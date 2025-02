Gabriela Wiener, escritora y ahora editora de Yegua de Troya: "Tratar de cambiar a una multinacional es como tratar de cambiar a un hombre"

“Para entrar o salir de la ciudad sitiada”. La frase apareció desde el principio en todas las contracubiertas de los títulos publicados por Caballo de Troya, sello editorial de Penguin Random House fundado por Constantino Bértolo en 2004, y se convirtió en el lema de una casa que, a lo largo de estos veinte años, ha descubierto, acogido y apoyado a autores y autoras emergentes que hoy ocupan un lugar de reconocimiento en el panorama literario: Marta Sanz, Remedios Zafra, Gabriela Ybarra, Aixa de la Cruz, Natalia Carrero, Óscar Aibar o Marcelo Lillo, entre otros muchos. Sin embargo, aquel caballo de madera llevaba tiempo albergando en su interior, sin saberlo, a “yeguas encabritadas, a potrancas rabiosas que aguardaban agazapadas para asaltar esa ciudad sitiada y letrada” y quien abrió su vientre y dejó que salieran fue Gabriela Wiener, escritora y periodista peruana, autora de libros como Sexografías, Nueve Lunas, Huaco retrato, por la que fue nominada al Premio Booker Internacional o el más reciente, Atusparia.

Wiener sigue la estela de Mercedes Cebrián, Elvira Navarro, Luna Miguel y Antonio J. Rodríguez, Lara Moreno, Jonás Trueba o Sabina Urraca, que desde 2014, tras la jubilación de Bértolo, comisariaron cada dos años el catálogo de Caballo de Troya como editores invitados. Wiener dijo sí cuando se lo ofrecieron, pero fue más allá y propuso dejar atrás aquel caballo y dar paso a una yegua de color marrón que acogiera a “las 'migras', las pobres, las queer, las solas, las promiscuas, las marrones, las negras, las sudacas, o sea, todo lo que el norte abomina, todas esas escrituras de cuerpos, de vidas, de existencias y de identidades que hoy aparecen criminalizadas detrás del término woke, resistencias y reexistencias que a la maquinaria ultraconservadora que encarnan personajes como Trump y Milei les gustaría borrar del mapa”. En Penguin “primero se quedan desconcertados y rápidamente cambian el chip y les empieza a gustar la idea, pero cuando me contaron que el departamento de marketing de la editorial estaba feliz con las yeguas —afirma Gabriela Wiener— supe que la revolución contra el capitalismo igual nos iba a tomar más tiempo”.

El proceso, explica, fue de entendimiento feliz y progresivo. “Primero planteé que le quería cambiar el nombre a la editorial, después se habló de cambiar el logo y que tenía que tener una identidad gráfica relacionada con estas luchas y disidencias, de ahí el color marrón y las letras inspiradas en grafías incaicas. Lo que fui metiendo más lentamente fue el hecho de que solo iba a publicar a sudacas, mujeres y disidencias, y quería hacerlo en un catálogo no mixto precisamente para hacernos fuertes hacia adentro, para crear comunidad, para complementar los espacios machos y blancos que han sido casi siempre e históricamente los preponderantes, los destacados, los masivos en la literatura y en las grandes historias”, explica Wiener en una conversación con este este diario.

No es la primera vez que Wiener defiende y apuesta por una comunidad de este tipo. La editora viene trabajando desde 2023 en el colectivo Sudakasa, un espacio de escritura comunitaria y creación desde las experiencias migrantes, una casa refugio en una parcela de olivos y almendros en una localidad de Castilla-La Mancha en la que organizan residencias para autores, talleres presenciales y virtuales, clubes de lectura, retiros y convivencias. Estos días preparan la apertura de una sede en Madrid y Wiener señala que Yegua de Troya comparte con Sudakasa esa misma perspectiva no mixta de “espacios que germinan dentro de los movimientos sociales feministas para contraponerse con esos otros tan masculinizados y blanqueados como el de la literatura”.

