Por qué todo el mundo habla de Colman Domingo en los SAG Awards 2025: "Tomar un trago..."

La 'carrera de fondo' por los premios a las mejores películas y actores esta llegando a su fin. Antes de vivir el cierre definitivo con la gala de los premios Óscar 2025, NETFLIX emitió para todos los galardones del SAG o el Sindicato de Actores de Cine durante la noche del 23 de febrero, evento celebrado en el Hrine Auditorium and Expo Hall de la ciudad de Los Ángeles.

Hay que tener tiempo para recordar una trayectoria de nominaciones tan heterogénea e igualada, en una lucha por las estatuillas en la que largometrajes de éxito este curso natural como Emilia Pérez, The Brutalist, Anora, Cónclave, La sustancia o A Complete Unknown optan casi con las mismas probabilidades a hacerse con todo.

En esta ocasión, el premio a mejor película fue a deparar a la película de Edward Berger, con el protagonismo en el discurso del protagonista de Cónclave, Ralph Fiennes: "Reconocemos la importancia suprema de la comunidad en nuestro trabajo y en el mundo". Por otra parte, al igual que en el Festival de Cine de Berlín, el mejor actor elegido fue Timothée Chalamet en su interpretación de Bob Dylan, mientras que la mejor actriz, al igual que en los Globos de Oro, fue Demi Moore en su personaje de terror social.

Los momentos de la gala de los SAG 2025: 'chupitada' gracias a Colman Domingo y tributo a Los Ángeles

La 31ª edición de los SAG estuvo presentada por Kristen Bell, que además de desenvolverse en cine y teatro, cuenta entre sus mayores logros una Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood.

La gala rescató destacados momentos en los entretiempos clásicos entre la presentación de los nominados y el anuncio final de los ganadores. Jane Fonda puso solemnidad al evento con un discurso social en el que reivindicó "conciencia colectiva" de cara a los acontecimientos de actualidad en el plano internacional. El sentimiento afloró entre los presentes con un homenaje emotivo a la ciudad por los incendios sufridos en enero durante tres semanas que provocaron pérdidas de más de 30.000 millones en inmuebles.

Pero también hubo espacio para la diversión. Frozen, la famosa película ganadora de dos premios Óscar, revivió en el Expo Hall con la voz de doblaje de Bell. Mientras cantaba Do You Want To Be An Actor (con la melodía de Do You Want To Build a Snowman), icónicos actores salían en pantalla en el momento de sus inicios.

La mayor broma surgió, eso sí, cuando el actor Colman Domingo, protagonista de la película Las vidas de Sing Sing, salió al escenario a presentar el premio a mejor actriz de reparto junto a la cantante americana Keke Palmer. "Quiero que toméis un trago si alguna vez habéis estado en un episodio de la serie Ley y Orden". Lo que parecía una simple propuesta al viento, se convirtió en una imagen esperpéntica, con prácticamente todos los nominados e invitados bebiendo de su copa a modo de 'chupito'.