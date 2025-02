Carlos Granados, director del Festival de Jerez: "No se hacen más producciones porque no tengo presupuesto. Ya me gustaría"

En estos días, poder hablar un rato con Carlos Granados -director del Teatro Villamarta y, por lo tanto, del Festival de Jerez- es casi imposible. "Somos muy pocos y hay mucho trabajo", confiesa cuando por fin puede atender a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA unos días antes de que, el viernes 21 de febrero, arranque una edición más -y ya van 29- el Festival de Jerez, el más internacional de los festivales españoles, que reúne aficionados y cursillistas de los cinco continentes en torno a su cartel de espectáculos -un total de 45-, que podrán verse en diversos espacios escénicos hasta el 8 de marzo, pero también de los cursos de iniciación y perfeccionamiento de baile que cada año desarrollan grandes maestros y bailaores.

Pregunta: Es el primer festival que usted programa. ¿Cómo ha sido la tarea de elegir el cartel?

Es uno de los retos más difíciles a los que me he enfrentado, la verdad. También porque asumo mucha responsabilidad al dirigir y programar un festival como este. Pero bueno, ha sido un proceso muy bonito, a pesar de que hay muchas propuestas y algunas tienen que quedar fuera. Hemos planteado el trabajo desde el relevo generacional o la transmisión de conocimiento de los maestros, así que ha sido también introspectivo, de recordar y tener presente a la gente que me ha acompañado a lo largo de la carrera y que han hecho que yo esté aquí. La idea es que los artistas y el propio público también puedan reflexionar a lo largo del festival sobre estas cuestiones, y en este sentido, vamos a intentar que en las actividades paralelas los artistas se puedan abrir un poco y recordar sus trayectorias, a sus antecesores, sus consejos...

P: ¿Y cómo se traduce ese relevo generacional en las propuestas que van a estar en el festival?

Estamos hablando de un festival que tiene 29 años, así que, por una parte, tenemos artistas que en su día fueron noveles o jóvenes promesas y hoy son artistas consolidados. Y por otro lado, seguimos apostando, que es algo que siempre ha hecho el festival, por la gente que viene pisando fuerte, que vienen postulándose como artistas del futuro y esperemos que sean los grandes maestros de dentro de 20 años.

'Pineda. Romance popular en tres estampas', del Ballet Flamenco de Andalucía, abre el Festival de Jerez el 21 de febrero. En la imagen, en una actuación reciente en Madrid. / AYUNTAMIENTO DE MADRID / Europa Press

P: Una cosa que siempre ha caracterizado a este festival es el equilibrio entre el flamenco con la danza española. Este año parece haber un cierto énfasis en propuestas más personales, no tanto de grandes compañías, ¿es así?

Este es un festival dedicado a la danza española en toda su amplitud, y el flamenco está como una de las disciplinas que conforman la danza española, junto con la escuela bolera, la danza estilizada o el folklore. Pero sí, este año hay propuestas de danza española, como Sólo el eco de la noche, de Joan Fenollar, que es una joven promesa, especializado en escuela bolera, aunque tiene una larga trayectoria de bailarín. Hemos apostado por él porque su propuesta es muy interesante y porque tiene una cabeza creativa impresionante, tengo mucha ganas de ver qué hace. Por otro lado, está Esther Alonso, que va a hacer una obra también de escuela bolera, pero con música flamenca. El espectáculo se llama A mi manera 2.0. Yo creo que es bastante sugerente, tenemos también ganas de verla. Y además está Rafael Ramírez, que fue Premio Revelación del festival en 2023 y estrena un espectáculo dedicado a la figura de Antonio Gades, el mismo día que tenemos luego Carmen, por la Compañía de Antonio Gades en el Teatro Villamarta.

P: Siempre se dice que el Festival de Jerez es el más internacional, porque acude muchísimo público de todos los lugares del mundo atraído también por los cursillos. En el cartel nunca faltan artistas jerezanos que casi se podría decir que tienen plaza fija. ¿Es un guiño al público local?

No. Yo no tengo un cupo para los artistas de Jerez, ni mucho menos, el cartel se elige en función de las propuestas que se me presentan y se tienen en cuenta muchos elementos. Pero bueno, también nos gusta apoyar a los artistas locales que destacan en el flamenco. Este año hay muchos: Macanita, Antonio Rey, Jesús Méndez, María José Franco o María del Mar Moreno y bueno, también hay un jovencito Manuel Monje que viene pisando muy fuerte.

P: Uno de los espacios emblemáticos del festival, los Museos de la Atalaya, que además tenía dos espacios escénicos, no forman parte del festival en esta edición. ¿Por qué?

