La chamana del potaje: Maui cocina historias y canciones entre risas y meditaciones

Todo gira en torno a una olla. Un guiso que se cocina a fuego lento, que invita a la convivencia, las confesiones y las risas y pesares. La comida como excusa para la celebración de la vida y para el encuentro con una Maui de Utrera (María Luisa Ramírez, Utrera, Sevilla, 1977) que canta, baila y ejerce como chamana para invocar algunas verdades, siempre en clave de humor. Así podría describirse los Domingos de Vermut y Potaje que, pese a llevar ocho años en cartel sigue conservando la frescura y esa sensación de que todo puede pasar porque el espectáculo, que puede verse este domingo 23 de febrero en el Teatro Flamenco de Madrid, se reinventa cada mañana en el escenario. "No, no es el mismo Potaje que cuando empezó hace ocho años", asiente Maui en una soleada mañana madrileña. "Ha habido épocas en las que lo hemos trabajado de continuo y no había tampoco un día igual que el otro".

Todo empezó cuando el bailaor, coreógrafo y gestor cultural Ángel Rojas la invitó al Teatro, del que entonces era director artístico. Le pidió que incorporase algo de gastronomía, porque el teatro tiene barra. Así nacieron los Domingos de Vermut y Potaje, el último domigno de cada mes, en los que el público es recibido con un vaso de vermut y Maui prepara un potaje sobre el escenario. "Esta olla que yo cocino la cocinaba mi madre en el Polígono del Tinte para el edificio entero los domingos: uno traía el chorizo, el otro, el pan, un tercero traía una guitarra... Allí estábamos celebrando la carencia, pero con muchísima alegría", recuerda.

Así ocurre también aquí: Maui, acompañada por el guitarrista flamenco Paco Soto y los bailaores y palmeros Kiko Martín y Juan Carlos Gil, se dispone a preparar un potaje gitano en su olla de barro, siguiendo una receta tradicional, que exige unos ingredientes y unos tiempos. En medio, la conversación, la música, las risas y el espacio para la visita de algunos invitados especiales que quizás sean los encargados de traer el ingrediente que se le olvidó comprar a la anfitriona. ¿Cómo se conserva la frescura después de ocho años? "Este espectáculo se alimenta de los errores", reflexiona la protagonista con una sonrisa. "Si al principio se rompía un foco, pues yo compraba una linterna y ponía a los bailaores a perseguirme con la linterna, y eso provocaba una comicidad maravillosa".

En algunas ocasiones, además, le acompañan invitados especiales que le ayudan a preparar su potaje. Este domingo, de hecho, estarán Jorge Cadaval (Los Morancos) y la cantante Naike Ponce. El espectáculo tiene una armazón sólida, pero la cantautura confiesa que también contiene espacios para la improvisación. "Lo que hago es preparar el ambiente para que pueda ocurrir", explica. Algunas veces son frases que incorpora en el momento: "esta escena es cada vez más larga", dice en la representación de enero. Otras, recuerda, se dan de la manera más inesperada y ella las incorpora sobre la marcha. Así ocurrió no hace mucho: en noviembre, decidieron celebrar los siete años con un potaje especial en el Teatro de La Latina. Tenía previsto que le acompañaran algunos invitados: Vanesa Martín y Antonio Carmona, o el cantaor Enrique Pantoja. Pero una de ellas, la cantante Rosario, llegó tarde y el bedel del teatro no la dejaba pasar. "De repente, estábamos en la entrada del teatro, haciéndonos fotos con el público, y siento que alguien toca en la puerta del teatro", recuerda Maui. "Era Rosario, quejándose de que no podía entrar". Le pidió al bedel si podía abrir, ya caracterizada con su peculiar vestuario y tocada con su corona de chamana, y le contestó: "no puedo, va a empezar la función". Las carcajadas de los asistentes no tardaron en estallar.

Finalmente, Rosario pudo hacer una entrada triunfal: "Entró como la que va con la antorcha olímpica, directamente hasta el escenario", recuerda con una sonrisa. "Hay cosas que escapan a mi control, así que lo que hago es ser observadora y provocar que sucedan de una manera natural".

Música y actriz, Maui de Utrera, publica el primer adelanto de su disco, 'Mi yemita fría', una reflexión en torno al amor y las relaciones. / N. Erregiro

Quién es Maui, la chamana del potaje

Maui es la chamana del potaje, y mucho más. Resulta difícil definir su profesión porque actúa, compone música y la interpreta como cantante. Chelista de formación, formó parte del grupo El puchero del hortelano y, más tarde, su propio grupo, Maui y los Sirénidos, con los que publicó tres discos. Después, ya en solitario, ha publicado otros dos y tiene en preparación uno que verá la luz a final de año.

