Suu, la cantautora catalana que narra las dudas de la juventud en su nuevo disco, 'Material Sensible'

La cantautora que se popularizó con "Atar no es lo tuyo" acumula desde los 18 años grandes méritos y reconocimientos a su carrera musical, como el premio Enderrock a mejor artista revelación. De su segundo álbum puede presumir de haber consagrado la "Ojalá" como la canción del verano de TV3. Disco tras disco, la Suu más joven que descubrimos en el álbum 'Natural' y que se empoderó con el segundo, 'Ventura' —su apellido—, donde se cantaba a sí misma que era un temazo, o la que firmó un maduro 'Karaoke', cargado de grandes canciones con una sonoridad que se acercaba al rock más indie, ha ido narrando su trayectoria vital. La banda sonora de su vida irrumpe en 2025, justo cuando cumple los mismos 25 años que la famosa sala barcelonesa Razzmatazz, que llenará a finales de este marzo.

'Material sensible' es la cuarta etapa, aquella en la que acepta que está hecha de un material frágil y vulnerable, sobre todo ante el amor. De esto y del desamor trata el nuevo disco, pero esencialmente plantea las preguntas de una persona de su edad. Porque aunque ha vivido mucho desde que empezó su travesía como artista a los 18 años, su futuro como el de la gente de su generación, es incierto y está repleto de opciones, muy marcadas por la precariedad. A través de las letras de sus canciones confiesa lo mucho que puede costar tomar decisiones, por pequeñas o por trascendentales que sean.

La Suu de 2025, sin embargo, lo extrapola al amor. Éste ha sido siempre su filtro para tratar los grandes temas de la vida. Ella, como todo el mundo en algún momento, quiere estar sola, pero quiere enamorarse; quiere salir de fiesta, pero quiere llevar una vida sana; quiere enamorarse de la persona adecuada, pero se enamora de la persona más tóxica. Signos de los tiempos de la juventud contemporánea. Esto le ha permitedo definir 'Material sensible' como su gran disco de la duda, muy marcado por las diferentes producciones: desde el indie más alternativo hasta el pop más puro.

Un paseo por las dudas de la juventud

Abre el álbum la canción que le da título, 'Material sensible', de sonoridad indie, que resume la incertidumbre y el miedo a tomar decisiones que tanto marcan a su generación. Es necesario soltar para poder avanzar, pero qué difícil es saber cuál es la decisión correcta. A continuación, 'Passen coses' invita a aceptar el enamoramiento. Aunque la persona en cuestión quiera estar sola -porque está muy bien sola-, se ha enamorado. El amor llega cuando quiere. ¡Qué fastidio no poder elegirlo! Seguidamente encontramos '¿Cómo duermes?', producida por Tato Latorre, todo un reproche al hecho de enamorarse de quien no conviene, de quien no cuida la relación. Es en ese momento en el que uno clama con más ganas que todo se vaya a la mierda. 'Me siento mejor' es la noche en que te tomas dos copas para sentirte tranquila y olvidarlo todo. Quiero que funcione, pero tú no quieres estar conmigo y me cuesta aceptarlo. El sonido indie se acentúa con la única colaboración del disco, protagonizada por la banda catalana Éxtasis. 'Una altra vegada', que es la segunda producción de Tato Latorre, es el deseo cíclico de volver a empezar. Lo hemos intentado, pero no ha funcionado... ¿y si lo volvemos a intentar?

La alegría llega con 'Cantando goles', una canción de sonoridad más garaje, sucia y punk. ¿Qué pasa cuando uno se enamora de la persona menos esperada? Todo el mundo tiene sus límites muy claros hasta que se enamora de un o una Fife. En el fondo, qué bonito que el amor traspase fronteras mentales, sociales, culturales... La segunda parte del disco comienza con 'No t’has vist', un piropo a alguien querido al compás de un brit pop producido por LEX. ¿Pero no te das cuenta de hasta qué punto molas? Ojalá todo el mundo pudiera verse con los ojos con los que le miran las personas que le quieren. Con 'Un poco', una canción producida por la propia Suu, llega el enfado, la rabia y la frustración que suele tener la amiga de una persona que tiene un idilio tóxico con alguien terrible. ¿Por qué vuelve una y otra vez a caer en la tentación cuando claramente no le hace feliz?

La melancolía se palpa en 'Uno de septiembre'. Hasta qué punto duele cuando la persona que nos ha acompañado sentimentalmente rehace su vida amorosa. Las redes sociales muestran la cruda realidad, y la salud mental de la juventud actual lo sufre. Qué difícil es poner distancia cuando estamos a un solo clic de poder sumergirnos en la vida de nuestros ex. 'Últimamente' habla de la tristeza, de estar muy mal. La Suu más sincera y adulta se abre en canal a ritmo de pop-rock con pinceladas electrónicas. Todo el mundo la mira y ella sonríe, aunque esté fatal. El enamoramiento, la sensación de volver a tener mariposas en el estómago, centra 'Si me estás rondando', que ha producido magníficamente Arnau Vallvé. Y vuelve la duda. ¿Cómo me siento? ¿Me gustas solo porque me gusta que te guste?

La conclusión del disco es 'Amor tranquil', una magnífica producción de Sr. Chen. Habla de ese amor que no provoca taquicardias ni sufrimientos. El amor que no es tóxico y que, por lo tanto, no genera ninguna duda. Como esta nueva colección de canciones.

Suu presentará su nuevo disco 'Material Sensible' en 5 fechas únicas en España: el 14 de marzo en Madrid, el 15 marzo en Mallorca, el 28 de marzo en Barcelona, el 11 de abril en Girona y el 25 en Valencia.