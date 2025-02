Este es el actor que interpretará a Dumbledore en la nueva serie de 'Harry Potter'

Ya se conocen algunos detalles sobre la esperada serie de Harry Potter que prepara Max, la que pretende ser la adaptación televisiva más fiel a las novelas de J. K. Rowling. Aunque el proyecto sigue tomando forma, ya se conoce al actor que se pondrá en la piel de uno de los personajes más icónicos de la saga, Albus Dumbledore. La producción, que cuenta con Francesca Gardiner como showrunner y con Mark Mylod en la dirección y producción ejecutiva, se rodará en los mismos estudios donde se grabaron las películas originales, los Warner Bros Studios Leavesden.

El próximo Dumbledore tiene una amplia trayectoria: ha encarnado a un asesino en Dexter , interpretó a Winston Churchill en The Crown y ha aparecido en Cónclave, una de las cintas nominadas a Mejor película en los Premios Oscar. Se trata del actor estadounidense John Lithgow (79 años), que anunció que interpretará al personaje de Albus Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter. Así lo confirmó en una entrevista a ScreenRant: "Estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Ha sido una decisión difícil, tendré unos 87 años en la fiesta de despedida, pero dije que sí". Lithgow, que acaba de ganar el premio a mejor interpretación de elenco en los Premios del Sindicato de Actores de cine, ha asegurado que este papel será el último de su carrera: "Me temo que me definirá para el último capítulo de mi vida, pero estoy muy emocionado".

John Ligthwod en los Premios del Sindicato de Actores de cine el pasado 24 de febrero. / AP

¿Qué otros actores han interpretado a Dumbledore?

El sabio director de Hogwarts ha tenido varios intérpretes. En Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara de los secretos (2002), fue Richard Harris quien hizo de Dumbledore. El relevo lo tomó Michael Gambon, que encarnó al mago en las siguientes seis películas después del fallecimiento de Harris. Ahora, el trabajo de liderar el colegio y aconsejar a Harry es responsabilidad de Lithgow.

La plataforma de streaming no ha confirmado el fichaje, pero ha emitido un breve comunicado en el que señala que “se aprecia que una serie de tan alto perfil genere muchos rumores y especulaciones. Solo diremos los detalles cuando finalicemos los acuerdos". El proyecto podría ver la luz a finales de 2026 o principios de 2027, y Max ha asegurado que el inicio del rodaje está previsto para este verano en Reino Unido.