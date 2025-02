Las 9 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Hacía tiempo que no veíamos a unos Black Keys tan pop y tan festivos. Será por la mano que les ha echado en la composición Daniel Tashian, autor de canciones para artistas como Kacey Musgraves o Demi Lovato, pero el caso es que The Night Before es un tema que se podría pinchar con una bola de espejos dando vueltas y proyectando reflejos infinitos. Como si estuvieran preparando una munición más ligera de lo habitual para poner a bailar a las masas que se los encuentren en los festivales por venir este verano (en España tienen por ahora fecha confirmada en el FIB), pero con el mismo nivel de efectividad de siempre.