Marina Mariasch, escritora: "Hay que quitarle al suicidio toda la condición de tabú y culpa que le hemos adjudicado"

Es un libro vitalista germinado sobre una muerte sorpresa, una piñata de cumpleaños, una bomba o la cabeza de tu madre estallada contra el asfalto tras precipitarse por el balcón de un hotel anodino. Buenos Aires, año 2005: sucedió en realidad y Marina Mariasch, poeta de vocación, periodista, profesora, asesora gubernamental y lo que haga falta para sacar adelante a sus dos hijos, se armó de literatura, impudor o valor; recurrió a la historia del pensamiento y escribió un libro que no versa sobre "el acontecimiento" luctuoso (esa bisagra que dobló su vida en dos imaginando el cráneo de su bella mamá aplastado como una calabaza madura entre la vida de quienes pasaban por allí).

Versa el libro sobre las relaciones de madres e hijas, la ausencia o la necesidad de culpa, las constricciones sociales y la exclusión racista, clasista y materialista que ahogó a la generación de su madre (aquella juventud militante de los años 70, en Argentina y también en España) y que sigue vigente hoy pese al maquillaje comercial.

Mariasch (Buenos Aires, 1973) afronta su "ensayo autobiográfico", una suerte de tierra de nadie entre géneros literarios, desde la distancia del tiempo y la que el intelecto le permite, pero su membrana sensible no puede evitar que sus ojos se enrojezcan cuando leemos en alto pasajes de Efectos personales: así se denomina la policía a las pertenencias que deja el cadáver al desnudarlo, que aquí son también las consecuencias que una muerte, siempre sorpresiva, arroja sobre quienes le sobreviven. Pertenece Mariasch a esta hornada de escritoras latinoamericanas, en femenino, despojadas de pudor para exponernos la vida en toda su crudeza y también, en su maravilla.

"El impudor no es nada nuevo en la literatura. Rosa Chacel fue la primera hater de la Historia, o piensa en Plath, Sexton, Storni, De Vigan…", dice la autora en su humildad. Paradójicamente es un libro con gran carga de humor autocrítico que se lee con agilidad y que atraviesa la vida entera para detenerse en la relación materno filial: un capítulo entero de la vida.

Más que una necesidad, dice, narrar el suicidio de su propia madre fue un desafío. Si no buscaba las razones, porque el suicidio no es racional, ¿apenas buscaba consuelo?

Escribiendo literatura no se encuentra consuelo, en todo caso puede una enloquecer; pero a veces una escena o imagen se hace recurrente, vuelve y vuelve y pide ser llevada a la escritura: eso es lo que habitualmente impulsa a buscar palabras, que no se meten en un cubilete y se sacuden, como sugirió Mallarmé, sino que hace falta un sujeto que las ordene.

Y esa escena, y perdone si le duele escuchar sus propias palabras, ¿sería la de su madre antes de "tirarse para estallar como una calabaza sobre el cemento"?

La piedra de toque es una escena muy dura, una bisagra en mi vida que es el suicidio de mi madre, sí. Fue una sacudida muy fuerte y tal vez ha cambiado mi manera de estar en el mundo: a veces extraño aquella manera anterior de ser y a veces no; pero mira, a mis amigas les gusta más esta.

¿Cómo logró narrarla de manera tan plástica?

Tuve que tomar distancia en el tiempo y despojarme de ciertas emociones para poder escribir, desafectarme del objeto. Esa bisagra funciona como un pivote que te recoloca al principio de todo: es como volver a aprender a hablar o escribir, incluso a vivir te diría, a pensar la vida desde otro lugar. Es un desafío no sólo literario sino también vital.

Tras un golpe semejante, uno suele caer en una sima de silencio. ¿Es esa falta de lenguaje a lo que se refiere?

Claro, porque no puedes organizar en una frase lo que sientes, lo que ocurre. Atravesar una tragedia, que nunca es mesurable, te sirve para redimensionar el resto de la vida: cómo disfrutar de lo que existe.

