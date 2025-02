Sarah Blaffer Hrdy, antropóloga: "Que los hombres críen a sus bebés les beneficia y supone una ganancia social, favorece a toda la especie"

¿Qué pasa en el cerebro de un hombre cuando cuida a un bebé? ¿Es diferente de lo que ocurre en el cerebro de la mujer? ¿Y qué hay de sus hormonas? Sara Blaffer Hrdy (Dallas, Estados Unidos, 1947) ha dedicado su carrera a estudiar a los primates. Es antropóloga y primatóloga y desde 1996 es profesora emérita de Antropología en la Universidad de California. Fue madre en 1977 por primera vez, y como casi todas las mujeres de su generación, compaginó su carrera profesional con la crianza de sus hijos, en la que su marido tuvo un papel residual.

Sin embargo, cuando nació su primer nieto, en 2014, se sorprendió de la actitud cuidadora de su yerno. Las cosas habían cambiado mucho en muy poco tiempo. El comportamiento de su yerno, y de muchos de sus contemporáneos, era radicalmente distinta del de la generación de su marido. Y, conocedora de lo que ocurre en el mundo animal, comenzaron a surgirle preguntas en torno a la crianza humana. La investigación que desarrolló después, con estudios propios y apoyada en los avances que en el tiempo reciente se han producido en la investigación neurocientífica, es lo que desarrolla en El padre en escena, un libro publicado en español recientemente por Capitán Swing, en el que reflexiona sobre las escasas diferencias biológicas que hay entre hombre y mujer cuando se convierten en cuidador principal de una pequeña cría humana.

Sobre esto conversa con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por videoconferencia desde su hogar en California, donde además de continuar investigando, tiene junto a su marido una pequeña explotación de nueces.

P. La conclusión principal de este libro es que no hay diferencias cerebrales entre hombres y mujeres en relación con la crianza. ¿Es algo revolucionario porque no se había estudiado antes, no debería resultar una obviedad?

R. Los cerebros de hombres y mujeres son iguales en lo neurológico, sí. La neurociencia es un campo emergente por el desarrollo tecnológico. Lo interesante es que este tipo de investigaciones han comenzado al mismo tiempo que los hombres han empezado a dedicar más tiempo a la crianza, en todo tipo de familias (monoparentales, heterosexuales, homosexuales). Un estudio israelí que menciono en el libro investigó a parejas gay involucradas en la crianza sin ninguna intervención de mujeres y en ese estudio encontraron que se estimulaban las partes antiguas del cerebro masculino en el sistema límbico, en el hipotálamo y la amígdala. Esas son las mismas áreas que están muy estimuladas en una madre. En las madres, cuando están cuidando bebés, la amígdala se hace más grande. Bueno, lo mismo ocurre con un hombre que está cuidando a un bebé desde el nacimiento. Los resultados de este estudio se conocieron en 2014, el mismo año en que nació mi primer nieto.

Sarah Blaffer Hrdy en una imagen reciente. / Ari Hoover

P. Usted cuenta en el libro que fue justamente esta experiencia personal, la de ver a su yerno cuidando a su nieto y la reacción también en su marido, el abuelo del nieto, lo que le animó a investigar.

R. Sí, fue la observación de lo que estaba pasando en mi entorno. Sin embargo, he estado estudiando estrategias reproductivas parentales durante muchos años en muchas especies diferentes de animales. Yo conocía ya que, también en los humanos, en los machos que cuidan a las crías la prolactina aumenta, la testosterona baja y tienen aumentos de oxitocina, igual que ocurre en las mujeres embarazadas y madres recientes. Así que ya tenía indicios de que el tiempo de proximidad íntima con los bebés es importante. Cuando empecé a escribir este libro, cuyo título en inglés es Father Time [El tiempo del padre, en español se ha traducido como El padre en escena], sabía que quería enfatizar el tiempo y la proximidad íntima. En ese momento no conocía la evidencia comparativa sobre los cambios cerebrales en los hombres porque aún no se había descubierto. Así que fue una época muy emocionante para investigar, y fue también cuando Catherine Dulac en Harvard, Lauren O'Connell en Stanford y Eva Fisher estudiaron las ranas venenosas y descubrieron que los centros de dopamina en el cerebro de los machos se estimulan cuando llevan un renacuajo en la espalda. Esto también ocurre en los hombres, y esto es lo que hizo que el libro fuera tan estresante de escribir.

