Lluís Pasqual, director del Centro Dramático Nacional: "El día en que los políticos entraron en los teatros y pensaron que podían decidir, la cagamos"

Admira que Eduardo De Filippo explique “las cosas más profundas, pero en tono de comedia”. ¿Qué diría hoy de Trump o de Díaz Ayuso?

Jajaja. Pues con ambos sería una comedia estupenda. La gracia de De Filippo -y en eso es napolitano hasta el fondo del alma, y Nápoles es un país que ha sido ocupado muchas veces y ha sufrido mucho-, es que tiene que desarrollar una ironía y un sentido del humor muy grande, un poco como los andaluces, y mira a sus personajes con una sonrisa. Pero creo que Trump y Díaz Ayuso son más personajes de Valle Inclán que de Eduardo De Filippo.

La obra habla de resignación, prejuicios y autoengaño, peligros que parecen acecharnos hoy. ¿Se trata de vivir en una realidad paralela?

Cuando De Filippo escribe este texto hay una crítica hacia ese personaje que huye de la realidad para refugiarse en un mundo paralelo. Es un hombre celoso, su mujer se ha escapado con otro, no quiere reconocerlo y prefiere vivir en ese autoengaño de que su mujer está encerrada en una caja, ayudado por el mago. Pero yo creo que ahora adquiere otro significado. En un mundo tan agresivo como el que nos rodea, en donde vivir es tan complicado, porque uno llama por teléfono a un sitio y habla con una máquina, porque es políticamente agresivo, socialmente agresivo, y donde la gente se está creando avatares para vivir en otra realidad no sé si podemos censurar a alguien que se refugie en un sueño, en una ilusión, para huir de una realidad que le hace año. La diferencia entre una y otra es que la realidad tecnológica nos la imponen, es una necesidad que nos crean, nosotros no la tenemos genéticamente. La otra no. El personaje de Calogero, tiene la libertad de elegir él. Yo no se lo censuraría.

Trabaja mucho en Argentina, y le encanta. ¿Cuando va aprovecha para psicoanalizarse?

Cuando me preguntan qué me llevaría de Argentina, yo me llevaría al público. Fíjate la crisis en la que están, que puede ser la peor de las que han pasado, y la gente sigue yendo al teatro. Hay una complicidad entre ellos y sus actores, actores que son extraordinarios. En Madrid se llenan los teatros, pero falta aún esa complicidad entre el escenario y la sala que nos haga entender que estamos hablando de la misma cosa, de cosas que nos atañen. Y no, no. No me psicoanalizo. Una vez estuve tentado de hacerlo --allí hay tantos psicoanalistas como establecimientos de uñas y bares en Madrid- y mi maestro, Strehler, me dijo: Pero si te psicoanalizas, ¿con qué vas a hacer teatro? Y ya no fui.

Strehler temía que, tras pasar por el diván, usted se volviera normalito.

Exacto. Que me volviera normalito. Y uno hace teatro con sus insuficiencias y sus suficiencias. ¿Para qué se las voy a contar a otro?

En Italia algunos le llaman Don Pasquale. No sé si es apelativo de cura o de capo mafioso.

Es más gracioso. La primera vez que fui a Milán, al Piccolo, tenía una cita con Strehler a las tres de la tarde. Eran las nueve de la noche y no había aparecido. Estaba abajo ensayando Arlecchino, y había un altavoz por el que se oía el ensayo. Oí Pasqual, Pasqual, pensé que me llamaban y bajé a la sala. Me preguntó quién era, le dije que Pasqual, y Pascual es el otro criado que se inventa Arlecchino para sobrevivir. Entonces bajó Ferruccio Soleri, me dio un abrazo y me dijo: Finalmente te he conocido. Ahora, entre cura y capo mafioso preferiría capo mafioso. Se pueden ser las dos cosas a la vez también.

Entre mil honores, es Caballero de la Legión de Honor francesa. ¿Es pensionada? ¿Le ayuda a pagar los recibos?

No, es solo honor. No tengo ninguna condecoración pensionada. Pero estoy orgulloso de la Legión de Honor porque es algo que va más allá del teatro. Es el reconocimiento de un país para el cual estuve trabajando durante siete años. Que reconozcan que has podido aportar algo, aunque sea muy pequeño, a la cultura de ese país está muy bien.

No es indepe. ¿Esto le ha dado algún dolor de cabeza?

Me produce turbación. Tengo muchos amigos inteligentes y a los que quiero que sí son independentistas. Yo no soy indepe primero por genética, porque mi madre es de Almería, soy charnego. Después, porque ¿qué quiere decir la independencia hoy en día, en que los capitales funcionan a nivel mundial, en que Trump estornuda y yo al día siguiente pagaré el doble en el supermercado? ¿Independiente de qué? Bueno, si se hace una votación de verdad y se decide ser independiente, a mí me parece estupendo. Pero yo no puedo adherirme biológicamente. No me sale.

Hablando de estos debates, ha dicho: “En Cataluña todo es de cintura para abajo”. ¿De cintura para arriba no hay nada de nada?

