Qué hacer en Madrid esta semana: Festival de Magia de Madrid, documentales de música en La Casa Encendida, arte de Vasconcelos en el Palacio de Liria...

CINE Y MAGIA. Carta blanca a Juan Tamariz

La programación de la Filmoteca se saca de este mes de la chistera un ciclo que desconcertará a los reticentes al ilusionismo y sus variantes, pero que agradecerán los fans de sus propuestas más insólitas. Con motivo de la 15ª edición del Festival de Magia de Madrid, el Cine Doré acoge en sus salas estos días una serie de títulos que acercaron la magia de bolsillo al medio cinematográfico, seleccionados por uno de nuestros magos más conocidos y reputados fuera de la piel de toro: Juan Tamariz. Experto en cartomagia y licenciado en dirección por la antigua Escuela Oficial de Cine, el mentalista madrileño llegó a dirigir el cortometraje El espíritu (1969), que podremos ver este mes en el Doré, y que muestra por primera vez a Carmen Maura en pantalla. El ciclo, apto para una visita a la filmoteca en familia, incluye, además, una sesión con cortometrajes de George Méliès y Segundo de Chomón; las películas El Ilusionista, Midnight in Paris y La Invención de Hugo; y el documental Fraude, de Orson Welles, destacado por la crítica como uno de los mejores de la historia. Como broche, y para entrar de lleno en la materia, la proyección del documental irá precedido por un número de magia de Jorge Blass, director del festival y referente internacional del arte de la prestidigitación.

Más información Cuándo: Hasta el 25 de febrero Dónde: Cine Doré (C. Sta. Isabel, 3) Precio: 3 euros / sesión Web: https://entradasfilmoteca.gob.es/listaPeliculas.aspx?idciclo=390

Fotograma de 'El viaje a la luna', de Georges Méliès / Cedida

CINE DOCUMENTAL. 'Playlist', cine y música

El cine documental o de no ficción, según se prefiera, aterriza con fuerza esta semana en La Casa Encendida con un programa que recupera algunos títulos imprescindibles del género en sus continuas intersecciones con la música. Playlist, nombre con el que se ha bautizado la propuesta, reúne seis películas en las que el tándem música e imagen revelan nuevos significados de esta unión en muchos casos inexorables, entendiendo el arte de los sonidos no solo como una temática que contribuye a esculpir el relato, sino como un elemento narrativo más del propio lenguaje cinematográfico. Comisariado por Pela del Álamo, director artístico del festival Márgenes, el ciclo destaca por la calidad de los títulos seleccionados y por la mirada de sus directores y protagonistas, entre los que encontramos personalidades y proyectos como Peaches, Pavement, Abbey Lincoln, Max Roach, At the Drive-In, The Mars Volta o la siempre fascinante Genesis P-Orridge en la cinta dirigida por David Charles Rodrigues S/He Is Still Her/e, el extraño y bello documental sobre el proyecto que sentó las bases de la música industrial y su concepto de pandroginia con el que Playlist inaugura su programa el próximo 12 de febrero.

Más información Cuándo: Hasta el 12 de marzo Dónde: La Casa Encendida (Rda. de Valencia, 2) Precio: 4 euros / sesión Web: https://www.lacasaencendida.es/ciclo/playlist-cine-y-musica-una-convergencia-inevitable

'S/He Is Still Her/e', extraño y bello documental sobre el proyecto que sentó las bases de la música industrial. / Cedida

ARTE. Las esculturas de Joana Vasconcelos en el Palacio de Liria

A partir del 14 de febrero y hasta el mes de julio, las visitas al Palacio de Liria estarán marcadas por cierto contraste anacrónico que podrá ser experimentado en varios de sus espacios. Se trata de Flamboyant, el nuevo proyecto expositivo que la Fundación Casa de Alba ha encargado a la artista lusa Joana Vasconcelos, famosa por sus esculturas e instalaciones gigantescas rebosantes de pantones. Para su intervención, Vasconcelos -quien ya intervino en el pasado el Palacio de Versalles- desplegará su magia en los salones y jardines, haciendo convivir piezas contemporáneas con las de una de las colecciones histórico-artísticas privadas más importantes del mundo y que atesora obras Velázquez, Goya, Tiziano, Rubens o Murillo. La muestra acoge varias piezas, como dos imponentes leones en croché en la primera estancia del palacio, una gigantesca lámpara nombrada Carmen en honor a la novela Prosper Merimée, y otras de reciente creación como Valkyrie Thyra o más icónicas como Marilyn. Una buena excusa para adentrarse, aunque solo sea por curiosidad, en esta mansión del siglo XVIII y de estilo parisino situada en plena calle Princesa, que durante siglos ha acogido entre sus muros desde un desfile de Dior o un cementerio de mascotas hasta -según entusiastas de lo paranormal- el fantasma de Eugenia de Montijo.

