Estos han sido los 10 libros más vendidos de la semana en España

Las librerías españolas desvelan los títulos que han dominado las ventas durante la segunda semana de febrero. Ficción, no ficción y literatura juvenil se dan cita en un ránking encabezado por autores ya reconocidos en estos listados.

Según los datos ofrecidos por Baobad y la plataforma librera TodosTusLibros.com, esta semana el ránking está liderado por Marian Rojas y David Uclés.

1. 'Recupera tu mente, reconquista tu vida', Marian Rojas Estapé

El libro más vendido esta semana en las librerías españolas es Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la doctora Marian Rojas. Para ella, vivimos en la era de la gratificación instantánea, en la cultura de la inmediatez y buscamos la felicidad a golpe de clic, lo que tiene un impacto en nuestra capacidad de prestar atención a lo importante, de profundizar y de concentrarnos. “La buena noticia es que podemos rescatar la atención perdida, volver a reconectar con nosotros mismos y con todo lo maravilloso que nos rodea para encontrar ese equilibrio emocional que tanto ansiamos”, dice la sinopsis ofrecida por Espasa, su editorial.

'Recupera tu mente, reconquista tu vida' Marian Rojas Estapé Espasa 384 páginas | 20,90 euros

2. 'La península de las casas vacías', David Uclés

La de Uclés, además de ser la ganadora del Premio Cálamo Libro del Año 2024, es una novela sobre la Guerra Civil en clave de realismo mágico. Según Siruela, su editorial, es una “historia total de la Guerra Civil y de una Iberia agonizante” en la que los anónimos miembros de un clan de olivareros entrelazan sus destinos con los de Alberti y Lorca, con los de Zambrano, Kent, Hemingway y Picasso entre otros tantos. En ella, se narra la descomposición total de una familia, de la deshumanización de un pueblo, la desintegración de un territorio y la creación de una península de casas vacías.

'La península de las casas vacías' David Uclés Siruela 700 páginas | 26 euros

3. 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas', Marian Rojas Estapé

Rojas repite en el ránking y en el top 3 de más vendidos de esta semana con Cómo hacer que te pasen cosas buenas, otra opción de autoayuda. “Uniendo el punto de vista científico, psicológico y humano, la autora ofrece una reflexión salpicada de consejos y con vocación didáctica, acerca de la aplicación de nuestras capacidades al empeño de procurarnos una existencia plena y feliz: conocer y optimizar determinadas zonas del cerebro, fijar metas y objetivos en la vida, ejercitar la voluntad, poner en marcha la inteligencia emocional, desarrollar la asertividad, evitar el exceso de autocrítica y autoexigencia y reivindicar el papel del optimismo”, dice la reseña ofrecida por su editorial.

‘Cómo hacer que te pasen cosas buenas’ Marian Rojas Estapé Espasa 232 páginas | 20,90 euros

4. 'Escalera interior', Almudena Grandes

Según Tusquets, sus editores, este es “el libro que faltaba de Almudena Grandes”. En él, la escritora Elisa Ferrer ha recopilado las historias que, cada quince días, Almudena Grandes publicaba en El País Semanal. A veces en formato de escenas, otras enfocadas como crónicas, en ellas escribía sobre vidas que merecían ser contadas. Entre ellas, la suya, porque en estos artículos la propia Grandes se convertía en anfitriona y hablaba, por ejemplo, de su casa “que olía al salitre de Cádiz y sonaba al bullicio de Madrid”.

'Escalera interior' Almudena Grandes Recopilado por Elisa Ferrer Tusquets Editores 464 páginas | 21,90 euros

5. 'La supraconciencia existe. Vida después de la vida', Manuel Sans Segarra y Juan Carlos Cebrián

El doctor Manuel Sans Segarra y el periodista Juan Carlos Cebrián presentan un libro sobre lo que ellos llaman Experiencias Cercanas a la Muerte (ECM) y el poder de estas para transformar las vidas de las personas: "A través de casos documentados y el estudio de la física cuántica, este libro ofrece una nueva comprensión de la conciencia y la vida después de la muerte, desafiando las concepciones tradicionales y proporcionando una guía para superar los miedos y ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida", según la sinopsis de Planeta.

'La supraconciencia existe. Vida después de la vida' Manuel Sans Segarra y Juan Carlos Cebrián Planeta 248 páginas | 19,90 euros

6. 'La asistenta', Freida Mcfadden

La ganadora del Premio Valencia Negra en la categoría Best Novel ocupa el cuarto lugar de la lista. Este thriller psicológico viralizado en TikTok habla de la asistenta de los Winchester, que un día decide probarse uno de los vestidos blancos de su jefa, que finalmente la descubre. Se dará cuenta entonces de que la puerta de su habitación solo cierra por fuera, pero los Winchester no saben de lo que esta mujer, incluso estando encerrada, es capaz de hacer.

'La asistenta' Freida McFadden Traducción Carlos Abreu SUMA 344 páginas | 18,91 euros

7. 'Alas de ónix' ('Empíreo 3'), Rebecca Yarros

Es la tercera entrega de la serie Empíreo, de Rebecca Yarros. Alas de ónix (Planeta) llega después de Alas de sangre y Alas de hierro y en ella su protagonista Violet tendrá que viajar fuera de los límites de Aretia en busca de aliados de tierras desconocidas que acepten pelear por Navarre. Esta misión la obligará a utilizar todo su ingenio y fortaleza para salvar aquello que más le importa: sus dragones, su familia, su hogar y a él. La edición especial es la que se cierra el top tres de libros más vendidos de esta semana.

‘Alas de ónix’ Rebecca Yarros Traducción María José Díez y Víctor Ruiz Planeta 896 páginas | 23,90 euros

8. 'Invisible', Eloy Moreno

Invisible narra, a través de los ojos de un niño, una historia que podría ser la de cualquiera. En las primeras páginas de esta novela juvenil, Moreno escribe desde la voz de su protagonista: “¿Quién no ha deseado alguna vez ser invisible? ¿Quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo? El problema es que nunca he llegado a controlar bien ese poder: a veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y, en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer”.

'Invisible' Eloy Moreno Nube de Tinta 304 páginas | 15,95 euros

9. 'El secreto de Marcial', Jorge Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz es el autor de Mamá (Alfaguara), un libro inspirado en su madre que llegó sin hacer demasiado ruido y se convirtió en un fenómeno editorial en el año 2003. Ahora era el turno de su padre. En El secreto de Marcial (Destino), ganadora del Nadal 2025, el argentino cuenta la historia de un escritor, miembro de la comunidad española en Buenos Aires, que intenta descifrar la verdadera personalidad de su padre años después de su muerte. Marcial Fernández, emigrante asturiano, como tantos hombres de su época, siempre tuvo dificultades para comunicarse con su hijo, a quien castigó con años de silencio y disgusto al descubrir su pasión literaria.

‘El secreto de Marcial’ Jorge Fernández Díaz Destino 256 páginas | 21,90 euros

10. 'La vegetariana', Han Kang

La Vegetariana, de Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024. Editada por Penguin, fue la primera novela de la surcoreana en traducirse al inglés y la que la catapultó al ámbito internacional. Galardonada con el Premio Booker Internacional en el año 2016, es la historia de una metamorfosis radical, un acto de resistencia contra la violencia y la intolerancia de la humanidad.