Poco. Debe de haber, pero poco. Creo que son comportamientos irracionales. ¿Independientes de qué? Son comportamientos que no tienen explicación. La política hay que pensarla a largo plazo, pensar en las consecuencias, pensarla con la cabeza fría y el corazón caliente. Pero de cintura para abajo lleva a la irracionalidad.

Cree que al teatro le sobra política.

Le sobran los políticos, no tanto la política, porque el teatro es un instrumento político también. Pero el día que los políticos entraron en los teatros y pensaron que podían decidir cosas en ellos, ese día la cagamos. Fue un día nefasto. Porque no es su trabajo, no saben. Cada uno tiene un oficio. Yo no sé hacer sillas, y admiro profundamente a los carpinteros, a los ebanistas que saben hacerlas. Yo sé mover un coro de 150 personas. Ellos no. Ellos saben otras cosas. El teatro es un terreno en el que todo el mundo se permite opinar.

También piensa que el teatro es un acto de amor y hay que hacerlo para otros, porque si no, dice, es “una paja, onanismo puro y duro”.

SÍ. Hay dos tipos de directores de teatro, de artistas dedicados al teatro: Aquellos a los que les importa el público y a los que no les importa. Yo a estos segundos no les entiendo. Escribe, pinta, compone y te lo puedes escuchar tú. Pero el teatro es un diálogo con otros que vienen desde fuera. Sin eso el teatro no existe. Siempre pido que la relación sea mutua, que la gente se dé la mano, que la conexión exista, que notes una respuesta. Por eso las funciones cambian según el público. Por eso es un acto de amor. El ensimismamiento del artista en el teatro no se puede dar. Se puede dar en un escultor, pero no en el teatro.

Cuenta Eduard Fernández, reciente Goya al mejor actor, que se ponía la COPE en los auriculares para entrar cargadito a hacer Hamlet. ¿Usted con qué se motiva?

Yo, con nada. Yo necesito silencio. Cada actor tiene un sistema. Recuerdo a Eduard haciendo Hamlet y diciendo: “Es que me pongo de una mala hostia oyendo la COPE…”. Detrás de la COPE están los curas y detrás de los curas la religión, que es uno de los peores inventos de la Humanidad, de los que más la ha machacado. Y en ello persistimos.

Donó su archivo personal al Ministerio de Cultura. Y 61 premios y condecoraciones al Museo Nacional del Teatro de Almagro. Nada a Catalunya. ¿Se la ha cargado con Puigdemont o con algún otro?

No, Lo di porque lo cuidan. Curiosamente hay unas instituciones, como el Museo de Almagro, que lo conservan mejor que yo. No lo hice contra nadie.

¿No se mosquearon en el Teatre Nacional de Catalunya?

No creo. Yo no creo que les importe. Curiosamente, Barcelona es la única ciudad que yo conozco en el mundo civilizado que no tiene un teatro municipal. El Ayuntamiento ha habilitado espacios para que los que quieren hacer deporte, o actividades relacionadas con la salud, puedan hacerlos. Pero no hay un teatro municipal. El Lliure ha hecho de teatro municipal y de teatro nacional en su momento, cuando no había otra cosa, pero no existe una parcela en el presupuesto del Ayuntamiento dedicada exclusivamente a los ciudadanos que quieran hacer teatro o ir a verlo. Por algo será.

¿Qué ha significado el Lliure en el panorama teatral catalán?

No hay que olvidar que el Lliure nació en el 76, y en el 76 teníamos todos otra inercia. El Lliure no se entiende sin el contexto histórico. La tan denostada Transición para muchos no fue más que sacarnos la caspa de encima e intentar caminar hacia la luz. Todos íbamos hacia el mismo sitio. El Lliure cambió el paradigma del teatro catalán, pero yo creo que cambió el paradigma del teatro español. Fabiá [Puigserver, cofundador del Lliure] tuvo la intuición de ese espacio más pequeño, donde la relación del espectador con el actor era otra, y tuvimos que inventarnos otra manera de interpretar que nos sacara de encima la retórica que arrastramos, gracias al franquismo, que era muy retórico. Y todo se pega menos la hermosura, que decía mi abuela.

Remedando la obra de De Filippo, ¿cuál es ahora su gran ilusión?

Mi gran ilusión es llegar a ese estado que la gente asimila a la vejez o a la madurez, que es la serenidad. Eso no es verdad. Como decía Alfredo Alcón, el mundo está lleno de viejos boludos. Y es así. A mí, interesarme, interesarme ya solo me preocupan los niños y los árboles. Me preocupa el clima, me preocupan los árboles y me preocupan los niños. Cuando les veo, pienso: pobrecitos míos, qué planeta les estamos dejando, qué y cómo lo van a hacer. Cuando yo empecé a hacer teatro era mucho más fácil, éramos menos. Ahora la gente tiene que hacer cosas infames, como abrirse apps para que la gente les de likes para que les puedan contratar. Y qué hay del talento. Es un mundo agresivo, difícil.