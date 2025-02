'En Plan Travesti': La historia de las fiestas que convirtieron Madrid en un escenario 'drag' y que vuelven este domingo tras años de parón

En noviembre de 2003, en un Madrid pre-YouTube y pre-Instagram, nacía 'En Plan Travesti', una fiesta que prometía desafiar todas las normas. Lo que comenzó como una reunión underground en el club A Noite de la calle Hortaleza, se convirtió en un fenómeno cultural que redefinió la escena nocturna. Ahora, 20 años después, La verdadera historia de En Plan Travesti (Grandes Misterios de la Removida) desvela los secretos de aquellas noches desenfrenadas. Salseo, revelaciones sorprendentes y un material gráfico impagable son el reclamo de un libro de lujosa edición que salió adelante a través de crowdfunding y del que aún quedan copias disponibles.

El libro está firmado por Kitty Samaniego, pero detrás de este nombre se encuentra Juan Flahn, guionista, director de cine y miembro del colectivo original. La obra ha sido impulsada por Miguel Agnes y Glenda Galore, miembros originales de En Plan Travesti y responsables de EPSA (El Programa de Sita Abellán), el podcast referente del underground español. Y es que, hoy en día, si no tienes tu Anajú (nombre en clave utilizado en el podcast), no eres nadie.

El colectivo original de En Plan Travesti incluyó a dos figuras clave que no participan en el libro. Roberta Marrero, artista multidisciplinar y pionera del movimiento drag en España, fue una de las fundadoras de las fiestas. Icono queer, activista y referente cultural, Marrero desafió las normas de género y rompió esquemas con su estética provocadora y su arte contestatario. Falleció en 2024, dejando un legado irrepetible en la escena underground.

Otra figura fundamental fue La Prohibida, artista clave del panorama drag. Conocida por sus canciones electropop y su estilo irreverente, La Prohibida participó en los primeros años de En Plan Travesti, pero acabó abandonando el proyecto. Aunque su ausencia se nota en el libro, su huella en aquellas noches irrepetibles es innegable.

El jueves 20 de febrero, el libro se presentó con gran expectación en Madrid, y este domingo las fiestas vuelven con parte del equipo original en El Internacional (Cedaceros, 11). La nostalgia está servida y Madrid está a punto de revivir una de sus noches más icónicas.

Madrid en ebullición

Hablar de En Plan Travesti es hablar de un Madrid que ya no existe. “Éramos todos más jóvenes. Teníamos más gracia y muchas más ganas de salir”, recuerda Juan Flahn. La ciudad hervía de energía y el barrio de Chueca era el epicentro de una movida underground que escapaba de los focos mediáticos. No había redes sociales y todo se cocía en foros rudimentarios, en rumores y en el boca a boca. “Internet no era lo que es ahora. No había Facebook, Twitter ni apenas YouTube. Si no estabas allí, era como si no hubiera ocurrido. La gente venía sin saber qué esperar y eso le daba un aire de misterio y emoción a cada noche”, explica Flahn. Esa espontaneidad se contagiaba en las fiestas, donde el desenfreno era parte del guion.

Había libertad, había locura y, sobre todo, había ingenuidad. “Nos drogábamos lo que teníamos que drogarnos, bebíamos lo que nos daba la gana y vivíamos cada noche con una inocencia que ahora no existe. No esperábamos fama ni dinero. Solo queríamos divertirnos y que las copas nos salieran gratis”, confiesa Flahn con nostalgia.

El dinero nunca fue el objetivo de En Plan Travesti. “Ninguna de nosotras vivía de la noche. Todas teníamos trabajos fuera de las fiestas. Esto lo hacíamos por puro placer, por diversión. Cuando empezó a haber algo de dinero, nos sorprendió a todas”, admite Flahn. Al principio, lo único que buscaban era cubrir los gastos de la sala y asegurarse de que las copas les salieran gratis. Pero a medida que la fiesta crecía y llegaban miles de personas, empezó a entrar dinero. “Nos empezaron a pagar, pero no era nuestro objetivo. No íbamos con la intención de ganar nada. Lo hacíamos porque nos divertía”, añade.

Flyer para una fiesta de En Plan Travesti de octubre de 2006, con ilustración de Alberto de las Heras. / Cedida

Esa falta de ambición económica le daba a En Plan Travesti un aire auténtico, irrepetible. “Nosotras currábamos mucho, pero todo estaba abierto a la improvisación. Se trabajaba desde la ilusión y el cariño, no desde el marketing ni el dinero”, señala Flahn. Quizás por eso nunca llegó a ser mainstream, aunque siempre fue multitudinaria.