“Buen trote y galopada” para las yeguas

Además del apoyo sin fisuras de la editorial, Wiener también ha recibido las bendiciones del fundador de Caballo de Troya, Constantino Bértolo, que hace unos días le deseaba a las yeguas “buen trote y galopada” y agradecía a su editora “el nuevo cobijo”, mucho más acogedor que aquel caballo de madera. Wiener, que publicará seis títulos este 2025 y otros seis el próximo año, acaba de estrenar su catálogo con la novela Mientras dormías, cantabas, de la autora chilena N. Pino Luna, una historia publicada en 2021, merecedora de varios premios en su país, que su editora define como “una inmersión profunda en el universo de la enfermedad, el duelo, el abandono y el desamparo, con un fondo de cumbias tristes de Latinoamérica”. A la chilena seguirán Nuestra gloria los escombros, de la mexicana Lucía Calderas; Las negras, de la puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro; Viudas jóvenes y Mandinga, de las argentinas Tamara Grosso y Luciana de Mello, respectivamente, y El príncipe de Salsipuedesberg, de la mexicana Cynthia Híjar.

Un catálogo que no es solo una apuesta editorial, sino política porque, subraya Wiener, “en un contexto en el que hay tanto ataque fascista a cuestiones de derechos fundamentales, incluso dentro de las izquierdas más recalcitrantes, homofóbicas y racistas, hay un grupo (editorial) dispuesto a defenderlos y hacer resistencia de estas disidencias. Por otro lado, está claro que el capitalismo lo fagocita todo, pero es importante saber que también las escritoras sudacas yeguas latinoamericanas, o migrantes racializadas, venimos con agendas, con agendas propias”. La editora de Yegua de Troya admite que, a pesar de su estrenada situación de poder, para ella “no es importante ahora mismo apuntalarme como editora dentro de un grupo multinacional, sino dar cabida y hacer mucho ruido con un tipo de escrituras del sur que están todavía envueltas en algo muy siglo XX: la gran escritora latinoamericana de éxito, de best seller, de gran proyección internacional, eso que le ha gustado a España siempre”.

En ese grupo se incluye la propia Wiener: “Escritoras que publicamos en multinacionales y que somos traducidas, pero después de atravesar toda esta sacudida de los feminismos y los movimientos antipatriarcales nos toca ser más generosas y trabajar de manera más colectiva. Me parece importante que este boom, entre comillas, de mujeres exitosas en la literatura deje algo más que libros brillantes y señale las brechas enormes de desigualdad que hay todavía entre las personas que trabajamos en el mundo del libro”.

P. Parece estar exigiendo a las autoras una militancia que no se exige a los escritores

R. No exijo, me autoexijo en todo caso, y me gusta compartir esa visión del mundo con quienes alterno y trabajo. A los tíos yo ya no les pido nada. Y sí creo que es odioso pedirle a la gente que sea igual de comprometida o tratar a la gente desde un purismo ético y revolucionario, pero en las trincheras y plataformas en las que estamos tratamos colectivamente de introducir discursos críticos sobre el mundo del libro, discursos de resistencia y de lucha sobre, por ejemplo, la edición migrante o el libro migrante aquí en España, o la visibilidad de los españoles que hablamos y que escribimos en este territorio. Hay tantas cosas todavía que cambiar en ese sentido, sin ser una vez más la cuota, sin ser fetichizadas…

P. ¿Se pregunta cómo hacer para que este proyecto de Yegua de Troya no se reduzca a una especie de cuota dentro de una multinacional como Penguin?

R. Tratar de cambiar a una multinacional es como tratar de cambiar a un hombre. A mí me encantaría dejar huella y continuidad, me encantaría que se siguiera llamando Yegua de Troya, pero solo sé cómo voy a continuar yo y cómo va a continuar Sudakasa. Nosotras tenemos agendas y como buenas putas que también somos, nos vendemos cuando queremos, cuando podemos y cuando nos conviene. Eso no tiene por qué cuestionarlo nadie. Ya basta de estar cuestionándonos a nosotras porque, ay, mira, qué de izquierda eres y de repente trabajas para un banco. La verdad es que me debe mucho dinero este sistema. Las instituciones cambian de a poquito, pero te pongo un ejemplo de lo que podría pasar después de Yegua de Troya. Cuando boicoteamos en 2019 la Bienal de Novela Vargas Llosa organizamos entre varias una firma gigante para decir basta ya de machismo literario, porque no solamente premiaban a hombres, sino que las invitaciones en torno a la bienal eran desvergonzadamente no paritarias. Nos vilipendiaron, se defendieron y nos acusaron de todo. Pero dos años después, a pesar de haberse comportado con lágrimas blancas y machas, cambiaron su estructura y empezaron a invitar a mujeres, mujeres progres que fueron a sus ediciones y que no nos agradecieron jamás lo que hicimos, no ya personalmente, sino en general a los feminismos dentro de la literatura. Y en la Bienal cambiaron, hubo una alerta, pero eso ya depende de lo que hace el otro lado, no de quienes vamos a seguir señalando y luchando, con todas nuestras imperfecciones y contradicciones también.

