Qué hacer en Madrid esta semana: danza con la floración de los almendros, un 'musical' sobre Chavela Vargas, los paisajes fotográficos de Ellen Kooi...

"Yo no me voy a morir porque soy una chamana, y los chamanes no morimos, trascendemos". Un día, Chavela Vargas pronunció esta frase, seguramente sin saber cuán hondo calaría su legado una vez dejara la tierra. Una voz que se niega a callar y a la que rinde ahora homenaje Chavela, la última chamana; una obra que invoca la figura de una de las mujeres más necesarias de la historia de la música reciente y todo un icono de la diversidad sexual y del movimiento feminista en México, el país que la acogió toda su vida y de donde siempre se sintió pese a nacer en Costa Rica. En esta ocasión, serán las voces de las cantantes Rozalén y Nita , vocalista de Fuel Fandango , acompañadas por la música en directo de Alejandro Pelayo (Marlango), quienes traerán de vuelta a los escenarios muchas de sus canciones en una obra que nos transporta al mundo de la llorona; un universo de amores y dolores, donde el arte, la pasión y las ansias de libertad se unen en un grito a la vida. Dirigida por Carolina Román , la obra se centra en los últimos tres días de vida de Chavela, cuando los últimos mágicos destellos de lucidez confunden la realidad con la memoria, dando lugar a una suerte de tableau vivant que contribuye a avivar el mito de la artista.

En 2009, la web musical Pitchfork, considerada por entonces la biblia del indie, daba su beneplácito con una puntuación de 8,4 al álbum de debut de un grupo que, en cuestión de días, se coló entre lo mejor del año en toda la prensa especializada. The Pains of Being Pure at Heart traían de vuelta al siglo XXI una de las tendencias más marcadas del pop independiente de finales de los 80 y 90 en canciones que recuperaban el sonido twee/shoegaze de bandas como The Pastels, Teenage Fanclub o Ride. Era cuestión de tiempo que protohípsters de todo el globo se sumaran a la fiebre de los de Brooklyn. Y así fue. Quince años después, el cuarteto -inactivo desde 2019- regresa a los escenarios para conmemorar el lanzamiento de su primer disco a través de una gira con parada en Madrid. El concierto tendrá lugar este domingo 23 en Lula Club como parte del ciclo de conciertos Jaguar; una cita que promete regalar un puñado de buenos momentos a todos aquellos que vivieron entusiasmados la resurrección de la vertiente más popera del shoegaze en plenos dosmiles.