P. ¿En qué sentido?

R. En los diez años que estuve investigando entre 2014 y 2024, me despertaba en medio de la noche y tenía una horrible migraña. Pensaba, ¿es esto posible? ¿Puede ser cierto que la madre naturaleza, que es mi metáfora personal para la selección natural darwiniana, sea una ama de casa ahorrativa que simplemente guardó algo en su armario durante 400.000 años y luego, cuando las cosas comienzan a estimularlo para despertarlo, comienza a volverse importante nuevamente? Creo que eso es lo que ha sucedido, pero es algo increíble de decir. Y algunos neurocientíficos también lo piensan así.

El córtex prefrontal humano evolucionó con la crianza cooperativa, con el cuidado compartido donde todos los seres de la comunidad"

P. En sus investigaciones también menciona que la propia especie humana evolucionó a como es hoy gracias a la crianza cooperativa. ¿Es clave entonces ese dicho africano de que hace falta una tribu para criar a un niño?

R. Durante años he estado estudiando la maternidad en humanos y otros primates y he llegado a comprender, basándome en mi propia experiencia, lo difícil que es ser madre: que un simio que produce descendencia tan costosa y de maduración tan lenta como los humanos, no podríamos evolucionar a menos que otros miembros del grupo nos hubieran ayudado a criar a nuestros hijos. Compartir alimentos era increíblemente importante en el Pleistoceno, entre 2,6 millones y 12.000 años atrás, cuando los humanos estábamos evolucionando, cuando nuestro cerebro estaba alcanzando un tamaño que es el triple que los de los Australopithecus o chimpancés, y este córtex prefrontal distintivamente humano es el que nos permite hacer juicios sociales. Esta es la parte del cerebro que se estimulaba en los machos que estaban ayudando a las madres. Y creo que esto no es necesariamente un sustrato paternal, sino un sustrato alomaternal. Es para cualquiera que no sea la madre que ayuda a cuidar bebés. ¿Es algo universal humano? Aún no lo sabemos, pero creo que hay algo ahí. Creo que fui la primera en demostrar que la oxitocina aumenta en un abuelo al igual que en una madre. ¿Podría ser un tío? ¿Y qué hay de las niñeras, que están ahí un tiempo largo y realmente involucradas con su bebé?

El córtex prefrontal humano evolucionó con la crianza cooperativa, con el cuidado compartido donde todos los seres de la comunidad, además de los padres, estaban cuidando y alimentando a los bebés. Si no hubiera sido así, no habríamos tenido suficientes calorías para alimentar cerebros cada vez más grandes. Así que fue una espiral coevolutiva. Fue un ciclo de retroalimentación en el que más comida se volvió disponible porque toda la comunidad, además de los padres, traían comida y la compartían. A medida que había más comida disponible, los cerebros podían hacerse más grandes. Y las madres podían destetar a su bebé antes, quedar embarazadas antes, y sobrevivir. Y al mismo tiempo, emitir mejores juicios sociales y planificar el futuro.

Un experimento desarrollado en la favela Ciudad de Dios de Río de Janeiro (Brasil) demostró que, cuanto más tiempo pasaban los hombres policías con los bebés de las favelas, la violencia policial contra los niños de la calle descendía. La evidencia científica sugiere que, con hombres más involucrados en la crianza, desciende la violencia en la comunidad. / Cedida

P. Entiendo que en su generación los padres no estaban involucrados en la crianza, pero no sé si en las generaciones siguientes, nacidas ya en los años 70 del siglo pasado, puede ser tan sorprendente decir que los padres estén capacitados para criar. ¿Hay que enfatizar que la crianza también tiene beneficios para los hombres?

R. Es cierto, es muy generacional. Tu generación no se sorprende por lo que está pasando, pero probablemente la de tu padre, sí. Hay que enfatizar los beneficios para los hombres de criar hijos, porque mucha gente cree que no lo es: "si la testosterona baja, no podrás eyacular, ya no serás un hombre". Que los hombres críen a sus bebés les beneficia y supone una ganancia social, favorece a toda la especie. Las evidencias muestran que más cuidado masculino lleva a sociedades más pacíficas. Pero también hay algunos beneficios inmediatos. La testosterona no es necesariamente una hormona saludable y puede interferir con el sistema inmunológico y ser una de las razones por las que en casi todos los mamíferos los machos mueren antes que las hembras, también entre humanos. Así que no es necesariamente bueno tener la testosterona alta todo el tiempo. Y luego hay algunas ventajas muy importantes relacionadas con dos de las principales crisis que enfrentan nuestras sociedades en este momento. España, como sabes, está por debajo de la tasa de reemplazo de fertilidad, por debajo de 2,1 hijos. Los datos muestran que en países desarrollados donde los hombres ayudan más, como en Noruega y Suecia, la tasa de fertilidad sí sube por encima del reemplazo. No vuelve a subir a 6, como hace 100 años, pero se mantiene estable.