Más información Cuándo: Del 14 de febrero al 31 de julio Dónde: Palacio de Liria (C. Princesa, 20) Precio: Visita al palacio y exposición: 23 euros Web: https://entradas.palaciodeliria.com/es

'Carmen' (2001), de Joana Vasconcelos. / Luís Vasconcelos

EN FAMILIA. Festival Diminuto

Las artes escénicas en su vertiente más híbrida y heterodoxa se acercan al público infantil en la primera edición del Festival Diminuto, una propuesta que durante este fin de semana llenará de roulottes, cachivaches y actividades la Plaza Matadero. Organizado por Objetivo 1 y Territorio Violeta, este evento será la ocasión para que niñas y niños disfruten a corta distancia de espectáculos en pequeño formato, los cuales tendrán lugar en el interior de las caravanas y carpas que se instalarán en la plaza central de Matadero y que contarán con una duración acorde a los tiempos de atención de este público bajito. En la programación, destacan una “aventura sideral” de dos minutos dentro de una caravana de feria tradicional; el espectáculo Sie7e, donde objetos cobran vida mágicamente; un taller de experimentación musical con el colectivo Chico-Trópico; o el espacio de descubrimiento Transparente, donde los bebés podrán explorar las maravillas de la luz. A esto se suman, además, espectáculos de cuentacuentos, un taller de cestería o una creativa zona de juegos a modo de instalación.

Más información Cuándo: 15 y 16 de febrero Dónde: Matadero Madrid (Pl. de Legazpi, 8) Precio: Entrada libre Web: https://www.mataderomadrid.org/programacion/festival-diminuto-0

Cartel del primer Festival Diminuto, este fin de semana en Matadero. / Festival Diminuto

CONCIERTO. Verde Prato

La joven Ana Arsuaga es una de las voces más necesarias del nuevo cancionero regional. Con un pie en la tradición de su tierra vasca; y el otro, en las vanguardias sonoras, Verde Prato -nombre con el que se sube a los escenarios- lleva emocionando a los fans de las músicas aventureras desde 2021, año en que publicó su debut Kondaira eder hura, galardonado con el premio a Mejor Disco en Euskera en los Premios MIN de la Música Independiente. Con nuevo single bajo el brazo, la sosegada y new age “Un sol claro”, la artista de Tolosa vuelve este 14 de febrero a las tablas de Réplika Teatro para estrenar en exclusiva y en formato íntimo su tercer LP titulado Bizitza Eztia ("dulce vida"); un disco grabado en Roma producido por el mítico Donato Dozzy y que equilibra en sus canciones su faceta más dulce y tierna con su lado más nocturno y sensual, del que ya dejó su impronta en el EP Erromantizismoa, publicado el pasado año en colaboración con BRONQUIO.

Más información Cuándo: 14 de febrero Dónde: Réplika Teatro (C. de la Explanada, 14) Precio: Desde 7 euros Web: https://replikateatro.com/evento/bizitza-eztia/

