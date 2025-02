El lado desconocido de Quevedo, el cantante canario que nació en Madrid y que dará 3 conciertos en la capital esta semana

Era 2023, Quevedo (Pedro Luis Domínguez Quevedo, 2001) acababa de hacer historia en la música urbana española con la BZRP Music Sessions #52 y lanzaba su álbum debut, Donde quiero estar, cuando decidió desaparecer de la música. En la cima del éxito, el canario anunciaba una pausa indefinida en su carrera musical.

"No tomé la decisión por un suceso concreto, sino por un cúmulo de cosas. Me di cuenta de que, a pesar de estar viviendo un momento profesional muy bueno, no era todo lo feliz que debería ser", explicaba en una entrevista ofrecida a GQ España. La recién estrenada vida del artista, los viajes, los conciertos y la presión a la que estaba sometido hicieron que Quevedo decidiera retirarse durante un año. Regresó entonces a casa de sus padres en Gran Canaria para recuperar la calma que había perdido y comenzar a cuidar su salud: "Descuidé el deporte, la comida y el descanso", reconocía en esa misma entrevista.

Durante la pausa, el artista pensaba en cómo sería su vuelta: "Con el ritmo tan inmediato que tienen las cosas hoy, piensas: '¿Y si, cuando vuelva, la gente no lo recibe igual?'", pero confió en su público y lanzó Buenas Noches, su segundo álbum de estudio. "A mí que me cuesta dormir, en ese momento de insomnio, me gusta escuchar música y ponerme álbumes completos. Este disco es el recorrido entre que te das cuenta de que tienes insomnio y hasta que te vuelves a dormir", explicaba el artista al presentar su disco.

Actuará tres noches en su ciudad natal

Tiene fanáticos por todo el mundo, pero lo que quizás muchos no saben es que Quevedo nació en Madrid. Eso sí, se mudó de la capital con tan solo 4 años para asentarse en Gran Canaria, de donde es gran parte de su familia, y es este lugar donde realmente se siente en casa. Por ello, su trabajo se ve influenciado por la cultura musical de la isla, el rap y los ritmos latinos.

El artista pasará por su ciudad natal en tres ocasiones durante la gira de este disco: además de este lunes 17 de febrero, recalará en la capital el martes 18 y el miércoles 19. Será el 24 de mayo cuando retome la gira en Gran Canaria y, tras volver de Latinoamérica, estará en Bilbao el 4 de septiembre, en Barcelona el 8 de septiembre, en Málaga el 13, en A Coruña el 26 y en Valencia el 2 de octubre.