Lo segundo es que en mi país, no sé si en España, hay otra crisis importante en este momento: las muertes por desesperación, que afectan especialmente a los hombres. Están muriendo por sobredosis y suicidio porque se sienten perdidos y sin futuro. Los hombres se sienten agraviados, no se sienten necesarios, ni útiles, ni valorados. Caballeros, si quieren ser valorados, vayan a buscar a alguien a quien cuidar y esa persona los amará. Un bebé ama con mucha facilidad. Los necesitarán, los cuidarán, los valorarán.

P. En relación a cómo se comportan otras especies animales en la crianza, en su libro hace una distinción entre mamíferos y no mamíferos. ¿Ha sido la lactancia, evolutivamente, un obstáculo para la crianza paritaria?

R. Es posible. También creo que la lactancia y la crianza de los bebés hacían que las mujeres tuvieran ocupaciones más seguras, recolectando plantas, en lugar de salir a cazar. No es que las mujeres nunca cazaran. Si veían un animal pequeño fácilmente disponible, lo atrapaban y se lo comían, pero no se iban a cazar durante largos períodos porque estaban amamantando y no podían llevarse a sus bebés con ellas fácilmente. La carne era el artículo de prestigio. Pero vale la pena recordar que entre los cazadores-recolectores africanos, ya sea que estemos hablando de los del desierto en Botswana o de los hutsa, en el Serengeti, no importa si había mucha caza o no, las mujeres seguían trayendo el 60% de las calorías anuales, alimentos vegetales, raíces ricas en almidón y cosas que están ampliamente disponibles. Pero ya sabes, la gente todavía codicia la buena carne grasienta. Da cierto prestigio a los hombres si la traen, pero tienen que compartirla para ser respetados. Algo que parece olvidarse en Estados Unidos, donde el capitalismo está funcionando a pleno rendimiento y parece que es lo único que hay que respetar ahora mismo. No parece importar lo buenos que sean en la gestión de un gobierno, sino cuánto dinero tienen. Y esta no es una sociedad sana.

P. Un asunto sobre el que reflexionar es si toda esta nueva evidencia científica puede transformarse en políticas que favorezcan la corresponsabilidad cuando tenemos dirigentes políticos que cuestionan a la misma ciencia y le restan valor. ¿Cree que está pasando esto?

R. Bueno, en mi país, desde luego a los republicanos en el Congreso lo que les importa es su estatus y ser reelegidos. Es por eso que no se enfrentan a Trump. Sin embargo, no se nos puede olvidar que había como una docena de especies de simios bípedos en el Pleistoceno y todos se extinguieron. El cambio climático tuvo mucho que ver con eso. No todo, pero mucho. Porque había una lluvia errática y luego venían las sequías y era difícil conseguir comida. ¿Cómo lograron nuestros ancestros atravesar el Pleistoceno? Creo que fue porque empezaron a cooperar y a compartir. Y eso implicó una selección social. Los hombres que sobrevivieron se preocupaban por lo que los demás pensaban sobre ellos en sus grupos. Y esto es lo que yo llamo ser emocionalmente moderno. Creo que los humanos, en la línea de los simios que van hasta el Homo sapiens, se volvieron emocionalmente modernos y se preocuparon por lo que los demás pensaban mucho antes de que desarrolláramos nuestros grandes cerebros y nos volviéramos anatómicamente o conductualmente modernos gracias a la cultura y el lenguaje. Entonces las reputaciones importaban, pero de alguna manera, los legisladores en este momento, como Netanyahu o Trump, están más preocupados por el estatus.

P. ¿Qué impacto ha tenido su libro en Estados Unidos después de publicarse?

R. Tengo que decir que me sentí increíblemente aliviada porque, después de que empezaran a llegar las primeras críticas, nadie dijo que estaba loca. [Risas]. Creo que la recepción ha sido buena, ciertamente dentro de mi propio campo. Estoy haciendo muchas presentaciones y está despertando mucho interés. Creo que necesitamos modelos a seguir. Respetar a los padres, mejores políticas de permisos de paternidad, horarios de trabajo flexibles... Los hombres necesitan ser respetados en su paternidad. Que se mejore el estatus del padre. Yo soy una académica, no activista, pero creo que mi libro alimentará las políticas de quienes son más activistas que yo.