicia de baloncesto llamada Los Angeles Waves. Isla se rebeló, posó para Playboy, estuvo casada por poco tiempo (20 días, con Brian Austin Green de Sensación de vivir) y acabó convertida en desastrosa fiestera.

Al comienzo de la historia, sus hermanos Cam (¡Justin Theroux!), Ness (Scott MacArthur) y Sandy (Drew Tarver) son presidente, director general y director financiero de los Waves, respectivamente, mientras ella simplemente coordina sus Obras Benéficas. Pero cierto escándalo familiar la llevará a dirigir el equipo y, con ello, enfrentarse a las amenazas más tristemente esperables: el paternalismo de la industria, los comentarios de los hinchas en Reddit, las intrigas de una junta escéptica… Más pronto que tarde (al final del primer capítulo, de hecho), Isla revelará tener lo que hay que tener para tratar de conseguir que un equipo en horas dudosas llegue a los playoffs esa temporada.

'America's sweetheart'

Hudson nació en el seno de la farándula: su madre es la mítica actriz Goldie Hawn, y su padre, el cantante Bill Hudson (de los power pop Hudson Brothers), aunque este desapareció de su vida cuando ella solo tenía 18 meses y fue relevado con cariño por Kurt Russell. Debutó en el cine en 1998 en la poco vista Desert blue, pero dos años después participaba en una película de Robert Altman (El Dr. T y las mujeres) o, aún más significativamente, una de Cameron Crowe (Casi famosos) que la convirtió en gran promesa de Hollywood. Ella era lo mejor de este drama rock sobre un aspirante a Lester Bangs (Patrick Fugit) enamorado de la groupie (verdadera Penny Lane, encarnada por Hudson) con la vista más puesta en el líder de los ficticios Stillwater (Billy Crudup). Los Globos de Oro la consideraron mejor actriz secundaria, categoría en la que estuvo además nominada al Oscar.

Durante los dosmil se centra (o la encasillan) en las comedias románticas: Cómo perder a un chico en 10 días, su primera colaboración con Matthew McConaughey, fue un enorme éxito de taquilla (177 millones de dólares a nivel global) al que siguieron títulos menos efectivos, como Alex y Emma, Tú, yo y ahora… Dupree, la demasiado chabacana Una novia para dos o ese fallido intento de nueva Tras el corazón verde llamado Como locos… a por el oro, otra vez al lado de McConaughey. Cerro década cruzando su camino con Anne Hathaway en Guerra de novias, muy vista y también muy masacrada. La industria falló a la notable Hudson no guardándole mejores guiones.

Intento de carrera pop

Y además, tampoco es que ella quisiera cerrarse a opciones. Su star power quedó bien claro en 2005 con el éxito de la (poco estimulante) película de terror La llave del mal. En 2010 se puso a las órdenes del atrevido director británico Michael Winterbottom en El demonio bajo la piel, salvaje adaptación de un libro de Jim Thompson en la que, por otro lado, era Jessica Alba la que sufría peores crueldades. Como huyendo del arquetipo de rubia pizpireta, dos años después se calzaba una peluca morena e interpretó a una fotógrafa en pleno duelo en el thriller geopolítico El fundamentalista reticente, pero no fue algo que le abriera puertas.

¿Y si su camino estuviera en la música, según ha dicho su primer amor? La vimos postularse como alternativa a Britney Spears en el musical Nine. Algo después, cantó también como profesora de danza de Glee. Pero esperó hasta el año pasado para lanzar un primer álbum de pop (adulto), Glorious, cocinado a medias con su prometido, Danny Fujikawa, antiguo cantante-guitarrista de los folk rock Chief. Quizá el disco no hiciera honor a su título, pero Hudson se merece nuestras simpatías musicales por haber publicado el pasado verano una versión de Voices carry, de 'Til Tuesday, el grupo new wave de Aimee Mann.