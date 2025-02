Por qué todo el mundo habla de David Tennant en los Premios Bafta: "Estoy preocupado, he dicho su nombre tres veces"

"Pobres Criaturas, donde el cerebro de un niño se coloca en el cuerpo de un adulto. Y a finales de este año, uno de ellos podría ser reelegido presidente”, comentaba sin pelos en la lengua un siempre carismático David Tennant. Fue en la gala de los premios BAFTA del año pasado, cuando Donald Trump no había llegado todavía a conseguir su segundo mandato al frente de la 'Casa Blanca'.

Tennant es conocido por su famoso papel como doctor en la serie de ciencia ficción Dr Who. También cuenta con protagonismo como intérprete en teatro, resaltando su papel en una representación de Hamlet, e incluso como actor de doblaje, poniendo voz a uno de los personajes del videojuego de rol Ark o ganando un Daytime Emmy como mejor actor por su papel en Star Wars: la guerra de los clones.

Su fama se ha disparado de nuevo después de que el Royal Festival Hall del Southbank Centre volviera a acoger a Tennant por segundo año consecutivo para presentar los BAFTA. "No podríamos estar más felices de que David regrese", comentaba a The Hollywood Reporter Jane Millichip, directora ejecutiva de BAFTA. Un monólogo de bienvenida en el que, en busca de la innovación y amenizar la extensión del evento (tanto a los presentes como a los espectadores), se suele utilizar el humor como 'arma de comunión' en medio de la tensión por ver los ganadores de los mejores premios.

Donald Trump sale mal parado de los BAFTA, incluso fuera de cámaras

Los cuatro galardones de Cónclave la coronaron como reina de la noche, que obtuvo el reconocimiento de mejor película y mejor película británica. A la par, la película The Brutalist empató a premios, ganando el mejor actor protagonista y la mejor dirección. Emilia Pérez se hizo con el premio a mejor película no inglesa, aunque sin estatuilla para Karla Sofía Gascón.

Pero el momento que todo el mundo está rescatando fue los 'zascas' de David Tennant a Donald Trump. La voz de la gala tuvo también sus bromas con Hugh Grant o con Timothee Chamalet, vacilando a este último por su secretismo a raíz de la relación con Kylie Jenner, también presente en el evento.

Según Deadline, Tennant empezó a atizar con palabras al actual presidente de Estados Unidos comparando The Brutalist con The Apprentice: "Una película de gran valor arquitectónico. De hecho, es la arquitectura más atrevida del cine de este año, aparte del cabello de Donald Trump". Pronto, Tennant se agarró al filón de Trump y continúo con su ironía hacia él: "No habrá visto las películas biográficas porque no está en Nickelodeon".

Parecía que Tennant ya no tenía más hueco ni tiempo para apalear al republicano, pero se dejó una última broma en la que aludió al icónico personaje de Bettlejuice, el siniestro mago que representa Michael Keaton en el remake de Tim Burton. "'Estoy preocupado. He dicho su nombre tres veces”, bromeó y añadió: “Es como Beetlejuice: lo he convocado. Y hablando de villanos…'"

La repercusión en redes sociales de los clips del discurso de Tennant son noticia y están dando la vuelta al mundo, donde los memes se han apoderado de la imagen de Trump.