¿Por eso es en el fondo una narración vitalista?

Sí, supongo. La propia literatura es una fuga hacia delante; el propio hecho de escribir, lo que hice a mano sobre papel, lo es. El riesgo de la escritura autobiográfica es quedarse cristalizado en ese relato propio: esto es lo que tengo que contar. Pero toda literatura está atravesada por la subjetividad y la propia experiencia, aunque hablemos de marcianos. Es la mirada de otro sobre el mundo lo que nos atrapa: para escribir no se puede tener pudor ni miedo. Yo navego en estos mares literarios mucho antes de este episodio, es mi hábitat. Y esto no es sino algo más, y sigo adelante.

La mente de un suicida es siempre un enigma, pero ¿qué ha encontrado sobre ello en la Filosofía y la Literatura que recorren este libro?

Que no tiene sentido darle una respuesta única. Y tampoco, esta carga de culpabilización del mundo judeocristiano. Hay que quitarle al suicidio toda la condición de tabú que le hemos dado. Escribir fue muy perturbador, pero a la larga me sanó, porque puso "el acontecimiento" fuera de mí. En cuanto a las preguntas, nunca se acaban.

Habla del fantasma de la exclusión que su madre acarreaba allá a donde fuera. ¿De qué se siente excluido un suicida?

Nos ocurre a todos en mayor o menor medida, desde niños: los niños son crueles a veces excluyendo a otros de sus juegos. Y de ahí, hasta la exclusión racista, clasista y materialista tan presentes hoy. Hablo de la exclusión que generaban los mandatos patriarcales sobre las mujeres de la generación de mi madre: un divorcio les dejaba fuera de la sociedad. A mí misma me ha pasado en la puerta del colegio de mis hijos: "Le doy el dinero del regalo a tu marido". ¿Pero qué marido, si no tengo marido? Estar divorciada era un estigma y, en cierta forma, sigue siéndolo.

Más de fantasmas: hay un abismo en este libro entre hombres y mujeres, donde las mujeres actúan y están y los hombres figuran, como una suerte de presencias etéreas: ¿es su percepción real esta diferencia de géneros?

Persiste una diferencia social muy real entre géneros: pese a los avances habidos, al feminismo nos queda mucho por conquistar en términos de paridad y equidad. Las mujeres no hacemos casi siempre cargo de lo doméstico y de las tareas de cuidado no solamente físico, sino emocional.

"Mamá se quiso sacar de encima el amor y como no pudo se sacó de encima el mundo". ¿Se puede amar demasiado o es la necesidad imperiosa de sentirse una correspondida?

De nuevo es una cuestión que espero sea generacional: ella había sido educada en unos ideales de amor hollywoodienses, unas expectativas demasiado altas, unos preceptos sobre el matrimonio, que no hay que confundir con el amor pero que así se suponía debía ser. Me interesó explorar esa contradicción entre una mujer que vivió su juventud en la militancia política de los años 70, independiente, universitaria, profesora, y que no obstante no logró quitarse de encima esos mandatos sociales a los que se suman los del mercado: tener una silueta bella, estar siempre estupenda, etcétera.

Marina, dice que enterrar a un suicida es como dejar su lápida abierta, o al menos la religión judía de su familia así lo contempla y casi lo exige físicamente. ¿Una muerte no sellada?

Toda muerte arrebata la razón, porque es algo que no nos podemos explicar: estar hoy con una persona y mañana no tenerla. Pero en el caso de una muerte por mano propia se juega algo más, que es ese interrogante en todas direcciones: qué pasó, que podía haber hecho una para evitarlo. En mi caso la religión no opera, soy completamente atea, pero en la Historia sí, siempre ha operado: los romanos enterraban a los suicidas en los cruces de caminos para que sus almas se perdieran (en el caso de su madre, no permitiendo que ocupara el nicho familiar: fue sutilmente apartada su sepultura hasta lindar con los muros del cementerio). El suicido es algo históricamente penado y tras él siempre queda una pregunta abierta, y creo que la mejor solución es no intentar responderla. Eso a mí me conecta con la literatura, porque no pretendo que la literatura dé respuestas, de ahí que venga del universo de la poesía que nunca es afirmativa, sino interrogativa. Incertidumbre.

