Cuenta atrás para 'A Complete Unknown': el esperado estreno con Timothée Chalamet ya tiene fecha en España

Aunque sea una de las figuras más populares de la música de siglo XX, Bob Dylan siempre ha sido huidizo en cuanto a su vida personal. Alrededor del Premio Nobel de Literatura -se lo otorgaron en 2016 "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense"-, existe todo un universo literario, con libros que incluyen hasta su autobiografía, Chronicles: Volume One. También se ha convertido en una figura para el cine, donde se han estrenado desde documentales sobre su música hasta cintas dirigidas por él mismo, como es el caso de Renaldo and Clara.

Ahora es el turno del biopic en el universo cinematográfico de Dylan. A Complete Unknown, protagonizada por Timothée Chalamet, cuenta la llegada de un joven Dylan a Nueva York en 1961, un chico del que no se sabe nada y que como equipaje solo tiene su guitarra y un puñado de canciones. Se centra en la primera época del músico, en su éxito en los locales folk y en la creación de sus primeros temas, como Blowing in the Wind, y culmina en 1965, con su actuación en el Newport Folk Festival de ese año. A partir de esa noche, algunos lo consideraron un traidor; otros, un genio de la música que acababa de inventar el folk rock.

¿Cuándo se estrena 'A Complete Unknown' en España?

Se estrenó el 25 de diciembre en Estados Unidos con una crítica positiva: ha sido nominada en 10 categorías de los Premios Oscar, incluidas Mejor Película y Mejor Actor Principal. Su director, James Mangold, también podría llevarse la estatuilla a Mejor Director. No habrá que esperar demasiado para poder verla en España, ya que su estreno está previsto para este viernes 28 de febrero. Teniendo en cuenta la buena acogida que ha tenido en su país de origen, estará disponible en la mayoría de salas españolas.

Quedan cuatro días para ver a Chalamet en la piel de Dylan, un papel para el que ha contado con el beneplácito del músico: "Próximamente va a estrenarse una película sobre mí llamada A Complete Unknown (¡vaya título!). La protagoniza Timothée Chalamet. Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro de que resultará absolutamente creíble como yo. O como un yo más joven. O como algún otro yo", escribía el propio Bob Dylan el pasado 4 de diciembre en su cuenta de X.