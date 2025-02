Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Cuando The Pains of Beign Pure at Heart aparecieron a finales de la primera década de los 2000, hacía ya unos años que los muros de ruido que habían construido el rock y el pop alternativo de los 80 y 90 (el indie y su derivación shoegaze) habían pasado un tanto de moda. En la aproximación rockista de los Strokes o en esa especie de nuevo tropicalismo empujado por Vampire Weekend podía haber algunas distorsiones, pero el noise ya no era el envoltorio perfecto de la emoción como lo había sido antes. Y de repente aparecieron estos chavales, de la misma ciudad que las bandas mencionadas, recuperaron los pedales que utilizaban los Pastels o My Bloody Valentine, volvieron a hablar de cosas parecidas y presentaron canciones tan perfectas como esta que podremos escuchar este domingo en su concierto en Madrid. Puede que la nostalgia no sea buena brújula, pero algunos grandes momentos sí que le debemos.