LIBROS. Festival Leer Juntos

El placer de leer por leer ha ganado pulso en los últimos años entre los españoles. Según el último barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España, en el pasado año la lectura se consolidó como una de las actividades de ocio preferidas por la generación Z y por el 65 % de toda la población. Es lógico que, de un tiempo a esta parte, los clubes de lectura y las actividades en torno a los libros hayan crecido como las setas en casi todo el territorio, haciendo de la palabra escrita una excusa para reunirnos, compartir puntos de vista y, por qué no, extender nuestro círculo de amistades. A partir de este año, Madrid cuenta con una nueva cita donde conversar con autores, filósofos y divulgadores del mundo editorial, disfrutar de la lectura en un ambiente intergeneracional y acercarnos al trabajo de figuras clave de nuestra literatura. Se trata de Leer Juntos, un festival para todos los públicos organizado por Be Cooltural que busca celebrar la lectura y “explorar cómo nos construimos como lectores, cómo conectamos a través de los libros o por qué los libros nos pueden cambiar la vida”. Entre los días 19 y 22 de este mes, la iniciativa reunirá a figuras como André Aciman, Beatriz Serrano, Jorge Freire o Alice Kellen, entre otras, en una serie de encuentros y actividades lúdicas, como un taller de creación para los pequeños o una lectura conjunta en voz alta. La programación incluye, además, un homenaje a la obra de Carmen Martín Gaite en el año de su centenario y una Reading party inspirada en las fiestas de lectura neoyorquinas. Las actividades se llevarán a cabo en la Biblioteca del Ateneo de Madrid, la Fundación Ortega-Marañón y la Casa del Libro de Gran Vía.

Más información Cuándo: Del 19 al 22 de febrero Dónde: Varias sedes Precio: Entrada libre Web: https://www.casadellibro.com/blog/festival-leer-juntos/?srsltid=AfmBOool4Eq8DWGex0Tg2E40t10J5xP3eolVczQe8Nxc5kkhz30nSLna

Carmen Martín Gaite / EPE

EXPOSICIÓN. Secundino Hernández

La feria ARCO de 2013 marcó el giro más importante en la trayectoria de este artista del barrio madrileño de Hortaleza, cuando los influyentes mecenas Don y Mera Rubell decidieron llevarse de vuelta a Miami todas las piezas con su firma, lo que -como era de esperar- no tardó a animar al resto de coleccionistas del mundo. Hoy, Secundino Hernández no es solamente uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional; también es uno de los exponentes contemporáneos del expresionismo abstracto más laureados en todo el mundo. Desde el 19 de febrero, los madrileños podrán ahondar un poco más en su trabajo en la retrospectiva que le dedica la Sala Alcalá 31, titulada Secundino Hernández en obras; su primera exposición institucional en su ciudad natal, planteada por el comisario Joaquín García como un itinerario por sus casi treinta años de carrera. El recorrido huye de cronologías para agrupar casi 70 obras en grandes temas o intereses del madrileño, como son el dibujo, el tratamiento de las superficies, la forma o la figura humana, fechadas desde 1996 hasta este mismo año.

Más información Cuándo: Del 19 de febrero al 20 de abril Dónde: Sala Alcalá 31 (C. Alcalá, 31) Precio: Entrada libre Web: https://www.comunidad.madrid/actividades/2025/exposicion-secundino-hernandez-obras

Sin título, 2022, de Secundino Hernández / Fotografía cortesía del estudio de Secundino Hernández

DANZA. Boris Charmatz

Es imposible hablar de los devenires de la danza experimental en las últimas tres décadas sin invocar a Boris Charmatz. El coreógrafo y bailarín de la Saboya francesa es conocido por explorar las fronteras de la danza, desafiando convenciones y creando piezas en las que involucra a menudo a su público. Sus propuestas relacionan el contexto físico y temporal en el que se llevan a cabo con los repertorios de la danza y su transmisión. Dicho de otra manera; abren una ventana que conecta la teoría con lo terrenal y lo divino; con el cuerpo, sus sensaciones y la intensidad que experimenta en el movimiento. Autor de una serie de obras que quedarán para los anales de la historia de la danza, como Aatt enen tionon fins o 10000 gestes, Charmatz vuelve a Madrid tras su paso en diciembre por el Museo Reina Sofía para someter el baile a un juego de impulsos que vienen a redefinir los límites del género. Será el próximo jueves en el Centro Condeduque, donde se rendirá homenaje a la trayectoria del creador de proyectos como la escuela efímera Bocal, El Musée de la danse o Terrain con la programación de dos piezas: (untitled) de Tino Sehgal, interpretada por Boris; y SOMNOLE, con una coreografía creada por el francés que sintetiza gran parte de sus inquietudes alrededor del cuerpo presentes a lo largo de su trayectoria.