Pues mira, yo en principio contaba con los mismos espacios... Yo esto lo planteo un poco como una pintura. Si yo tengo un lienzo con los límites claros, pues ahí puedo crear. Entonces, en este caso, yo contaba con el lienzo original. Pero cuando estuve cerrando la disponibilidad de los espacios, en la Atalaya no era posible porque tenían otras actividades previstas que pisaban con el festival y era imposible cambiarlas, porque era un compromiso muy importante. Así que estuve buscando otros espacios y llegué al Centro Social Blas Infante. Yo ya lo conocía, ya había trabajado algunas veces allí y, de hecho, me resultaba curioso que nunca se hubiera planteado para el festival, porque es un espacio escénico listo para utilizar, está bastante bien dotado. La Atalaya al final es una sala vacía donde hay que montar un escenario entero durante dos semanas. Yo al principio no estaba tan convencido porque suponía cambiar un poco la mente de la gente. Pero conforme lo iba estudiando más, más ventajas le veo.

Hace falta más apoyo de otras instituciones, que crezca, al menos en comparación con otros festivales"

P: La espada de Damocles de este festival es siempre el presupuesto, por su dependencia financiera del Ayuntamiento, uno de los más endeudados de España. Lleva poco tiempo al frente, pero ya van dos festivales, ¿cómo se le hacen quiebros a las carencias?

Pues esto es como la economía de una casa: si tengo, puedo gastar; si no tengo, no puedo gastar. Hoy invierto un poco más aquí, pero recorto de allí. Yo sé que el Ayuntamiento hace muchos esfuerzos y estamos como podemos. Lo que hace falta es más apoyo de otras instituciones, que crezca, al menos en comparación con otros festivales. También de empresas privadas y patrocinios: estamos abiertos a que se vayan sumando. Es difícil conseguir financiación y, en general, yo creo en España la cultura está infradotada. Pero vamos, me consta que el Ayuntamiento hace muchos esfuerzos y este año nos ha ayudado mucho al festival optimizando recursos. Por ejemplo, usando espacios de propiedad municipal para los cursos, de manera que no tengo que pagar un alquiler por los espacios.

P: Me imagino que cuando menciona a otras instituciones se refiere a la Junta de Andalucía o el INAEM, supongo que son puertas que se tocan... ¿Es difícil la relación con ellos?

Todos ponen: el Ministerio de Cultura, Junta de Andalucía, Diputación de Cádiz... Pero no es suficiente para la dimensión que tiene este festival. Hay que recordar que aquí necesitamos apoyo y que este es el festival más importante, yo creo, del mundo en torno al flamenco y la danza española. No es algo que digamos nosotros, nos lo dice el público, que además conocen muchos otros festivales. Pero bueno, seguimos trabajando como siempre, con ganas. Si no tenemos más ayuda, lo hacemos como podemos.

P: Siendo un festival muy enfocado en la danza, ¿se estudian las demandas que tienen las compañías del sector, de apoyos a la producción y de cesión de espacios para ensayos técnicos?

No se hacen más producciones principalmente porque no tengo presupuesto para producir. Ya me gustaría. Sí damos una pequeña ayuda, pero intentamos que las compañías busquen su propia financiación, con colaboraciones o con recursos de otro tipo.

P: Así que entiendo que no están en el horizonte ni residencias artísticas o técnicas ni tener artistas asociados, por citar un par de fórmulas...

Sería estupendo. Como digo, con recursos, todo se puede hacer. Pero ahora mismo, con los recursos que tenemos yo no puedo ni plantearlo. Ya no solo por un tema económico, sino porque tampoco tenemos equipo suficiente para estar trabajando ese tipo de proyectos. El equipo del festival está todo el año trabajando. Nada más termine este festival tenemos que montar el Réquiem de Mozart, que es una producción gorda, y luego tenemos la Fiesta de la Bulería, los Viernes Flamencos... Estamos todo el año trabajando y es muy complicado llevar toda la actividad con los medios que tenemos. Lo hacemos, pero cuesta. Plantearnos hacer cosas más allá es imposible.

P: El año que viene va a ser el 30 aniversario del festival, ¿está haciendo ya su carta a los Reyes Magos?

Bueno, yo ya voy pensando cositas, pero vamos a pasar este primero. Más que nada porque yo de este tomaré nota de lo que funciona, lo que no me funciona, lo que quiero repetir, y lo que no quiero repetir. Tengo algunas ideas, están ahí en el aire, pero no puedo adelantar nada todavía. Sobrevivamos este primero.

.