¿De qué manera su cultura judía constriñó su dolor y su duelo? ¿De algún modo ha sentido la culpa de no haber visto las señales, de no haber comprendido a su madre a tiempo, o tal vez comulga con la gran afirmación kafkiana: la culpa no existe?

Sentir cierta culpa es mentalmente saludable: si no la sintiéramos, saldríamos armados de navajas contra todo lo que nos disturba. Sí se pregunta una ese tipo de cuestiones, qué pude haber hecho, qué es lo que no vi; pero es totalmente inútil.

"Nunca me poseyó –escribe–, como yo no poseo a mis hijos aunque no lo soporte". ¿Acaso amar tiene que ver con poseer?

Para algunos sí, es una pulsión que existe, pero creo que es algo imposible: uno no termina nunca de conocer del todo al otro y mucho menos lo posee. Lo que me interesa es contarlo todo, no de una forma catártica; la escritura tiene que ver con una construcción estética del lenguaje, no puedo limitarme o coartarme en lo que puedo o no decir. Sentí culpa, sí, podría haber hecho algo más, sí, me gustaría comerme a mis hijos, sí. No quiero quedar como buena persona o buena narradora: la narradora es una construcción que no soy yo.

Cita a Roland Barthes preguntándose "¿cómo sabría que ya no sufro si estoy muerto?" ¿Tiene miedo a su propia muerte, más que antes, ahora que la ha sentido tan de cerca?

No le tengo miedo a mi propia muerte, y en el caso de una muerte de propia mano me parece dolorosa para los que siguen aquí, pero también me parece respetable: se puede leer de muy diferentes maneras.

"Incontables filosofías y religiones ensayan caricias que palien el desborde y la desesperación de la muerte. Las teorías y los caminos de la cura son infinitos, las vacunas son poco probables" –reflexiona. ¿No cree que filosofías como el budismo pueden llegar a hacer de la muerte un acto de amor y belleza?

Si, por supuesto. Bien por ellos: yo no estoy todavía en ese lugar y no me sale mentir, no es lo que siento. La muerte me parece algo doloroso y no pretendo convertirla en algo bello. Aunque, sí, hay muchas cosas bonitas que se generan alrededor.

¿Como este libro, tan bello?

Gracias. Creo, sí, que puede interesar más allá del punto de partida porque habla de otras experiencias humanas, como la maternidad, la relación de madres e hijas, de hermanas, de pareja, amistad… Tiene mucha aventura. Y sobre todo, cómo algunos acontecimientos funcionan como bisagra. Hay un libro que me fascina y me viene ahora a la cabeza, no antes, porque estaba muy ofuscada, que es Nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan: humildemente, creo que puede tener algo que ver.

Cita al padre de Cristina Peri Rossi diciéndole: "Las mujeres que escriben se suicidan". El mío decía llanamente que era cosa de "fracasadas". Y Alejandra Pizarnik, célebre suicida, sostiene en cambio que escribir es "comenzar a cantar despacito en el desfiladero que reconduce hacia mi desconocida que soy, mi emigrante de sí". ¿Escribir salva o alarga la vida del suicida, sin género?

En el caso de Anne Sexton, escribía por mandato de su psiquiatra, para prolongar su vida. No todos los remedios funcionan igual en todas las personas. No sabría decirte si es un buen tratamiento. Es un buen trabajo, en cualquier caso.

En el caso de su madre, ¿la escritura le pronlongó la vida?

Mi madre no era escritora, sino arquitecta. Había construido una frondosa biblioteca que desarmé y descubrí que tenía mucho que ver con mis aficiones literarias: quizá no me había dado cuenta. Creo que fue muy clara y honesta en lo que dejó escrito, que es algo que valoro mucho en la literatura.