P. ¿Cómo gestiona el hecho de ocupar un lugar de privilegio?

R. Como siempre, performándolo. Sabemos que no es un lugar real, no es un lugar en el que vayamos a reemplazar al hombre y ejercer ese tipo de poder violento, despectivo y excluyente, sino que vamos a performar un momento de espacio comunitario. Por eso preferimos estar entre nosotras, porque durante mucho tiempo hemos cedido esos espacios y esos protagonismos. Estamos aquí y queremos hacer un poco de ruido solas. No se trata de reemplazar, es complementar, es rehabitar. También me parecía que lo de lo de las cuotas era muy poco, la cuota es machista en sí, también la cuota en términos de antirracismo es mínima en los espacios y, aunque en el feminismo se haya trabajado más, también la paridad sabía a poco. Por eso esto es un espacio 100% de nosotras. Hay compañeras y compañeros que me dicen que esto es histórico y le ponen ese calificativo porque efectivamente no había pasado, pero ya desde hace un tiempo hay cosas que están pasando por primera vez, cosas que empezamos a ver en 2016, 2017 y 2018, el momento álgido de salir a decir y a denunciar, o que se hable por primera vez de violencia de género y de racismo como nunca se había hablado.

P. Pero ahora todo eso parece estar en riesgo

R. Muchísimo. Pero ¿qué esperábamos? Si al principio se hicieron los guays y hablaban de estar en deconstrucción y luego hemos visto que los primeros en caer han sido los aliados. Han estado trabajando con el doble discurso, han llegado al poder y han conseguido cuotas políticas con discursos falsos y con vidas que contradecían esos discursos. No se ha llegado a pedir perdón, a reparar, a restituir, y esos supuestos colegas de izquierda en realidad eran otros fachos, otros racistas, otros homofóbicos. Y tanto tiempo desperdiciado desde el propio feminismo, un feminismo tránsfobo, putófobo, terf, dentro de nuestros propios espacios supuestamente seguros pasaban estas cosas. Por eso hay que estar muy alerta sobre nosotras mismas y nuestra relación con el poder, cómo nos organizamos para no reproducir las mismas violencias. Y eso es un trabajo infinito.

P. ¿Cómo observa el momento actual que vive el feminismo?

R. Veo que en España se institucionalizó, se llegó al poder y se trabajó para algunas, y en algunos casos para muy pocas. Todavía me parece sumamente vergonzoso que no se haya dado cabida a la ILP de regularización, una propuesta para regularizar a doscientos cincuenta mil migrantes que viene desde la pandemia, con un trabajo brutal de calle y de colaboración de espacios blancos y solidarios que no ha podido seguir su curso teniendo a dos gobiernos socialistas, de coalición, con discursos supuestamente antirracistas. Creo que esa izquierda blanca feminista tiene que asumir su traición hacia los movimientos antirracistas y hacia los migrantes de este país. Ese feminismo excluyente, el que solo hablaba de género, de techos de cristal y de ocupar puestos de poder, para mí es el máximo responsable de que estas cosas no hayan llegado a buen puerto. Es lo que hemos hablado también sobre el genocidio palestino. Si no plantaste cara a Israel, ahora no te sorprenda que Trump vaya a hacer allí su Marina D’Or en medio de los muertos.

P. Toda esa decepción está muy presente en su última novela, Atusparia

R. Sí, hay muchísima decepción, pero también hay rabia. Yo quería hablar desde la izquierda para la izquierda, para los feminismos y para los movimientos sociales. Creo que en la novela están la rabia y la resistencia ante el régimen fascista en general y cómo han preparado muy bien sus estrategias para neutralizar y desactivar cualquier movimiento de transformación y de lucha.

P. ¿Está ya pensando en una nueva novela?

R. Sí, tiene que ver con Madrid, con los movimientos antirracistas y tiene algo de fantasmas que vuelven a la vida, fantasmas revolucionarios como el de Túpac Amaru. A Fernando Túpac Amaru, su último hijo, el único que sobrevivió a las masacres españolas en Perú, lo trajeron acá preso y murió aquí en Lavapiés, en una cárcel. La novela va sobre alguien que se escapa de un CIE y al que habita Fernandito Tupac Amaru. Tiene algo de pensamiento mágico, un punto medio onírico.