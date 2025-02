El misterio de los dibujos ocultos en el suelo de Madrid: sólo el Ayuntamiento sabe qué significan, pero es secreto

Dicen que hay un Madrid del que no se sabe apenas nada. Es la ciudad que aguarda entre barrios y verbenas, a la que no prestamos la atención debida. A veces, la pisamos. Otras, la ignoramos. Pero pocas veces, como la tierna Eva de Jonás Trueba en La virgen de agosto, le dedicamos una mirada más profunda. En la metrópoli de los sueños y hostias hay rinconcitos, muy pequeños, casi invisibles, que reconforta encontrar. Quizá, porque sólo están al alcance de quienes saben observarla de verdad. Si lo hace como Itsaso Arana en la película, seguro, no hay duda, dará con ella. Una pista: a la altura de su tobillo, encontrará numerosos dibujos tallados en bancos, vallas y escalones. ¿Por qué están ahí? Es secreto.

No se sabe con exactitud cuántos hay. Ni siquiera se han catalogado por formas ni tamaños. De hecho, no existe un listado oficial de estos grabados. Una tarea que, en cambio, Twitter se ha encargado de realizar con más o menos precisión. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid para conocer su historia: “Las marcas e imágenes que se han ido insertando en el pavimento y mobiliario responden al objetivo de recuperar la memoria de lugares y reforzar el valor patrimonial de algunas fincas. La mayoría son bajorrelieves y se vienen realizando desde hace décadas por arquitectos municipales que han intervenido distintos espacios públicos”.

El lingote de oro que se esconde frente al Banco de España. / DAVID RAW

Entre ellos se encuentran un lingote de oro frente al Banco de España, unas máscaras al lado del Teatro María Guerrero, un sol a la entrada de la Casa de Campo, una cámara de cine bajo el pórtico de la Filmoteca Española, un ramo de cereales en la plaza de la Cebada, unas tijeras delante del antiguo taller de Jesús del Pozo, una cruz de Santiago en el Convento de las Comendadoras, unas huellas de pájaro sobre la fuente de La Remonta…: “No es algo nuevo. A lo largo del tiempo, maestros y constructores han dejado su rastro en edificios de Europa que hoy se pueden ver, por ejemplo, en la Alhambra. También en templos que recuerdan acontecimientos que a los historiadores les han permitido reconstruir parte de la historia de estas culturas”.

Que su dimensión no les engañe: aunque son difíciles de apreciar, contienen numerosas referencias destinadas a potenciar el carácter de la urbe. “En otros casos son planos y maquetas que pretenden rescatar la identidad del sitio para recordar a los viandantes la historia material de la villa, así como la importancia de preservar el expediente geográfico sobre el cual se asienta”, explican desde el Consistorio. Ahí están el botón de la mercería Pontejos, la bicicleta de la cuesta de Moyano, el pavo de la plaza de los Mostenses, el puño rockero de la Gran Vía, la mano de Fátima del Humilladero, la tortuga de la fuente de los Delfines, las lanzas del paseo de la Ciudad de Plasencia, el despertador del pasaje de los Relojeros…

Bajorrelieve de unas tijeras de sastre ante el antiguo taller de Jesús del Pozo. / DAVID RAW

Muchos gatos

A pesar de la variedad de figuras, hay una que se impone al resto: el gato. No es casualidad dado el cariñoso apodo con el que se conoce a los madrileños. Los hay oliendo flores, jugando con mariposas, leyendo libros, saltando pelotas, posando en cuadrados, metiéndose en regalos, estirándose en el suelo, tocando muros… Se cuentan por decenas. El origen de este mote se remonta al siglo XI, durante el dominio árabe. Una de las leyendas que han perdurado asegura que un soldado de Alfonso XV cogió una daga para escalar la muralla islámica y, al llegar arriba, la coronó con una bandera cristiana. Dada su velocidad, el rey dijo que la había escalado como un gato. Hazaña que sirvió para nombrar a aquel valiente y, por ende, más tarde, a todo madrileño.

Gato leyendo un libro frente al Instituto Cervantes. / DAVID RAW

“No publicamos estos símbolos porque la idea es que sean los locales quienes los descubran poco a poco. Y, en especial, que su presencia haga reflexionar sobre su significado, así podrán adentrarse en la historia de nuestra ciudad”, sostienen. El misterio sobrevive. Y, por ahora, está en manos de cada uno dar a cada figura el valor que considere. Si es que la encuentra. Como Eva.