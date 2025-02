'El Hormiguero' saca pecho sin la 'Isla de las Tentaciones' y supera a un Broncano en mala racha

Cuando no hay Isla de las Tentaciones, los demás programas respiran. La dura competencia del reality de Telecinco está rompiendo las estadísticas durante una edición que, camino de llegar al final, ha llegado a barrer fronteras internacionales después del famoso "Montoya, por favor". El andaluz es un gran atractivo para los televidentes, pero solo durante los lunes y los miércoles, aquellos días en los que Pablo Motos y David Broncano tienen más opciones de hacerse con el trono del access prime time.

"Ahora competimos con gente en bañador", vacilaba el presentador andaluz del programa de La 1. La realidad es que La Revuelta no lleva una buena racha, contando con grandes números pero siendo por ahora incapaz de superar a El Hormiguero. Está vez, las hormigas suman 2.065.000 espectadores de audiencia media y un 15.7% de cuota de pantalla. Su competidor anota 1.867.000 espectadores de media y el 14.1% de cuota.

En la franja de coincidencia, los datos mejoran para La Revuelta pero sin posibilidad de igualar los dos millones de televidentes, consiguiendo el programa de Broncano 70.000 espectadores más.

Leo Harlem y Anna Castillo

El cómico Leo Harlem acudió al plató de El Hormiguero para presentar la nueva temporada de su programa Leo Talks en Movistar Plus+. El extraño título de 'Guardián del Nabo' otorgado a su persona, su colaboración en el programa de radio con Carlos Alsina y por supuesto su constante sentido del humor marcaron la charla. "Voy al gimnasio sí, alguna que otra vez he pasado por delante (...) mala suerte que haya una churrería cerca", siempre risueño Harlem.

La actriz Anna Castillo regresó a verse las caras con Broncano, aunque la última vez fue en La Resistencia. "20 puntos y 1 millón de euros", respondía a las preguntas clásicas la protagonista de la nueva serie Su majestad. "Me considero más racista que machista, porque como mujer no me ha quedado más remedio que deconstruirme en ese sentido", argumentaba la invitada su respuesta ante la difícil cuestión de reflexión que maneja de vez en cuando el presentador de La Revuelta.