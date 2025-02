Aitana habla por primera vez de su depresión: "Me cuesta mucho hablar de ello porque creo que la gente puede minimizarlo"

Quedan menos de diez días para que Aitana Ocaña estrene su propio documental en Netflix. La cantante ya se había puesto delante de la cámara en otras ocasiones, pero esta vez no se pondrá en la piel de ningún personaje: mostrará como es su día a día después de convertirse en una estrella del pop tras su paso por la academia de Operación Triunfo. Ahora, durante la promoción de Metamorfosis, la artista ha ofrecido una entrevista en Cadena Ser sobre lo que los espectadores podrán ver en la pequeña pantalla a partir del 28 de febrero.

En el documental, la artista quiere enseñar "lo que hay detrás" del éxito, aunque eso signifique hablar sin tapujos sobre salud mental. En especial, sobre la suya propia. Mirando a su alrededor, Aitana sabe que se encuentra en una buena situación profesional, lo cual podría chocar con el "bajón emocional" -como ella misma llamaba a su depresión en la entrevista-, que comenzó a experimentar el año pasado: "Fue una etapa muy complicada a nivel psicológico".

"Estaba en ese proceso y lo sigo estando en realidad"

Contaba que se sentía culpable por no saber qué era exactamente lo que le ocurría cuando, en un principio, no tenía ninguna carencia en su vida: "Creo que está bien hablar sobre la depresión. Lo veréis en el documental porque yo, cuando lo grabé, estaba en ese proceso y lo sigo estando en realidad. Estoy pasando por ese proceso, estoy muchísimo mejor y creo que la depresión es igual para todos: es estar triste sin saber por qué estás triste. Es saberlo, pero no saber qué hacer con ello. Ahora me encuentro mucho mejor, en estos poquitos meses que han pasado y solo puedo estar agradecida. Me cuesta mucho hablar de ello porque creo la gente puede minimizarlo y pensar que de qué me puedo quejar yo, que lo mío es un problema del primer mundo. Pero creo que es importante hacerlo", decía en La Ser.

Esta otra Aitana, aquella que tiene los mismos problemas que cualquier otra persona, es la que la artista ha querido mostrar en el documental que narra los últimos siete años de su vida, en los que ha pasado de ser una adolescente "anónima" a una estrella del pop.