El nacimiento de Nancys Rubias

Una de las características más distintivas de En Plan Travesti era su eclecticismo musical. Pasaron por allí artistas tan diversos como Chimo Bayo, Yurena, Arraquís, Natalia Ferviú o Rwoman Free, el grupo de la actriz Josele Román. “Queríamos dar voz a grupos alternativos que no tenían cabida en otros sitios”, explica Miguel Agnes.

Entre las noches más memorables de En Plan Travesti, Juan Flahn recuerda una en la sala Coppelia con Josele Román como protagonista. “Construimos el escenario por la tarde con unas cajas y tablas improvisadas. Yo pensaba: ‘Se va a romper la crisma’, porque aquello temblaba con solo mirarlo”, rememora entre risas. Contra todo pronóstico, Josele Román se subió al escenario con su energía desbordante y dio un show apoteósico sin que el montaje se desmoronara. “Fue una noche mágica, de esas en las que todo podía salir mal, pero salió increíblemente bien. Esa era la esencia de En Plan Travesti: el caos funcionando por pura magia”, confiesa su fundador con nostalgia.

Una fiesta En Plan Travesti de 2004 con, entre otros, Mario Vaquerizo, Alaska y los directores de cine Félix Sabroso y Dunia Ayaso. / Cedida

Otra anécdota surrealista ocurrió durante un concierto de Nancys Rubias, el grupo liderado por Mario Vaquerizo. Para hacer la actuación más espectacular, decidieron incluir fuegos artificiales. “Teníamos poco dinero para pagarles y pensamos que la pirotecnia sería el toque perfecto”, explica Flahn. Pero el encargado de los petardos se equivocó y los lanzó antes de que el grupo subiera al escenario. “Se quedó hundido al ver que la había pifiado, pero nosotras le pagamos igualmente porque había ido, lo había montado… aunque lo hiciera mal”, recuerda entre carcajadas. Nancys Rubias se lo tomaron con filosofía, y el concierto siguió sin mayores contratiempos. “Fue un fallo, pero fue también divertidísimo. Así eran aquellas noches: caóticas, impredecibles y absolutamente inolvidables”, concluye.

Fue en En Plan Travesti donde Mario Vaquerizo dio sus primeros pasos como DJ antes de convertirse en una celebridad. Y fue allí también donde nacieron las Nancys Rubias, el grupo que lidera Mario y que acabaría popularizando el petardeo pop en España. Sin embargo, aquel vínculo no estuvo exento de polémica. Mario Vaquerizo llegó a declarar en un DVD de aniversario que debutaron en una fiesta que prometía mucho y no llegó a más. La salida de tono causó malestar entre el colectivo organizador, que sintió que menospreciaba su esfuerzo y su impacto en la escena underground. “Me dio pena ese comentario, porque en su día se lo pasaron en grande y hubo una buena relación. Pero cada uno tiene su visión del éxito”, reflexiona Flahn.

El legado

En Plan Travesti dejó una profunda huella en la cultura de las fiestas drag en España. La influencia de aquellas noches se extendió a eventos posteriores, como Que Trabaje Rita o Vuélvete Loca, que adoptaron el espíritu festivo, irreverente y hedonista de En Plan Travesti. “Nosotras no nos lo tomábamos en serio, hacíamos las fiestas para divertirnos y porque nos gustaba el caos. Y sin embargo, aquello acabó marcando tendencia. Hoy en día ves fiestas que usan un formato similar, aunque más organizado y con más dinero”, explica Flahn.

La penúltima fiesta En Plan Travesti, en octubre de 2006. / Cedida

Además de su legado en la escena nocturna, En Plan Travesti dejó su huella en la música. Se editaron discos recopilatorios (hoy auténticas piezas de coleccionista) con las canciones que sonaban en las fiestas, y en sus escenarios actuaron grupos que no tenían cabida en el circuito más comercial. La mayoría, de hecho, no han llegado a nuestros días. “Nos gustaba dar voz a artistas que no tenían sitio en otros lugares. Traíamos grupos que nos encantaban, aunque fueran totalmente alternativos. Éramos muy eclécticas con la música”, comenta Flahn.

Veinte años después, la leyenda revive. Este domingo, las fiestas vuelven con parte del equipo original, aunque Juan Flahn no participará activamente, pero sí estarán Glenda Galore y Miguel Agnes, acompañados de invitadas de excepción. “No me quiero dedicar ya a la noche, pero iré de público. Es un reclamo nostálgico, pero no es exactamente En Plan Travesti. Eso fue otra cosa, en otro tiempo”, matiza el autor. Aun así, la expectación es máxima. Las nuevas generaciones están a punto de descubrir un pedazo de historia de la noche madrileña. Y quienes estuvieron allí volverán a bailar, a perderse entre plumas y lentejuelas, y a celebrar la libertad y el hedonismo sin complejos que definieron una época.