Anna Galí y el arte como terapia tras la pérdida de un hijo

En marzo de 2017, Tomeu, el hijo de la fotógrafa Anna Galí , falleció por una sobredosis cuando solo tenía 18 años. Hasta ese momento, las adicciones de su hijo y los diferentes alter egos con los que interactuaba en redes sociales habían permanecido ocultos para ella y su familia. Tomeu estudiaba Ingeniería biomédica y compartía sus experiencias con drogas como las benzodiacepinas a través de diferentes perfiles secretos de Instagram, Snapchat y Twitter, donde también subía fotos y vídeos. “Tomeu era una persona muy sensible, muy inteligente, muy buen estudiante”, recuerda Anna. “Su consumo era algo que tenía muy escondido. Hasta casi el final, nadie tenía ninguna sospecha de que estaba pasando algo extraño”.

A raíz de su muerte, Anna pudo acceder a esa “otra vida” en forma de objetos, libretas… También de su móvil y de su ordenador, que en un primer momento decidió no abrir. “Tenía dos opciones. Tratar de olvidar esa parte desconocida, hacer como que no existía y quedarme con la imagen maravillosa que yo tenía de él. También podía hacer todo lo contrario. Con el paso de las semanas algo me dijo que no, que no descubrir el lado oscuro de mi hijo iba a ser malo para mí y para el resto de la familia. Entonces decidí desbloquearlo todo”.

Anna consiguió acceder a los dispositivos y a las redes sociales de Tomeu, donde descubrió sus experiencias, sus pensamientos más ocultos y las imágenes de toda una parte de la vida de su hijo a la que nunca había podido acceder antes. Esta doble vida, sus causas y sus consecuencias, son el eje vertebrador de Time on Quaaludes and Red Wine , el libro que Galí ha conseguido editar, tras varios años de trabajo y después de hacerse con el Premio Especial del Jurado del Festival Images Vevey 2023/2024. El libro se presentó hace unos días en el espacio fotográfico Negra Mosca de Barcelona.

Una imagen de ‘Time on Quaaludes and Red Wine’. / Cedida

Crear después del bloqueo

Cómo una tragedia familiar como esta acaba convirtiéndose en un fotolibro tiene que ver con el instinto artístico de Anna que, tras el bloqueo inicial, consideró darle forma de libro. “Soy fotógrafa y creo que cualquier forma de arte nos sirve de terapia y nos sirve para organizar y tomar una cierta distancia con respecto a este tipo de circunstancias”, explica. “Se trata de una forma de asimilar mejor todo lo que ha pasado. Así que decidí empezar un proyecto basado en lo que me estaba ocurriendo. En principio no tenía el objetivo de compartirlo públicamente”.

Pero a medida que el proceso de creación fue avanzando, Anna se dio cuenta de que la historia de Tomeu, un relato terriblemente íntimo y personal, no solo habla de su hijo, sino que toca un montón de temas universales que nos afectan a todos. “Desde la muerte, pasando por el duelo, el consumo de drogas, evidentemente, o la fragilidad de los jóvenes de hoy en día en el mundo digital. Una cuestión esta última de la que ahora somos muy conscientes, pero que en aquella época no se trataba demasiado”, explica.

Una imagen de 'Time On Quaaludes And Red Wine'. / Cedida

“Obviamente, las redes tienen cosas maravillosas”, señala la autora, “Tomeu era un gran fan de la música y a través de internet podía acceder a una gran variedad que hubiera sido imposible en otras circunstancias. El título del libro es el de su canción favorita de David Bowie. Pero también tiene cosas no tan buenas, como la posibilidad de tener dobles vidas, diferentes perfiles o el ciberbullying”. “También cosas tan perversas”, continúa Galí, “como que si buscas en TikTok algo relacionado con la salud mental, el algoritmo te dirige deliberadamente a páginas sobre autolesiones o sobre suicidio. Si eres adulto y tienes la cabeza ya bien amueblada, puede que no pase nada, pero cuando eres un adolescente, algo así te añade un montón de ruido”.

Un puzle que se va evaporando

En un primer momento, el proyecto de Anna tomó la forma de una exposición, pero la autora tenía claro que lo que más le apetecía hacer era un fotolibro, un formato que adora. El proceso fue largo. Trabajó desde 2018 hasta 2023, con un año adicional en el que, tras ganar en Images Vevey, se dedicó a darle forma final al volumen que ahora llega a las tiendas. Ha habido dos maquetas del libro y muchos festivales en los que el libro siempre parecía a punto de ganar, pero sin conseguirlo finalmente.

El libro es un puzle confeccionado con materiales encontrados en el móvil de Tomeu, así como rastreando en sus redes sociales y su ordenador. También por multitud de textos escritos por él, tanto en redes como en otros formatos, imágenes del álbum familiar que ahora adquieren nuevos significados, capturas de videos de su infancia, fotografías tomadas de sus objetos personales y de lugares significativos para él como su clase, el baño de su colegio o un banco en el que se sentaba con sus amigos, realizados por la propia artista, además de documentación relacionada con la vida y la muerte del joven.

Una imagen de 'Time On Quaaludes And Red Wine'. / Cedida

Todos estos elementos se alían para crear una fortísima sensación de ausencia. Todo nos habla de Tomeu, pero él no está, se ha esfumado. “Ese era mi objetivo. Si te fijas, conforme avanza el libro, cada vez hay más páginas en blanco. En muchas de ellas realmente hay fotografías impresas, pero con una técnica especial que usa un barniz transparente que permite al espectador ver que ahí hay algo impreso, pero no acaba de entender qué es”.

“Esa era un poco la situación en la que yo me encontraba poco antes de que muriera”, continúa la autora. “Yo intuía que pasaba algo, pero no tenía claro qué era exactamente. Esas imágenes en barniz blanco representan eso. En realidad son fotos y capturas de pantalla de vídeos que grabó él”. Además, este material va perdiendo transparencia a lo largo del tiempo, amarilleándose, con lo que las imágenes también se irán revelando un poco más conforme pase el tiempo, un efecto no planeado pero que encaja perfectamente en el proyecto de Galí.

Portada de 'Time On Quaaludes And Red Wine'. / Cedida

Sin duda, otro de los hallazgos del libro son una serie de sobres cerrados colocados entre sus páginas que el lector puede elegir entre abrir o no. Dentro, podrá encontrar algunas claves más del terrible fin de Tomeu. “La idea era poner al lector en mi misma situación”, explica Anna. “Con el contenido de los sobres, las páginas blancas se revelan y descubrimos esa vida oculta de Tomeu”.

“Como sociedad e individualmente”, continúa la autora al ser cuestionada sobre cuáles cree que son los mensajes clave del libro, “creo que tenemos que reflexionar y hablar más de temas incómodos, empezando por la muerte. Hablamos muy poco de la muerte. Hay familias donde se deja de hablar de las personas una vez que han muerto y eso a mí me parece horroroso. Lo mismo pasa con otras materias como el impacto del mundo digital, cómo afecta a los adolescentes, las drogas o las adicciones”.