Aunque dice que nunca pensó de niña dedicarse a la música, ella vivió en un ambiente artístico desde su infancia en Utrera. Es sobrina del añorado Bambino (Miguel Vargas Jiménez, 1940 - 1999), cantante gitano que revolucionó la copla en los 60 y 70 -"fue un adelantado a su tiempo", reivindica-, admirado con devoción por muchos artistas contemporáneos -"propició el encuentro entre Paco de Lucía y Camarón, era una persona que sabía unir a la gente"- y que fue injustamente tratado y olvidado en el final de su vida, aunque afortunadamente su figura comienza a rescatarse.

Su padre, Miguel Ramírez, es guitarrista y compositor del grupo Los Centellas, así que lo de dedicarse a la música casi parecía inevitable. Maui ha contado en alguna ocasión que gracias a la celebérrima versión del Toro enamorado de la luna del grupo de su padre se pudo permitir estudiar en Granada, donde la casualidad le llevó a elegir el violonchelo como instrumento musical pero del que sufrió "un verdadero flechazo", que le abriría la posibilidad de una carrera y que aún hoy es un elemento clave en su trabajo.

De hecho, el Procuro olvidarte que escribió Manuel Alejandro y que Bambino acercó a la rumba, es en las manos y voz de Maui y su chelo uno de los momentos de mayor intensidad de su Potaje que, en el día que le acompaña la bailaora María Moreno, es bailado, además, con un silencio sepulcral del público que llena el aire de emoción contenida. "Yo trabajo fundamentalmente con el humor, pero en el momento en el que ocurre algo así, que te lleva a un lugar más interior, se valora mucho", explica la cantante.

Esa combinación de humor, música, celebración y destellos de filosofía, dice Maui que es, en realidad, lo que ella vivía de niña de manera espontánea rodeada de artistas en el barrio del Tinte. "Yo esto lo veía en las fiestas flamencas espontáneas, que eran una celebración: estaban ahí Fernanda y Bernarda, Perrate, Gaspar de Utrera, Bambino... Y siempre había unas señoras anónimas que hacían de comer, como el eslabón que unía todo eso. Es lo que yo trato de hacer aquí".

El público la recibe con ganas, aplaude y jalea antes de que Maui empiece siquiera a hablar y la acompaña con calor a lo largo de la obra. Ella se muestra ágil, atenta a lo que está sucediendo, y reacciona con ligereza. "Yo he querido domesticar el ángel, que se dice en mi tierra, o la gracia, porque realmente no sé de dónde sale", confiesa. "En realidad, Maui me enseña a mí, yo soy una persona tímida, pero cuando me pongo el personaje, me empuja a ser de otra manera. Yo no tengo ningún control, no sé de dónde viene, lo que sé es que me tengo que entregar a eso cuando ocurre".

Invitados que desvelan sus secretos

En el escenario crea un ambiente de intimidad que alcanza el clímax cuando los invitados se sienten en el salón de su casa. No suele avisar de su participación con mucho tiempo, para que sea algo sorpresivo para el público. Con María Moreno, la anima a contar cómo llegó a dormir en un hospital buscando cobijo en el proceso de casting para formar parte de la compañía de Eva Yerbabuena. Jorge Pardo, recuerda, le contó que para pagarse su primera flauta vendía champú de brea por las casas.

Tomás de Perrate, Javier Ruibal, Pasión Vega, Clara Montes, Kiko Veneno, Pepe Begines o Clara Montes: la lista de invitados que han pasado por su escenario es larga, pero aún se le resisten algunos: Alejandro Sanz -"nos iba a acompañar en Miami, pero al final no pudo ser", cuenta-, Rodrigo Cuevas o Estrella Morente -"ayer me la encontré en el supermercado, a lo mejor surge", bromea- son algunos de los que le gustaría incluir en su potaje. "La vida te va poniendo a las personas en el camino", avanza. "Creo que no sólo en el Potaje, sino en la vida, uno mucho a las personas, me gusta ser el lazo y que se sientan a gusto a mi alrededor".

Ahora, mientras prepara su tercer disco y mantiene en gira la obra de teatro musical Puerto Alegría, alterna los Domingos de Vermut y Potaje en Madrid, Sevilla, Granada y pronto en Barcelona. En ellos, siempre abiertos a la sorpresa, seguro podrán escucharse pronto algunas de las nuevas canciones. "Ya tenemos algunas cosas en mente, pero no hagamos spoiler, que la gente venga a vernos con la capacidad de sorpresa despierta".