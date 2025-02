'El Hormiguero' revalida las audiencias y 'La Revuelta' roza el oro con Aitana

En el regreso de una ambiciosa Isla De Las Tentaciones, el programa de las hormigas ha resistido para mantener su gran racha. Pablo Motos ha vuelto a ser el rey de las audiencias en la franja del access prime time, dejando al espacio televisivo de Telecinco y a David Broncano con la miel en los labios, quedándose más cerca que nunca de superar al programa de Antena 3.

La balanza ha vuelto a caer del lado de El Hormiguero. Sumó 1.871.000 espectadores de media y un 13.6% de cuota de pantalla. La Revuelta, por su lado, anotó 1.769.000 espectadores de media y un 12,8% de cuota de pantalla. La Isla De Las Tentaciones se quedó en tercera posición, registrando 1.756.000 espectadores de media y el 13.7% de cuota.

La franja de coincidencia demostró la igualdad de la noche. Tan solo 35.000 televidentes y un 0,3% en cuota de pantalla separaron al ganador El Hormiguero de su competidor directo La Revuelta.

Antonio Banderas y Aitana

"El actor español más internacional", así presentaba Motos a su invitado estelar en la noche del 19 de febrero. Antonio Banderas, actor reconocido, adelantó los detalles de su nuevo musical Gypsy, basado en las memorias de la icónica artista de striptease Gypsy Rose Lee. Por otra parte, en el ámbito promocional, está a unos días de estrenar Paddington. Aventura en la selva, que llega a la gran pantalla el 21 de febrero. "Tú no entiendes la subida al poder de Trump, como tampoco que Maduro siga en el poder después de ver que ha perdido las elecciones", ha dejado de titular el invitado.

Aitana se ponía cara a cara con David Broncano para hablar de su nueva serie documental Metamorfosis. "Me planteé parar todo tres meses porque no podía salir de la cama (...) A veces no sabes por qué te levantas triste todos los días", conversaba la cantante española sobre su episodio de depresión. A pesar de visitar el Madrid Arena este 17 de febrero para cantar el éxito Gran Vía junto a Quevedo, la artista ha admitido atravesar "un año más que complicado".